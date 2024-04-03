Подмосковные компании могут принять участие в международной деловой миссии

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области
Подмосковные компании приглашают в Китай. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Мероприятие пройдет 22–24 апреля 2024 года в китайском городе Сиань.
Стоит отметить, что в рамках мероприятия бизнесмены смогут найти перспективных бизнес-партнёров из КНР, а также завести важные деловые знакомства и обсудить детали будущего сотрудничества.
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«Заявки на участие в мероприятии от предпринимателей региона принимает Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. В бизнес-миссии принимают участие уже более 40 производителей российской продукции, в том числе компании из Подмосковья. Среди них АПХ «Мираторг», кондитерская фабрика «Волшебница», компания «Иль Мио Мороженко» (бренд «АйсКро»)», — поделились в министерстве.
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Мира Полтева