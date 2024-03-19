Сеть «Сыроварня» открыла новый ресторан в Новоивановском

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Крупная сеть ресторанов «Сыроварня» открыла новое заведение в Одинцовском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Ресторан разместился на втором этаже многофункционального зрелищного центра «LIVE АРЕНА». Гостям предлагается уютный зал на 135 посадочных мест. В интерьере с открытой кухней посетителей ждёт настоящая домашняя атмосфера. Меню заведения порадует разнообразием блюд по домашним рецептам – от пасты и пиццы до сыров собственного производства, рыбных и мясных блюд м фирменных десертов», – говорится в сообщении.В министерстве добавили, что на территории комплекса работает бесплатная парковка.
Читайте также:
В Подмосковье построят производство импортозамещающих пищевых ингредиентов
Ферме в Серпухове передали 12 га на развитие хозяйства
В Подмосковье на 95% локализовали производство музыкального инструмента кахона
Лора Луганская