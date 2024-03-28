В Подмосковье ввели налоговою льготу для предприятий за передачу оборудования колледжам

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Предприятиям, которые безвозмездно передают оборудование организациям среднего профессионального образования, будут предоставлять налоговый вычет. Соответствующий закон приняла Московская областная Дума, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Предоставление новой льготы призвано стимулировать предприятия активнее сотрудничать с колледжами. Кроме того, в перспективе это обеспечит компании-производители хорошо подготовленными кадрами.
Ранее сообщалось, что в текущем году в Московской области капитально отремонтируют десять колледжей. На эти цели предусмотрено более 3 миллиардов рублей.
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«Компании смогут безвозмездно передавать оборудование, на котором будут учиться студенты, и при этом уменьшить налоговые платежи. Таким образом, в образовательных учреждениях будет создана база, необходимая для обучения студентов, а предприятия получат кадры с нужной профессиональной подготовкой», — цитируются в сообщении слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.
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Лев Каштанов