В Подмосковье продолжают принимать заявки на гранты для развития семейных ферм

«София отказалась от новой системы оплаты, увидев в ней «значительные риски для Болгарии». Болгарские чиновники сомневались в эффективности тяжбы с «Газпромом». Сообщалось также о намерении продолжать получать российский газ в рамках существующего контракта», — говорится в сообщении.

