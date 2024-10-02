Подмосковный кондитерский комбинат будет экспортировать продукцию в Дубай

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
«В результате компания смогла наладить деловые отношения с Fajr al Buhairah Gen. Tr. LLC и подписать экспортный контракт на 10 млн рублей. Международная выставка объединила ключевых игроков кондитерской отрасли и торговые ассоциации. Участие в мероприятии приняли восемь компаний из Московской области, в том числе «РКК Трейд», которая выпускает товары под брендом Baker House», – отметили в ведомстве.Аренду площадей на выставке, поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей, а также техническое сопровождение переговоров профинансировал Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Подробнее об услугах фонда можно прочитать на сайте.
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