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Сеть «Сыроварня» открыла новый ресторан в Новоивановском

19 марта 2024, 17:20
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Крупная сеть ресторанов «Сыроварня» открыла новое заведение в Одинцовском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Ресторан разместился на втором этаже многофункционального зрелищного центра «LIVE АРЕНА». Гостям предлагается уютный зал на 135 посадочных мест. В интерьере с открытой кухней посетителей ждёт настоящая домашняя атмосфера. Меню заведения порадует разнообразием блюд по домашним рецептам – от пасты и пиццы до сыров собственного производства, рыбных и мясных блюд м фирменных десертов», – говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что на территории комплекса работает бесплатная парковка.


Ресторан открыт для посетителей ежедневно с 12 до 23 часов по адресу: Одинцовский городской округ, рабочий посёлок Новоивановское, Западная улица, дом 145.

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Завод по переработке рыбы в Истре запустили на полную мощность
19 марта 2024, 17:29

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Рыбоперерабатывающее предприятия полного цикла, занимающееся выращиванием рыбы, её обработкой и поставкой продукции в магазины, запустили на полную проектную мощность, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Сейчас на предприятии выпускают около полутора тонн готовой рыбной продукции в месяц. В ближайшее время этот объем планируется увеличить до трёх с половиной тонн», — отметила глава министерства Екатерина Зиновьева.
Она также добавила, что при открытии на предприятии было создано 40 рабочих мест, с наращиванием производства число рабочих мест также увеличится.

На предприятии «Мансуровское карьероуправление» выращивают и перерабатывают осетров, радужную форель, сазанов и карпов. Выпускаются деликатесы горячего и холодного копчения, вяленую рыбу, а также икру.

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#производство
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В Подмосковье построят производство импортозамещающих пищевых ингредиентов
19 марта 2024, 16:54

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Подмосковье построят производство импортозамещающих пищевых ингредиентов В подмосковном индустриальном парке «Соболиха» появится производство ингредиентов для пищевой промышленности. Как сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста, к строительству приступает компания «АГРОЛЕКС».
«Компания начинает возводить первую очередь объекта площадью 1,5 тыс. кв. м. Инвестиции в этот этап проекта составят 50 млн рублей. Также «АГРОЛЕКС» намерен получить разрешение на строительство второй очереди предприятия площадью 3,5 тыс. «квадратов». Общий объём инвестиций в строительство и запуск обеих очередей достигнет 130 млн рублей», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что реализация проекта позволит создать около 80 новых рабочих мест.

Сегодня мощности ООО «АГРОЛЕКС» расположены в Балашихе. В индустриальном парке «Соболиха» компания купила земельный участок для расширения производства и замещения покинувших российский рынок иностранных брендов.

С 2001 года российская компания ООО «АГРОЛЕКС» производит такие ингредиенты для пищевой промышленности, как сахарная мастика, сахарная пудра, фруктовые начинки, марципан, мелкофракционный сахар и другое.

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#екатерина зиновьева
#мининвест мо
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#экономика и инвестиции в подмосковье
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Ферме в Серпухове передали 12 га на развитие хозяйства
19 марта 2024, 16:42

Фото: пресс-служба Минимущества МО

12 гектаров земли предоставили в аренду на пять лет крестьянско-фермерскому хозяйству «Захарково» в городском округе Серпухов, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«Фермерское хозяйство «Захарково» только начинает свою деятельность: оно было зарегистрировано в 2022 году. В настоящее время в распоряжении фермеров две лошади, планируется приобрести коров и птицу. На полученном участке фермеры будут выращивать корма и пасти скот», — отметила глава министерства Наталья Адигамова.
В Московской области подать заявку на получение находящегося в госсобственности участка земли без торгов для ведения сельского хозяйства можно через региональный портал госуслуг. Заявка рассматривается в течение 15 рабочих дней.

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В Подмосковье на 95% локализовали производство музыкального инструмента кахона
19 марта 2024, 16:29

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Центре молодёжного инновационного творчества «Роболатория» из Одинцова добились 95-процентной локализации производства кахонов – испанских и латиноамериканских музыкальных ударных инструментов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Кахон представляет собой прочную коробку из дерева и других материалов, способную выдержать вес сидящего на ней музыканта. Внутри коробки расположены струны, а в одной из стенок – звуковое отверстие.

Кахоны производят в основном за рубежом – в Испании, Германии и Малайзии. Однако из-за роста курса доллара их стоимость повысилась почти на 100%. В портфеле у ЦМИТ – уже три модели кахона.
«На днях изготовили новую версию. Он ничем не уступает зарубежным аналогам, при этом его локализация составляет 95%. Для изготовления мы теперь используем фанеру из Нижнего Новгорода, а не финскую. Из иностранного – только воск и подструнники», – рассказал руководитель центра Дмитрий Мартынов.

ЦМИТ «Роболатория» – школа робототехники и программирования для детей от 4 лет. Там учат создавать роботов, игры, сайты, мобильные приложения и многое другое.

