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Подмосковные бизнесмены могут принять участие в выставке детских товаров в Казахстане

31 мая 2024, 16:08
Фото: istockphoto / Urbanscape

Фото: istockphoto / Urbanscape

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Бизнес Подмосковья приглашают на выставку детских товаров в Казахстане. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Подмосковный бизнес может принять участие в международной выставке «Детство» и «Детская мода» в городе Алматы с 15 по 17 ​августа.

«В рамках выставки «Детская мода» предприниматели смогут представить свою продукцию в категории «Детская одежда, белье», «Детская обувь», «Детские аксессуары и украшения», Fashion & design, «Одежда для беременных женщин». На выставке «Детство» будут представлены категории: «Игры и игрушки», «Коляски, манежи, ходунки», «Средства гигиены для детей», «Книги», «Детское питание», «Детское творчество, креатив», «Специализированные детские издания», «Детская мебель», «Постельные принадлежности», «Товары для новорожденных», «Товары для будущих мам», - поделились в пресс-службе.



Желающие могут оставить заявку на участие до 15 июля включительно. Подробности о выставке ​можно найти на официальном сайте.

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В Королёве увеличат производство шампуней для мытья машин
31 мая 2024, 16:38

Компания «Сож Синтез», выпускающая различные моющие средства, запускает новую линию по производству автошампуней. Предприятие располагается на территории технопарка «Королёв», сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«В настоящее время производственная площадка в подмосковном технопарке «Королёв» вышла на проектную мощность, установить и запустить ещё одну линию планируется до конца третьего квартала текущего года», — отметила глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что общий объём инвестиций для реализации проекта компания планирует увеличить до 23 млн рублей. При этом часть средств была компенсирована областной субсидией, на которую может претендовать бизнес по франшизе.

В министерстве отметили, что запуск новой производственной линии позволит на 20% увеличить объём выпускаемой продукции.

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#екатерина зиновьева
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В Серпухове расширят производство упаковки
31 мая 2024, 16:04

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Модернизацию проведут на предприятии по производству упаковки в Серпухове, это позволит значительно увеличить объёмы выпускаемой продукции, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«В обновление производства планируется вложить более 118 миллионов рублей. При этом 92 миллиона — около 78% от общей стоимости проекта — компания-производитель «Артпласт» получит в качестве займа от Фонда развития промышленности Московской области», — отметила глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.
Завершить модернизацию производства компания планирует до конца текущего года. В результате на предприятии появится ещё десять рабочих мест, а объём производства станет больше на 2,1 тыс. тонн изделий в год.

В настоящее время на производстве трудятся около 500 человек, годовой объём производства составляет более 18 тысяч тонн изделий.

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В Роскачестве объяснили, от чего будет зависеть одобрение кредита

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#производство
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#мининвест мо
#екатерина зиновьева
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В Роскачестве объяснили, от чего будет зависеть одобрение кредита
Аналитики заявили о значимости типа кредита и возможностей клиента
31 мая 2024, 15:58

Фото: iStock/Wasan Tita

Специалисты Центра финансовой экспертизы Роскачества заявили о том, что одобрение кредита на нужную сумму зависит от нескольких факторов, включая тип кредита и возможностей и данных клиента.
«Если это беззалоговый кредит на любые нужды, то одобренная сумма будет зависеть от закредитованности заёмщика, места работы, подтверждения дохода и политики самого банка. Если кредит с залоговым имуществом, то банк выдаст сумму, пропорциональную размеру залога. Размер кредита вряд ли превысит 50-80% от стоимости залога», — прокомментировали в беседе с RT аналитики.

А таролог Галина Янко раскрыла, что прокачать своё финансовое благополучие можно с помощью специального финансового кода, который связан с датой рождения. В беседе с «Вечерней Москвой» эксперт заметила, что помимо этого кода достичь успеха помогут упорная работа и деятельность, а также развитие.

Ранее кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили заявила, что выгоднее всего гасить потребительский в первой половине его срока.

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#эксперт
#банк
#кредит
#развитие
#финансы
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В ПМЭФ-2024 примут участие свыше 17 тысяч человек из 136 стран
31 мая 2024, 13:30

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году соберутся свыше 17 тысяч участников из 136 стран. Об этом сообщил советник президента России Владимира Путина, секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.
Он подчеркнул, что на данный момент подтвердили своё участие 17 100 человек и 3400 представителей СМИ из 136 государств.

По словам Кобякова, ПМЭФ является одной из суверенных площадок мирового развития, которая выполняет уникальную миссию по поддержанию глобального баланса сил и выстраиванию многополярной международной системы. Также форум обеспечивает условия для развития, основываясь на объединительной и конструктивной повестке дня, которая продиктована национальными интересами России.

В заключение он отметил, что форум является востребованным у мирового делового сообщества инструментом коммуникации, интерес к которому только растёт.

ПМЭФ состоится 5-8 июня 2024 года.

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#экономика
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Россия вернулась в число крупнейших поставщиков металлов в Евросоюз
31 мая 2024, 13:08

Фото: iStock/guteksk7

Россия вернулась в число крупнейших поставщиков металлов в Евросоюз. Об этом сообщает РИА Новости.
Страны ЕС нарастили закупки российских металлов до максимума с мая прошлого года. Показатели выросли в 1,7 раза, достигнув 328 миллионов евро. Тем самым Запад показал, что для него не являются помехой собственные санкции.

