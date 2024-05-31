Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Экономика/ В ПМЭФ-2024 примут участие свыше 17 тысяч человек из 136 стран

В ПМЭФ-2024 примут участие свыше 17 тысяч человек из 136 стран

31 мая 2024, 13:30
Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году соберутся свыше 17 тысяч участников из 136 стран. Об этом сообщил советник президента России Владимира Путина, секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.
Он подчеркнул, что на данный момент подтвердили своё участие 17 100 человек и 3400 представителей СМИ из 136 государств.

По словам Кобякова, ПМЭФ является одной из суверенных площадок мирового развития, которая выполняет уникальную миссию по поддержанию глобального баланса сил и выстраиванию многополярной международной системы. Также форум обеспечивает условия для развития, основываясь на объединительной и конструктивной повестке дня, которая продиктована национальными интересами России.



В заключение он отметил, что форум является востребованным у мирового делового сообщества инструментом коммуникации, интерес к которому только растёт.

ПМЭФ состоится 5-8 июня 2024 года.

Читайте также:

Зюганов заявил, что Путин выступит на ПМЭФ 7 июня

Россия пригласила на ПМЭФ-2024 представителей запрещенного «Талибана»*

В преддверии ПМЭФ-2024 в Петербурге возник дефицит эскортниц

*запрещённая в России террористическая организация
#пмэф
#россия
#страны
#экономика
Россия вернулась в число крупнейших поставщиков металлов в Евросоюз
31 мая 2024, 13:08

Фото: iStock/guteksk7

Россия вернулась в число крупнейших поставщиков металлов в Евросоюз. Об этом сообщает РИА Новости.
Страны ЕС нарастили закупки российских металлов до максимума с мая прошлого года. Показатели выросли в 1,7 раза, достигнув 328 миллионов евро. Тем самым Запад показал, что для него не являются помехой собственные санкции.

Самые большие показатели импорта зафиксированы у Бельгии. Страна за год купила металлов на 130,5 миллионов евро. Этот показатель стал рекордным с 2022 года.

Следом идут Италия, Дания, Чехия, Нидерланды и Венгрия.

Несмотря на то, что Евросоюзе действует эмбарго на импорт широкого спектра российской металлической продукции, были найдены пути обхода.

Основными потребителями российской стали и алюминия являются европейские строительные компании, отрасли машиностроения, авиации и упаковочной промышленности. Все они после введения антироссийских санкций столкнулись с острой нехваткой сырья, в связи с чем Евросоюзу пришлось нарушить свои же ограничения.

Читайте также:

Россия стала четвертой экономикой мира

Власти Швеции могут запретить импорт российского СПГ

В МИД РФ высказались о введении США торгового эмбарго на весь российский экспорт
#россия
#евросоюз
#металл
#поставки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Штаты обвинили в создании теневой экономики
WSJ: санкции Штатов создали глобальную теневую экономику
31 мая 2024, 12:46

Фото: .istockphoto/Atstock Productions

Антироссийские ограничения со стороны США привели к развитию глобальной теневой экономики. Об этом сообщили журналисты The Wall Street Journal. Уточняется, что на это повлияли санкции в том числе против КНР, КНДР, Венесуэлы и Ирана.
«Западные санкции и экспортный контроль были призваны усмирить врагов США, но вместо этого привели к созданию теневой экономики», – сказано в материале.

Отмечено, что в Вашингтоне ожидали ограничить ресурсы названных государств, а получили в результате скорый рост теневой экономики. В ответ на ограничения с американской стороны, страны создали блок, экономика которого весьма развита для противостояния Штатам в финансовой войне.

По данным таможенной статистики, несмотря на санкционные меры, неугодные Штатам страны продолжают активно торговать. Например, Китай пользуется российской, иранской и венесуэльской нефтью по низкой цене, а это снижает эффективность ограничений Запада и поднимает экономику названным странам.

Кроме того, китайская валюта, а также платежные системы для торговых расчетов тоже ослабляют контроль над ограничениями со стороны Запада.

В Москве не единожды заявляли о способности справиться с давлением ограничений, которое началось после начала спецоперации в Донбассе.