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#мининвест мо
#производство
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#экономика и инвестиции в подмосковье
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В Подмосковье в этом году планируют разместить более 500 летних кафе
19 марта 2024, 14:15

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

На территории Московской области стартовал сезон летних веранд. Собственники стационарных предприятий общественного питания могут начать монтаж сезонных кафе, а с 1 апреля при хорошей погоде принимать первых гостей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
В апреле прошлого года министерство запустило на региональном портале госуслуг муниципальную услугу «Размещение сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания на территории Московской области». Опыт региона стал первым в России.
«До прошлого года услугу получали на бумажном носителе. С 2023 года её полностью перевели в электронный вид, и срок предоставления услуги сократился в 360 раз – с 30 дней до двух часов. За время действия услуги количество сезонных кафе на землях, находящихся в муниципальной и неразграниченной государственной собственности, выросло с 223 до 476. В 2024 году планируется разместить более 500 летних кафе», – сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
Как отметили в министерстве, главное преимущество муниципальной услуги – в том, что предприниматели могут заключить договор на размещение летнего кафе в день подачи заявки.

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Курс биткоина минувшей ночью обвалился на 85%
Курс биткоина на бирже BitMEX обвалился на 85% в ночь на 19 марта
19 марта 2024, 12:34

Фото: iStock/Nastco

Курс крупнейшей криптовалюты биткоин на бирже BitMEX минувшей ночью упал на 85%, до 8,9 тысяч долларов. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что ситуация не коснулась других площадок, где значения криптовалюты не опускались ниже 60 тысяч долларов.

Руководство BitMEX подчеркнуло, что ситуация связана с крупными ордерами на пропажу биткоина. В данный момент биржей проводится расследование инцидента.

Как сообщили в компании, падение началось в районе 1:40 по мск. Низкие показатели продержались около двух минут, после чего, к 2:30, стоимость биткоина выросла до 67 тысяч долларов. За это время пользователи биржи смогли продать порядка тысячи биткоинов по аномально низкой цене.

На рынке такие ситуации называются flash crash. Подобный случай произошёл на криптобирже Binance.US в октябре 2021 года. Тогда биткоин упал на 87%, достигнув стоимости в 8,2 тысячи долларов.

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ТАСС: ЦБ Армении запретил с 29 марта обслуживать карту «Мир»

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#биткоин
#курс
#падение
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ТАСС: ЦБ Армении запретил с 29 марта обслуживать карту «Мир»
19 марта 2024, 12:32

Фото: iStock/Diy13

Центральный банк Армении принял решение с 29 марта запретить местным банкам обслуживать российскую платежную карту «Мир» из-за угрозы подпасть под санкции США. Об этом ТАСС сообщил высокопоставленный источник в банковской сфере республики.
Отмечается, что финансовый регулятор Армении представляет данный процесс как решение частных банков, чтобы «не обижать российскую сторону». По мнению источника ТАСС, у страны не остается иного выбора, так как армянский процессинговый центр ArCa одновременно обрабатывает платежи «Мир», Visa и Mastercard. При этом Visa и Mastercard отказываются работать с организацией, которая производит обслуживание «Мир».

В настоящее время ЦБ и другие крупные банки Армении официального комментария по данной ситуации не давали.

Ранее россиянам рассказали о работе платёжной системы «Мир» в условиях санкций. Новые американские санкции, введённые в отношении российской Национальной системы платёжных карт (НСПК) никак не повлияют на работу сервисов внутри страны. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#санкции
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#цб
#армения
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Евросоюз введёт пошлины на зерно из России и Белоруссии
FT: ЕС введёт пошлины на зерно из России и Белоруссии
19 марта 2024, 09:35

Фото: iStock/Henadzi Pechan

Уже в ближайшие дни Евросоюз планирует ввести пошлину на импорт зерна из России и Белоруссии. Об этом сообщила газета Financial Times, ссылаясь на собственные источники.
Согласно статье, пошлина составит 95 евро за тонну зерна.

«Евросоюз готовится ввести пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии, чтобы успокоить фермеров и некоторые страны-члены», — говорится в статье.

Издание поясняет, что подобный шаг спровоцирует рост цен как минимум на 50%. Кроме того, пошлины планируют ввести на семена масличных культур и продукты их переработки.

Ранее европейский комиссар по вопросам продовольствия Януш Войцеховский заявлял, что Украине следует приложить усилия по организации вывоза зерна для его продажи в третьи страны. По его словам, украинские партнёры должны постараться понять непростое положение европейских фермеров.



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#евросоюз
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Экономист Заворотный: Китай останется главным потребителем российской нефти
19 марта 2024, 05:09

Фото: iStock/Dragan_Mihajlovic

Главным потребителем нефти из РФ останется Китай. Такое мнение выразил экономист Дмитрий Заворотный в беседе с «Известиями». Он рассказал, что доставка удобна Пекину за счет танкерного флота и Китай продолжит закупки.
По словам эксперта, Пекин осторожно балансирует, избегая слишком сильной зависимости от конкретного поставщика. Поэтому задача России — наращивать импорт в этом направлении.

Теоретически США могут попробовать блокировать российские поставки через морские пути, но за этим могут последовать последствия, подчеркнул Заворотный.

«Запад точечно преследует наш танкерный флот, вводит санкции в отношении компании, которые занимаются торговлей или грозит таким компаниям вторичными санкциями», — сказал экономист, подытожив, что всё будет зависеть от того, насколько серьёзно Вашингтон и его союзники готовы реализовывать полную изоляцию России от внешних рынков.

Ранее Индия отказалась покупать российские нефтепродукты из-за разногласий в расчетах за нефть, а также в связи с опасениями индийских покупателей после ужесточения потолка цен на российскую нефть.

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#нефть
#россия
#поставки
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