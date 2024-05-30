В подмосковных индустриальных парках с начала года запустили 14 производств

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Резиденты индустриальных парков Московской области с начала года ввели в эксплуатацию 14 производственных объектов. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«Суммарный объём инвестиций в эти проекты составил около 4,3 млрд рублей. Площадь новых производственных объектов превышает 109 тыс. кв. м. Реализация этих проектов позволила создать около 1,5 тыс. новых рабочих мест», – отметила зампред Зиновьева.По данным подмосковного Мининвеста, сегодня в регионе работают 69 индустриальных парков. Их совокупная заполняемость – более 87%. На этих площадках инвесторам доступно более 2,7 тыс. га земельных участков и свыше 300 тыс. кв. м. готовой недвижимости, в том числе в формате «Лайт индастриал». Речь идёт о промышленных боксах с готовой инженерной инфраструктурой. Это позволяет максимально быстро запустить производство.
Подобрать место для размещения бизнеса можно на инвестиционной карте Московской области.
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Лора Луганская