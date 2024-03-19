Сеть «Сыроварня» открыла новый ресторан в Новоивановском

На территории Московской области стартовал сезон летних веранд. Собственники стационарных предприятий общественного питания могут начать монтаж сезонных кафе, а с 1 апреля при хорошей погоде принимать первых гостей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.