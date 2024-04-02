Производитель одежды для питомцев из Лыткарина представила продукцию в Казахстане

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Индивидуальный предприниматель из Лыткарина Надежда Тарасова приняла участие в международной выставке зоотоваров и услуг ZooExpo 2024. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Предприниматель отправилась в Казахстан при содействии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. На выставке ей удалось заключить экспортный контракт.
Помимо участия в международных выставках, фонд оказывает подмосковным компаниям другую поддержку. Перечень услуг для экспортёров можно найти на Инвестиционном портале Московской области.
Читайте также:
Рост промышленного производства в Подмосковье за год составил около 18%
В Дмитрове завершают строительство цеха железобетонных конструкций
В апреле в Подмосковье проведут более 160 ярмарок
«Тарасова – производитель и поставщик товаров и одежды для домашних животных. Швейное производство располагается в Лыткарине. Предприниматель презентовала продукцию под торговой маркой «Монморнеси». В результате участия в выставке впервые Тарасова заключила контракт на поставку продукции в Казахстан. Первые отгрузки планируются в августе», – уточнили в ведомстве.
Читайте также:
Рост промышленного производства в Подмосковье за год составил около 18%
В Дмитрове завершают строительство цеха железобетонных конструкций
В апреле в Подмосковье проведут более 160 ярмарок
Лора Луганская