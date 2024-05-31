В ПМЭФ-2024 примут участие свыше 17 тысяч человек из 136 стран

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году соберутся свыше 17 тысяч участников из 136 стран. Об этом сообщил советник президента России Владимира Путина, секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.
Он подчеркнул, что на данный момент подтвердили своё участие 17 100 человек и 3400 представителей СМИ из 136 государств.
По словам Кобякова, ПМЭФ является одной из суверенных площадок мирового развития, которая выполняет уникальную миссию по поддержанию глобального баланса сил и выстраиванию многополярной международной системы. Также форум обеспечивает условия для развития, основываясь на объединительной и конструктивной повестке дня, которая продиктована национальными интересами России.
В заключение он отметил, что форум является востребованным у мирового делового сообщества инструментом коммуникации, интерес к которому только растёт.
ПМЭФ состоится 5-8 июня 2024 года.
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По словам Кобякова, ПМЭФ является одной из суверенных площадок мирового развития, которая выполняет уникальную миссию по поддержанию глобального баланса сил и выстраиванию многополярной международной системы. Также форум обеспечивает условия для развития, основываясь на объединительной и конструктивной повестке дня, которая продиктована национальными интересами России.
В заключение он отметил, что форум является востребованным у мирового делового сообщества инструментом коммуникации, интерес к которому только растёт.
ПМЭФ состоится 5-8 июня 2024 года.
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*запрещённая в России террористическая организация
Анастасия Чинкова