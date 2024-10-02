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Подмосковный кондитерский комбинат будет экспортировать продукцию в Дубай

02 октября 2024, 11:14
Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

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«В результате компания смогла наладить деловые отношения с Fajr al Buhairah Gen. Tr. LLC и подписать экспортный контракт на 10 млн рублей. Международная выставка объединила ключевых игроков кондитерской отрасли и торговые ассоциации. Участие в мероприятии приняли восемь компаний из Московской области, в том числе «РКК Трейд», которая выпускает товары под брендом Baker House», – отметили в ведомстве.
Аренду площадей на выставке, поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей, а также техническое сопровождение переговоров профинансировал Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Подробнее об услугах фонда можно прочитать на сайте.

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#подмосковье
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#экономика и инвестиции в подмосковье
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#экспорт
#кондитерские изделия
В России снова выросла ипотека
«Сбер» повысил ставки по базовым ипотечным программам
02 октября 2024, 05:25

Фото: istock/gopixa

Сбербанк с 2 октября 2024 года повышает ставки по базовым ипотечным программам на 0,9 процентных пункта.
Теперь минимальные ставки составляют 21,9% на первичном рынке и 21,6% на вторичном. Об этом сообщает пресс-служба банка.

«С 2 октября ставки по всем базовым ипотечным программам увеличены на 0,9 процентных пункта. В результате минимальные ставки на платформе „Домклик“ на первичном рынке теперь составляют 21,9%, на вторичном — 21,6%», — уточнили в Сбербанке.
Ранее банк также повысил ставки по вкладам «Лучший%» и «СберВклад», увеличив их до 20% годовых на срок до одного года. Повышенные ставки могут быть доступны и для средств, ранее размещенных в указанном банке. Кроме того, Сбербанк ранее объявил о снижении размера двух дисконтов по ипотеке, озвученные изменения вступят в силу 17 сентября, сообщает RT.

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#банк
#сбербанк
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Подмосковное предприятие модернизирует производство алюминиевых изделий
01 октября 2024, 22:39

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Подмосковный производитель алюминиевых конструкций модернизирует производство закладных алюминиевых систем в Химках. Для этого «Компания Вертикаль Юг» привлечёт льготный заём от Фонда развития промышленности Московской области, сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.
Деньги пойдут на покупку технологического оборудования, его монтаж и наладку.
«Инвестиции в модернизацию производства составляют около 20 млн рублей. ФРП Подмосковья одобрил компании заём на 10 млн рублей, то есть около 50% от суммарной стоимости проекта. Средства направят на покупку и наладку оборудования. Модернизация завершится к следующем году. На предприятии создадут около десятка рабочих мест», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
По её словам, после модернизации компания сможет выпускать каждый год 650 тыс. алюминиевых изделий.

Подробнее ознакомиться с программами ФРП Московской области можно на сайте.

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#московская область
#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#мининвест мо
#промышленность
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Студенты и школьники смогут познакомится с работой подмосковных предприятий
01 октября 2024, 22:27

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Подмосковье стартовал этап ежегодной Всероссийской акции «Неделя без турникетов», которая продлится месяц. Мероприятие проводит Союз машиностроителей России, сообщили в пресс-служба Мининвеста Московской области.
Студенты и школьники смогут посетить «НПО машиностроения», которое обеспечивает армию новейшими видами военной техники; проектно-конструкторское бюро «Радуга» им. А. Я. Березняка», разрабатывающее и производящее крылатые ракеты; головной институт Роскосмоса «ЦНИИмаш» и другие предприятия, многие из которых являются режимными и выполняют гособоронзаказ.

Юных гостей познакомят с задачами, стоящими перед ОПК, расскажут о профессиях, востребованных в военно-промышленном комплексе.
«Всероссийская акция «Неделя без турникетов» позволяет не только познакомить с профессиями и производственными процессами, но и подготовить ребят к обдуманному выбору будущей специальности. Чем больше площадок откроют свои двери для школьников, тем выше будет интерес молодёжи к производству, технологиям и инженерным специальностям», – отметил вице-президент Союза машиностроителей России, председатель думского комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенёв.
Полный список подмосковных участников «Недели без турникетов» и правилами проведения акции можно найти на сайте.

Акция проводится с 2015 года весной и осенью. Цель - познакомить учащихся с предприятиями и профессиями, востребованными на современном производстве.

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#экономика
#предприятия
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#экскурсии
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#промышленность
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#московская область
#мининвест мо
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Подмосковные предприниматели побывали с бизнес-миссией в Бишкеке
01 октября 2024, 21:46

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Подмосковные предприниматели стали участниками многоотраслевой бизнес-миссии производителей в Киргизии. Поездку в Бишкек организовал Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области, сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Регион представляли девять компаний, в том числе металлообрабатывающее предприятие «Нимбус», производитель пластмассовых изделий для строительства «Алекс Байтлер Рус», производитель бумажных салфеток ТЕТРА, выпускающая полимеры компания НИКАТОР, производитель монтажной пены «Люксполихим» и другие.
«В Бишкеке прошли встречи с потенциальными покупателями подмосковной продукции. На переговоры были приглашены ключевые игроки рынка – дистрибьюторы, крупные торговые сети и маркетплейсы. Также участники бизнес-миссии посетили предприятия города», – отметили в министерстве.
Там добавили, что Фонд поддержки ВЭД региона профинансировал аренду площадей для проведения делового мероприятия, поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей, техническое сопровождение переговоров.

Узнать больше о поддержке экспортёров можно на Инвестпортале Московской области.