Читайте также:

Bloomberg: российская экономика растет, несмотря на санкции

Песков заявил, что российская экономика окрепла под натиском западных санкций

Набиуллина: Российская экономика прошла пик перегрева
#мир
#сша
#россия
#экономика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Компания из Шатуры стала лауреатом Всероссийского конкурса
31 мая 2024, 10:47

Фото: пресс-служба администрации городского округа Шатура

Компания Mr.Mattress из г.о. Шатура стала лауреатом Всероссийского конкурса «Звезда качества России». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Шатура.
Всероссийский конкурс производителей товаров и услуг «Звезда качества России» подвел итоги за 2023 год. В ходе выявления победителей в их числе оказалась компания Mr.Mattress.

«Шатурский производитель получил награду в номинации «Производители матрасов». Всероссийский конкурс отечественных производителей товаров и услуг «Звезда качества России» проводится ежегодно», — подчеркнули в пресс-службе администрации.

Стоит отметить, что за 10 лет проведения конкурса «Звезда качества России» в нем приняло участие свыше одной тысячи предприятий из 68 субъектов РФ.

Читайте также:

В Шатуре откроют производство по пошиву военной формы

День предпринимательства в Шатуре отметили высадкой деревьев и игрой в страйкбол

Глава Шатуры Артюхин принял участие в экологической акции «Лес будущего»
#конкурс
#итоги
#производители
#рф
#шатура
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россия стала четвертой экономикой мира
Всемирный банк назвал РФ четвертой экономикой мира еще в 2021 году
31 мая 2024, 02:40

Фото: istock / Max Zolotukhin

Российская экономика по паритету покупательной способности занимает четвертое место в рейтинге экономик мира. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на последние обновления данных Всемирного банка.
Отмечается, что на четвертое место по этому показателю российская экономика вышла еще в 2021 году с долей в 3,8 процента от мирового ВВП и сохранила эту позицию в следующие 2 года.

Так, в 2022 году экономика России выросла до 6 триллионов долларов, а в 2023 – до 6,45 триллионов. РФ вытеснила Японию (3,7%) и Германию (3,4%).

Абсолютным лидером среди мировых экономик по паритету покупательной способности является КНР, ВВП которого по результатам 2023 года достиг 35 триллионов долларов. На второй строчке расположились Соединённые Штаты, на третьей – Индия.

Ранее Минфин оценил дополнительные доходы бюджетов в 2025 году. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

Финэксперт Пушкарев заявил о риске хранения наличных сбережений дома

Власти Швеции могут запретить импорт российского СПГ

«Роснано» предупредило о рисках банкротства
#сша
#экономика
#индия
#ввп
#новости
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В подмосковных индустриальных парках с начала года запустили 14 производств
30 мая 2024, 22:08

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Резиденты индустриальных парков Московской области с начала года ввели в эксплуатацию 14 производственных объектов. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«Суммарный объём инвестиций в эти проекты составил около 4,3 млрд рублей. Площадь новых производственных объектов превышает 109 тыс. кв. м. Реализация этих проектов позволила создать около 1,5 тыс. новых рабочих мест», – отметила зампред Зиновьева.
По данным подмосковного Мининвеста, сегодня в регионе работают 69 индустриальных парков. Их совокупная заполняемость – более 87%. На этих площадках инвесторам доступно более 2,7 тыс. га земельных участков и свыше 300 тыс. кв. м. готовой недвижимости, в том числе в формате «Лайт индастриал». Речь идёт о промышленных боксах с готовой инженерной инфраструктурой. Это позволяет максимально быстро запустить производство.

Подобрать место для размещения бизнеса можно на инвестиционной карте Московской области.

Читайте также:

Объём отгрузки предприятий Можайска с 2021 года удвоился

Подмосковных бизнесменов приглашают на конференцию по обмену опытом с Китаем

В Подмосковье запустили онлайн-сервис по промышленному туризму
#экономика
#инвестиции
#екатерина зиновьева
#индустриальный парк
#подмосковье
#московская область
#мининвест мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Объём отгрузки предприятий Можайска с 2021 года удвоился
30 мая 2024, 19:47

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Предприятия Можайского городского округа за прошлый год отгрузили товаров собственного производства на 19,3 млрд рублей. С 2021 года объём отгрузки вырос почти в два раза, сообщил глава муниципалитета Денис Мордвинцев губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
«Сейчас в работе – 11 инвестпроектов с общим объёмом инвестиций 31,8 млрд. рублей. Будет создано 4,1 тыс. рабочих мест. Например, концерн «ДорХан» в ближайшие четыре года планирует построить завод по производству теплоизоляционных материалов из минеральной ваты, расширить имеющееся производство по обработке металлов, а также завод по производству листовой стали с покрытием», – отметил Мордвинцев.
Главными темами рабочей встречи губернатора и главы муниципалитета стали модернизация системы ЖКХ, строительство и капремонт социальных объектов, а также ремонт дорог.

