В Подмосковье продолжают принимать заявки на гранты для развития семейных ферм

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
В Подмосковье стартовал приём заявок на получение грантов для развития семейных ферм, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области. Крестьянские и фермерские хозяйства региона могут получить поддержку до 30 млн рублей.
«На развитие семейных ферм в этом году предусмотрены гранты на сумму 123 млн рублей. Оформить заявку могут аграрии, деятельность которых зарегистрирована в Подмосковье не менее года. У них также не должно быть задолженностей. Другие важное условие – не менее двух членов семьи главы хозяйства должны состоять на ферме», – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Двойных.Как рассказали в министерстве, вложить полученные средства фермеры могут в расширение земельных участков, строительство или модернизацию производственной инфраструктуры и объектов хранения. Однако нужно обеспечить софинансирование в размере не менее 40% от совокупного объёма расходов.
Направить средства можно и на погашение не более 20-процентного льготного инвестиционного кредита на реализацию бизнес-плана.
Приём заявок продлится до 8 августа. Заявления участники конкурса могут сформировать в системе «Электронный бюджет» на Портале предоставления мер финансовой государственной поддержки. Они подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя.
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