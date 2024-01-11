Гостей ярмарки в Сергиевом Посаде ждут концерты, катания и кулинарный мастер-класс

Фото: пресс-служба Минсельхозпрома МО
Ярмарка «Рождество Христово в Лавре» проходит на Красногорской площади Сергиева Посада, посетители смогут не только купить фермерские продукты и сувениры, но и принять участие в насыщенной культурной программе, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.
«На ярмарочных рядах гости найдут монастырскую продукцию, предметы народного ремесла и изделия местных художников. Посетителей также ждут выступления местных музыкальных коллективов», — говорится в сообщении.
Для маленьких гостей ярмарки будут организованы различные забавы и конкурсы, строительство снежной крепости, а также катание на лошадях. Кроме того, все желающие смогут принять участие в бесплатном мастер-классе, который проведёт шеф-кондитер ресторана «Маковец».
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