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#мининвест мо
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#киргизия
#экспорт
#подмосковье
#московская область
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Производство перепелиных яиц в Подмосковье за год увеличилось на 18%
01 октября 2024, 17:41

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Региональные предприятия Подмосковья с начала года произвели 31 млн. перепелиных яиц. Это на 4,7 млн штук больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, объём производства увеличился на 17,8%, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Поголовье перепелов в регионе превышает 300 тыс. голов, что на 72 тыс. больше прошлогоднего показателя. Крупнейшие в Подмосковье предприятия отрасли – ООО «Шепиловская птицефабрика» в Серпухове, которая специализируется на породе японских перепелов, и ООО «Генофонд» в Сергиево-Посадском городском округе – хозяйство по разведению перепелов эстонской, японской и радонежской пород», – отметили в ведомстве.
Как рассказали в пресс-службе, перепелиные яйца содержат аминокислоты, витамины А, D и В, кальций, магний, фосфор, железо, калий и селен.

Для поддержания здорового рациона рекомендуется соблюдать дневную норму употребления перепелиных яиц. В среднем допускается до 5-6 таких яиц в день.

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#экономика
#сельское хозяйство
#яйца
#производство
#подмосковье
#московская область
#минсельхозпрод мо
#птица
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В Подмосковье в октябре проведут около 170 ярмарок, посвящённых золотой осени
01 октября 2024, 17:27

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Московской области в октябре пройдёт около 170 тематических ярмарок, где представят фермерскую продукцию, товары производителей из России, Подмосковья и ближнего зарубежья. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«В этом месяце состоятся тематические ярмарки, посвящённые золотой осени. Так, ярмарка «Осенняя» пройдёт в Старой Купавне, «Овощное ассорти» – в Раменском, «Жёлтый листопад» – в Истре, «Урожай» – в Кашире, «Дары осени» – в Наро-Фоминске, «Осенний ценопад» – в Кубинке, «Осенняя мозаика» – в селе Жаворонки Одинцовского городского округа», – рассказали в министерстве.
Там добавили, что праздничные ярмарки, посвящённые Дню работников сельского хозяйства, состоятся в Щёлкове, Шаховской, Черноголовке, Химках и других городских муниципалитетах.

На ярмарочных прилавках представят молочную продукцию, мясные деликатесы, сыры, колбасы, овощи, фрукты, сладости и многое другое.

Полный список ярмарок, даты проведения и часы работы можно найти по ссылке.

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#сельское хозяйство
#минсельхозпрод мо
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#подмосковье
#московская область
#торговля
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В Подмосковье построят импортозамещающее производство молочных смесей
01 октября 2024, 16:57

Фото: iStock / LENblR

В Можайском городском округе появится высокотехнологичное производство сухих молочных смесей для детей, которые заменят грудное молоко. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Продукцию будут производить по технологии полного цикла из отечественных ингредиентов. В дальнейшем её будут поставлять по всей России и на экспорт.
«Для реализации импортозамещающего проекта инвестору предоставили участок по региональной программе «Земля за 1 рубль». Объём инвестиций в реализацию масштабного проекта оценивается в 11,2 млрд рублей. На производстве создадут около 180 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По её словам, завершить строительство производственного объекта и ввести его в эксплуатацию рассчитывают в 2027 году. Проект реализуют российские и иностранные инвесторы из дружественных стран.

Запуск завода позволит заместить импортные аналоги продукции. Для его строительства Минимущества Московской области предоставило земельный участок площадью 10 га. Помощь в его подборе оказала Корпорация развития Подмосковья.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
#московская область
#можайск
#екатерина зиновьева
#производство
#молочная продукция
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Плохие новости: названы машины, которые подорожают в ближайшее время
Frank Auto: первыми подорожают автомобили с минимальной наценкой
01 октября 2024, 06:10

Фото: istock/Fahroni

В ближайшие месяцы цены на новые автомобили в России вырастут на 5-10% в связи с индексацией утилизационного сбора, сообщили эксперты.
Подорожание коснется прежде всего моделей массового сегмента, которые пользуются наибольшим спросом на рынке. По словам управляющего директора компании Frank Auto Ирины Франк, первыми подорожают автомобили с минимальной наценкой.

«Машины подорожают примерно на 8-10%, что особенно затронет популярные модели. Также можно ожидать роста цен на подержанные автомобили», — отметила она в интервью «Известиям».
Главный редактор журнала «За рулем» добавил, что автомобили стоимостью 2,2-2,5 миллиона рублей могут подорожать на 120-150 тысяч рублей. Более дорогие модели, стоящие 4,5-5 миллионов рублей, могут увеличиться в цене на 200-250 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что новые ставки утилизационного сбора, которые вступят в силу с 1 октября, приведут к росту цен на все сегменты автомобилей. Об этом заявил доцент кафедры наземных транспортных средств транспортного факультета Московского Политеха Анатолий Фиронов.

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Предприятия Москвы нарастили производство продукции химической отрасли
30 сентября 2024, 20:44

Фото: iStock/ultramansk

Московские производители продукции химической отрасли наращивают объёмы выпуска и закрывают растущие потребности рынка в качественных изделиях. Город оказывает активную поддержку таким предприятиям, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
В настоящее время в столице действует порядка 260 предприятий химической промышленности, на которых работают более 25 тысяч сотрудников. Они производят продукцию, которая затем используется в различных сферах – от производства упаковки до автомобильной промышленности.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина власти города создают благоприятные условия для устойчивого развития предприятий химической отрасти, а также предлагают им свыше 20 системных инструментов поддержки.

Так, благодаря развитию отрасли, с января по июль текущего года компаниям удалось на 10% нарастить выпуск критически значимой химической продукции.

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