Читайте также:

В Можайском округе планируют догазифицировать 18 населённых пунктов

Парк «Ривьера» в Можайске развивают с учётом пожеланий жителей

В Можайском городском округе отремонтируют более 65 км дорог
#денис мордвинцев
#глава
#можайск
#экономика
#инвестиции
#губернатор
#андрей воробьёв
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Власти Швеции могут запретить импорт российского СПГ
Bloomberg: Швеция пообещала отказаться от российского СПГ из-за Венгрии
30 мая 2024, 19:30

Фото: istockphoto/IgorSPb

Швеция рассматривает возможность принятия односторонних мер по блокировке импорта российского сжиженного природного газа (СПГ), если Венгрия откажется от последних антироссийских санкций Европейского союза или смягчит их.
Как сообщает Bloomberg, министр энергетики Эббу Буш выразила готовность к действиям в этом направлении, подчеркнув, что в случае неработоспособности санкционного пакета Швеция может действовать независимо. Она отметила, что это не является предпочтительным сценарием.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отметил неудачу санкционной политики Европейского союза.

Читайте также:

WSJ: США признались в плане уничтожить санкциями российский проект «Арктик СПГ-2»

Белый дом отверг возможность возобновления экспорта СПГ

ЕК введет ограничение поставок российского СПГ в ЕС в апреле
#сша
#ограничение
#дом
#проект
#министр
#ес
#швеция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Финэксперт Пушкарев заявил о риске хранения наличных сбережений дома
30 мая 2024, 19:23

Фото: iStock/blinow61

Финансист и инвестор Андрей Пушкарев заявил, что наличные деньги рискованно хранить дома наличными из-за инфляции.
«Покупательская способность ваших сбережений неизбежно уменьшается из-за роста цен. Проще говоря, ваши деньги обесцениваются. Что касается покупки недвижимости — такие вложения требуют тщательного анализа и понимания рынка. Важно учитывать различные затраты, связанные с владением квартиры, включая расходы на содержание», — пояснил в беседе с Газета.ру специалист.

Ранее инвестиционный стратег Александр Бахтин заявил, что на следующей неделе курс доллара будет составлять 90-91 рубль, евро — 97,5-98,5 рубля.

Читайте также:

Инвестстратег Бахтин спрогнозировал курс доллара выше 90 рублей

Экономист Зельцер раскрыл курс доллара на следующей неделе

В США предложили распустить Федеральную резервную систему из-за высокой инфляции
#деньги
#рубль
#расходы
#покупки
#сбережения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Инвестстратег Бахтин спрогнозировал курс доллара выше 90 рублей
30 мая 2024, 19:14

Фото: iStock/alfexe

Инвестиционный стратег Александр Бахтин заявил, что на следующей неделе курс доллара будет составлять 90-91 рубль.
В то же время евро будет на уровне 97,5-98,5 рубля, считает эксперт.

«Завершение налогового периода способствовало приближению курса доллара ближе к 90 рублям. Эта отметка может быть преодолена еще на текущей неделе. Налоговый период не единственный локальный фактор, который в последнее время помогал укрепляться рублю», — объяснил в беседе с Газета.ру Бахтин.

Ранее аналитики заявляли, что к концу осени курс рубля будет колебаться в диапазоне 91-95 рублей. По их мнению, ужесточение санкций или другие геополитические риски могут спровоцировать ослабление рубля.

Читайте также:

Экономист Зельцер раскрыл курс доллара на следующей неделе

В США предложили распустить Федеральную резервную систему из-за высокой инфляции

Рублю спрогнозировали ослабление к осени
#евро
#эксперт
#курс
#курс рубля
#доллар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф