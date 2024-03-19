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Более 20 производителей представляют Подмосковье на выставке продуктов Food Expo

19 марта 2024, 22:43
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Международном выставочном центре «Крокус Экспо» открылась выставка для профессионалов ритейла и гостинично-ресторанного бизнеса Food Expo, которая будет проходить до 21 марта. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Мы рады, что с перерывом в четыре года открылась выставка, ставшая площадкой взаимодействия поставщиков, рестораторов, крупных производителей и фермеров региона. Мероприятие включает сырную и винную секции, площадку с фудтраками. Также пройдут тематические мероприятия, обучающие форумы, презентации, дегустации и мастер-классы», – заявил, открывая выставку, зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Свои стенды на площадке «Крокус Экспо» представляют более 20 производителей и фермеров Подмосковья. Среди них сыроварня «Альдини», компания «Черноголовка», мясокомбинат «Павловская слобода» и другие.


В день открытия состоялась презентация нового высокотехнологичного трака от подмосковного производителя фудтраков из Истры. Он оснащён современным оборудованием для комфортного приготовления блюд.

В рамках Food Expo проходит седьмой Всероссийский открытый кулинарный чемпионат Chef a la Russe. Победителя объявят 21 марта.

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#владислав мурашов
#минсельхозпрод мо
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#фермер
#сельское хозяйство
#подмосковье
#московская область
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Норвегия ввела новый пакет антироссийских санкций
Норвегия ввела новый пакет санкций против РФ, отличающийся от мер ЕС
19 марта 2024, 19:31

Фото: iStock/syahrir maulana

Норвегия ввела новый пакет антироссийских санкций, соответствующий двенадцатому и тринадцатому пакетам санкций Евросоюза, но с рядом изменений. Об этом сообщает МИД Норвегии.
Отмечается, что Норвегия присоединилась ко всем пакетам ЕС против России, но с некоторыми национальными изменениями.

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде подчеркнул, что целями пакетов санкций Евросоюза было введение дальнего запрета на импорт и экспорт в отношении России, борьба с обходом санкций и закрытие лазеек.

Новые санкции против России вступят в силу 19 марта.

Напомним, что в настоящее время Евросоюз работает уже над 14-м пакетом антироссийских санкций.

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#экономика
#мид
#норвегия
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Аксаков: Прекращение операций по картам «Мир» станет потерей для Армении
19 марта 2024, 19:25

Фото: iStock/Diy1

Прекращение финансовых операций по картам «Мир» станет в первую очередь потерей для Армении и ее жителей. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что Центральный банк Армении принял решение с 29 марта запретить обслуживать российскую платежную карту «Мир» на территории страны из-за угрозы подпасть под санкции США.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Аксаков уверен, что решение принимается под давлением Америки и вредит в первую очередь жителям самой Армении.

«Сами себе создают проблемы», — отметил Аксаков.
Карты российской платежной системы «Мир» перестанут работать в банкоматах Армении с 30 марта 2024 года, за исключением банка «ВТБ Армения» («дочка» российского ВТБ).

Аксаков выразил надежду, что ситуация не повлияет на отношения двух держав и напомнил про возможность использования цифрового рубля во взаиморасчетах на территории Армении.

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#армения
#россия
#карта «мир»
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Экономист Чеглов спрогнозировал рост цен на мясо к концу года
19 марта 2024, 18:39

Фото: istockphoto.com/cagkansayin

Доктор экономических наук, профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов заявил, что к концу года мясо может подорожать на 5-10%.
«Наиболее рискованная в плане повышения цен продукция — мясо курицы, где ожидается небольшое сокращение объёмов производства. Далее я бы поставил мясо свинины — здесь цены могут зависеть от объёмов экспорта. По мясу индейки сложился завышенный уровень цен, и он тормозит продажи, как следствие есть случаи переключения производителей на мясо курицы», — пояснил в беседе с Газета.ру Чеглов.

При этом, по мнению эксперта, падения спроса на мясо со стороны россиян не предвидится.

Ранее Вячеслав Чеглов заявлял, что рост цен на шоколад в российских магазинах ожидается, однако он не превысит 15%.

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#мясо
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#продукция
#рост
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Завод по переработке рыбы в Истре запустили на полную мощность
19 марта 2024, 17:29

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Рыбоперерабатывающее предприятия полного цикла, занимающееся выращиванием рыбы, её обработкой и поставкой продукции в магазины, запустили на полную проектную мощность, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Сейчас на предприятии выпускают около полутора тонн готовой рыбной продукции в месяц. В ближайшее время этот объем планируется увеличить до трёх с половиной тонн», — отметила глава министерства Екатерина Зиновьева.
Она также добавила, что при открытии на предприятии было создано 40 рабочих мест, с наращиванием производства число рабочих мест также увеличится.

На предприятии «Мансуровское карьероуправление» выращивают и перерабатывают осетров, радужную форель, сазанов и карпов. Выпускаются деликатесы горячего и холодного копчения, вяленую рыбу, а также икру.

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#истра
#производство
#рыба
#экономика
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
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Сеть «Сыроварня» открыла новый ресторан в Новоивановском
19 марта 2024, 17:20

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Крупная сеть ресторанов «Сыроварня» открыла новое заведение в Одинцовском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Ресторан разместился на втором этаже многофункционального зрелищного центра «LIVE АРЕНА». Гостям предлагается уютный зал на 135 посадочных мест. В интерьере с открытой кухней посетителей ждёт настоящая домашняя атмосфера. Меню заведения порадует разнообразием блюд по домашним рецептам – от пасты и пиццы до сыров собственного производства, рыбных и мясных блюд м фирменных десертов», – говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что на территории комплекса работает бесплатная парковка.

Ресторан открыт для посетителей ежедневно с 12 до 23 часов по адресу: Одинцовский городской округ, рабочий посёлок Новоивановское, Западная улица, дом 145.

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#минсельхозпрод мо
#инвестиции
#рестораны
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#одинцово
#сыроварня
#московская область
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В Подмосковье построят производство импортозамещающих пищевых ингредиентов
19 марта 2024, 16:54

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Подмосковье построят производство импортозамещающих пищевых ингредиентов В подмосковном индустриальном парке «Соболиха» появится производство ингредиентов для пищевой промышленности. Как сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста, к строительству приступает компания «АГРОЛЕКС».
«Компания начинает возводить первую очередь объекта площадью 1,5 тыс. кв. м. Инвестиции в этот этап проекта составят 50 млн рублей. Также «АГРОЛЕКС» намерен получить разрешение на строительство второй очереди предприятия площадью 3,5 тыс. «квадратов». Общий объём инвестиций в строительство и запуск обеих очередей достигнет 130 млн рублей», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что реализация проекта позволит создать около 80 новых рабочих мест.

Сегодня мощности ООО «АГРОЛЕКС» расположены в Балашихе. В индустриальном парке «Соболиха» компания купила земельный участок для расширения производства и замещения покинувших российский рынок иностранных брендов.

С 2001 года российская компания ООО «АГРОЛЕКС» производит такие ингредиенты для пищевой промышленности, как сахарная мастика, сахарная пудра, фруктовые начинки, марципан, мелкофракционный сахар и другое.

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#екатерина зиновьева
#мининвест мо
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#продукты
#импортозамещение
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Ферме в Серпухове передали 12 га на развитие хозяйства
19 марта 2024, 16:42

Фото: пресс-служба Минимущества МО

12 гектаров земли предоставили в аренду на пять лет крестьянско-фермерскому хозяйству «Захарково» в городском округе Серпухов, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«Фермерское хозяйство «Захарково» только начинает свою деятельность: оно было зарегистрировано в 2022 году. В настоящее время в распоряжении фермеров две лошади, планируется приобрести коров и птицу. На полученном участке фермеры будут выращивать корма и пасти скот», — отметила глава министерства Наталья Адигамова.
В Московской области подать заявку на получение находящегося в госсобственности участка земли без торгов для ведения сельского хозяйства можно через региональный портал госуслуг. Заявка рассматривается в течение 15 рабочих дней.

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В Подмосковье на 95% локализовали производство музыкального инструмента кахона
19 марта 2024, 16:29

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Центре молодёжного инновационного творчества «Роболатория» из Одинцова добились 95-процентной локализации производства кахонов – испанских и латиноамериканских музыкальных ударных инструментов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Кахон представляет собой прочную коробку из дерева и других материалов, способную выдержать вес сидящего на ней музыканта. Внутри коробки расположены струны, а в одной из стенок – звуковое отверстие.

Кахоны производят в основном за рубежом – в Испании, Германии и Малайзии. Однако из-за роста курса доллара их стоимость повысилась почти на 100%. В портфеле у ЦМИТ – уже три модели кахона.
«На днях изготовили новую версию. Он ничем не уступает зарубежным аналогам, при этом его локализация составляет 95%. Для изготовления мы теперь используем фанеру из Нижнего Новгорода, а не финскую. Из иностранного – только воск и подструнники», – рассказал руководитель центра Дмитрий Мартынов.

ЦМИТ «Роболатория» – школа робототехники и программирования для детей от 4 лет. Там учат создавать роботов, игры, сайты, мобильные приложения и многое другое.

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#мининвест мо
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#импортозамещение
#одинцово
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#экономика и инвестиции в подмосковье
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В Подмосковье в этом году планируют разместить более 500 летних кафе
19 марта 2024, 14:15

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

На территории Московской области стартовал сезон летних веранд. Собственники стационарных предприятий общественного питания могут начать монтаж сезонных кафе, а с 1 апреля при хорошей погоде принимать первых гостей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
В апреле прошлого года министерство запустило на региональном портале госуслуг муниципальную услугу «Размещение сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания на территории Московской области». Опыт региона стал первым в России.
«До прошлого года услугу получали на бумажном носителе. С 2023 года её полностью перевели в электронный вид, и срок предоставления услуги сократился в 360 раз – с 30 дней до двух часов. За время действия услуги количество сезонных кафе на землях, находящихся в муниципальной и неразграниченной государственной собственности, выросло с 223 до 476. В 2024 году планируется разместить более 500 летних кафе», – сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
Как отметили в министерстве, главное преимущество муниципальной услуги – в том, что предприниматели могут заключить договор на размещение летнего кафе в день подачи заявки.

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#владислав мурашов
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#московская область
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