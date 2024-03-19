Более 20 производителей представляют Подмосковье на выставке продуктов Food Expo

В Международном выставочном центре «Крокус Экспо» открылась выставка для профессионалов ритейла и гостинично-ресторанного бизнеса Food Expo, которая будет проходить до 21 марта. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.