Подмосковный завод выпустил за год более 3 тыс. тонн рыбной продукции

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Свыше 3 тысяч тонн продукции произвели в 2024 году на предприятии глубокой рыбной переработки компании «Фуд Тим» в Дмитрове, в ассортимент входит продукция из сёмги, морской и озёрной форели, а также из горбуши, кеты, трески и минтая. При этом всю рыбу вырастили либо добыли в России, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«В настоящее время компания «Фуд Тим» выпускает около 250 товарных позиций. Из них около 20 являются уникальными продуктами, у которых нет аналогов на рынке», — рассказала зампред областного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.Она добавила, что в прошлом году компания приступила к строительству нового рыбоперерабатывающего комплекса, который поможет значительно расширить производства. Там планируется выпускать от 600 до 800 тонн продукции в месяц. Инвестиции в этот проект составляют миллиард рублей.
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Лев Каштанов