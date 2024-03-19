Более 20 производителей представляют Подмосковье на выставке продуктов Food Expo

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
В Международном выставочном центре «Крокус Экспо» открылась выставка для профессионалов ритейла и гостинично-ресторанного бизнеса Food Expo, которая будет проходить до 21 марта. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Мы рады, что с перерывом в четыре года открылась выставка, ставшая площадкой взаимодействия поставщиков, рестораторов, крупных производителей и фермеров региона. Мероприятие включает сырную и винную секции, площадку с фудтраками. Также пройдут тематические мероприятия, обучающие форумы, презентации, дегустации и мастер-классы», – заявил, открывая выставку, зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
Свои стенды на площадке «Крокус Экспо» представляют более 20 производителей и фермеров Подмосковья. Среди них сыроварня «Альдини», компания «Черноголовка», мясокомбинат «Павловская слобода» и другие.
В день открытия состоялась презентация нового высокотехнологичного трака от подмосковного производителя фудтраков из Истры. Он оснащён современным оборудованием для комфортного приготовления блюд.
В рамках Food Expo проходит седьмой Всероссийский открытый кулинарный чемпионат Chef a la Russe. Победителя объявят 21 марта.
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Свои стенды на площадке «Крокус Экспо» представляют более 20 производителей и фермеров Подмосковья. Среди них сыроварня «Альдини», компания «Черноголовка», мясокомбинат «Павловская слобода» и другие.
В рамках Food Expo проходит седьмой Всероссийский открытый кулинарный чемпионат Chef a la Russe. Победителя объявят 21 марта.
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Лора Луганская