Самые большие показатели импорта зафиксированы у Бельгии. Страна за год купила металлов на 130,5 миллионов евро. Этот показатель стал рекордным с 2022 года.

Следом идут Италия, Дания, Чехия, Нидерланды и Венгрия.

Несмотря на то, что Евросоюзе действует эмбарго на импорт широкого спектра российской металлической продукции, были найдены пути обхода.

Основными потребителями российской стали и алюминия являются европейские строительные компании, отрасли машиностроения, авиации и упаковочной промышленности. Все они после введения антироссийских санкций столкнулись с острой нехваткой сырья, в связи с чем Евросоюзу пришлось нарушить свои же ограничения.

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#россия
#евросоюз
#металл
#поставки
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Штаты обвинили в создании теневой экономики
WSJ: санкции Штатов создали глобальную теневую экономику
31 мая 2024, 12:46

Фото: .istockphoto/Atstock Productions

Антироссийские ограничения со стороны США привели к развитию глобальной теневой экономики. Об этом сообщили журналисты The Wall Street Journal. Уточняется, что на это повлияли санкции в том числе против КНР, КНДР, Венесуэлы и Ирана.
«Западные санкции и экспортный контроль были призваны усмирить врагов США, но вместо этого привели к созданию теневой экономики», – сказано в материале.

Отмечено, что в Вашингтоне ожидали ограничить ресурсы названных государств, а получили в результате скорый рост теневой экономики. В ответ на ограничения с американской стороны, страны создали блок, экономика которого весьма развита для противостояния Штатам в финансовой войне.

По данным таможенной статистики, несмотря на санкционные меры, неугодные Штатам страны продолжают активно торговать. Например, Китай пользуется российской, иранской и венесуэльской нефтью по низкой цене, а это снижает эффективность ограничений Запада и поднимает экономику названным странам.

Кроме того, китайская валюта, а также платежные системы для торговых расчетов тоже ослабляют контроль над ограничениями со стороны Запада.

В Москве не единожды заявляли о способности справиться с давлением ограничений, которое началось после начала спецоперации в Донбассе.

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#мир
#сша
#россия
#экономика
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Компания из Шатуры стала лауреатом Всероссийского конкурса
31 мая 2024, 10:47

Фото: пресс-служба администрации городского округа Шатура

Компания Mr.Mattress из г.о. Шатура стала лауреатом Всероссийского конкурса «Звезда качества России». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Шатура.
Всероссийский конкурс производителей товаров и услуг «Звезда качества России» подвел итоги за 2023 год. В ходе выявления победителей в их числе оказалась компания Mr.Mattress.

«Шатурский производитель получил награду в номинации «Производители матрасов». Всероссийский конкурс отечественных производителей товаров и услуг «Звезда качества России» проводится ежегодно», — подчеркнули в пресс-службе администрации.

Стоит отметить, что за 10 лет проведения конкурса «Звезда качества России» в нем приняло участие свыше одной тысячи предприятий из 68 субъектов РФ.

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#итоги
#производители
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#шатура
#подмосковье
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Россия стала четвертой экономикой мира
Всемирный банк назвал РФ четвертой экономикой мира еще в 2021 году
31 мая 2024, 02:40

Фото: istock / Max Zolotukhin

Российская экономика по паритету покупательной способности занимает четвертое место в рейтинге экономик мира. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на последние обновления данных Всемирного банка.
Отмечается, что на четвертое место по этому показателю российская экономика вышла еще в 2021 году с долей в 3,8 процента от мирового ВВП и сохранила эту позицию в следующие 2 года.

Так, в 2022 году экономика России выросла до 6 триллионов долларов, а в 2023 – до 6,45 триллионов. РФ вытеснила Японию (3,7%) и Германию (3,4%).

Абсолютным лидером среди мировых экономик по паритету покупательной способности является КНР, ВВП которого по результатам 2023 года достиг 35 триллионов долларов. На второй строчке расположились Соединённые Штаты, на третьей – Индия.

Ранее Минфин оценил дополнительные доходы бюджетов в 2025 году. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#сша
#экономика
#индия
#ввп
#новости
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В подмосковных индустриальных парках с начала года запустили 14 производств
30 мая 2024, 22:08

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Резиденты индустриальных парков Московской области с начала года ввели в эксплуатацию 14 производственных объектов. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«Суммарный объём инвестиций в эти проекты составил около 4,3 млрд рублей. Площадь новых производственных объектов превышает 109 тыс. кв. м. Реализация этих проектов позволила создать около 1,5 тыс. новых рабочих мест», – отметила зампред Зиновьева.
По данным подмосковного Мининвеста, сегодня в регионе работают 69 индустриальных парков. Их совокупная заполняемость – более 87%. На этих площадках инвесторам доступно более 2,7 тыс. га земельных участков и свыше 300 тыс. кв. м. готовой недвижимости, в том числе в формате «Лайт индастриал». Речь идёт о промышленных боксах с готовой инженерной инфраструктурой. Это позволяет максимально быстро запустить производство.

Подобрать место для размещения бизнеса можно на инвестиционной карте Московской области.

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#екатерина зиновьева
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#московская область
#мининвест мо
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