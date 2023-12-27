В проекты подмосковного агропрома в 2024 году вложат более 15 млрд рублей

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
В проекты подмосковного агропромышленного комплекса в будущем году намерены вложить более 15 млрд рублей. Об этом сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
«В 2024 году планируем к вводу новые отраслевые инвестиционные проекты более чем на 15 млрд рублей. Это будут производство гербицидов и пестицидов, овощехранилища, заводы по переработке молока, сырные производства. Также в следующем году планируются строительство репродуктора первого порядка для инкубационных яиц и масштабная реконструкция комбикормового завода», – перечислил Мурашов.По данным подмосковного Минсельхозпрода, в следующем году благодаря реализации крупных инвестпроектов в сфере АПК Подмосковья появится 1,5 тыс новых рабочих мест. А региональный бюджет дополнительно получит около 650 млн рублей налоговых поступлений в год.
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Лора Луганская