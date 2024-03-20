Подмосковных фермеров приглашают на конференцию по поставкам продукции в супермаркеты

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Конференцию, посвящённую поставке натуральной продукции в сетевые магазины, проведёт для подмосковных производителей министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с новым агрегатором товаров фермерского производства, сообщает пресс-служба министерства.
«По запросу фермерского сообщества мы проводим очную сессию с новым агрегатором фермерской продукции во второй раз. Участники мероприятия смогут получить всю необходимую информацию, рекомендации, а также задать вопросы представителям агрегатора», — сказал глава министерства Владислав Мурашов.Он также напомнил, что агрегатор сам покупает продукцию у фермеров и поставляет в магазины. При этом возможна работа с маленькими партиями товара. Кроме того, реализуется индивидуальный подход к реализации той или иной продукции.
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