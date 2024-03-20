Подмосковные бизнесмены могут пройти обучение «Лидеры производительности»

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Подмосковных предпринимателей приглашают познакомиться с программой «Лидеры производительности». Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Обучение состоится 26 марта в день открытых дверей на площадке Всероссийской академии внешней торговли.
Стоит отметить, что подать заявку на участие нужно до 25 марта на сайте мероприятия. Кроме этого, обучение проходит на бесплатной основе.
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«Образовательная программа «Лидеры производительности» — одна из системных мер поддержки бизнеса, разработанная по заказу Минэкономразвития РФ в рамках национального проекта «Производительность труда». Программа реализуется на базе Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России. Стать участниками обучающей программы подготовки могут руководители подмосковных предприятий, которые вовлечены в нацпроект», — подчеркнули в министерстве.
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Мира Полтева