Подмосковные бизнесмены могут принять участие в выставке детских товаров в Казахстане

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Бизнес Подмосковья приглашают на выставку детских товаров в Казахстане. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Подмосковный бизнес может принять участие в международной выставке «Детство» и «Детская мода» в городе Алматы с 15 по 17 августа.
Желающие могут оставить заявку на участие до 15 июля включительно. Подробности о выставке можно найти на официальном сайте.
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«В рамках выставки «Детская мода» предприниматели смогут представить свою продукцию в категории «Детская одежда, белье», «Детская обувь», «Детские аксессуары и украшения», Fashion & design, «Одежда для беременных женщин». На выставке «Детство» будут представлены категории: «Игры и игрушки», «Коляски, манежи, ходунки», «Средства гигиены для детей», «Книги», «Детское питание», «Детское творчество, креатив», «Специализированные детские издания», «Детская мебель», «Постельные принадлежности», «Товары для новорожденных», «Товары для будущих мам», - поделились в пресс-службе.
Желающие могут оставить заявку на участие до 15 июля включительно. Подробности о выставке можно найти на официальном сайте.
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Мира Полтева