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Производитель одежды для питомцев из Лыткарина представила продукцию в Казахстане

02 апреля 2024, 15:48
Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Индивидуальный предприниматель из Лыткарина Надежда Тарасова приняла участие в международной выставке зоотоваров и услуг ZooExpo 2024. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Предприниматель отправилась в Казахстан при содействии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. На выставке ей удалось заключить экспортный контракт.
«Тарасова – производитель и поставщик товаров и одежды для домашних животных. Швейное производство располагается в Лыткарине. Предприниматель презентовала продукцию под торговой маркой «Монморнеси». В результате участия в выставке впервые Тарасова заключила контракт на поставку продукции в Казахстан. Первые отгрузки планируются в августе», – уточнили в ведомстве.

Помимо участия в международных выставках, фонд оказывает подмосковным компаниям другую поддержку. Перечень услуг для экспортёров можно найти на Инвестиционном портале Московской области.

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#московская область
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Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей мира
Владелец LVMH Бернар Арно вновь возглавил рейтинг богачей мира Forbes
02 апреля 2024, 15:43

Фото: iStock/robynmac

Владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернар Арно вновь возглавил годовой список богатейших людей мира по версии Forbes, сообщает Forbes.
Его состояние оценивается в 233 млрд долларов, что на 22 млрд больше, чем год назад, когда оно составляло 211 млрд.

На втором месте остается предприниматель Илон Маск, чье состояние выросло до 195 млрд долларов со 180 миллиардов годом ранее.

Третье место в списке занял Джефф Безос. Состояние основателя онлайн-ритейлера Amazon составляет 194 млрд долларов, что существенно превышает 114 млрд годичной давности.

На четвертую строчку поднялся Марк Цукерберг с 16-й позиции, чье состояние выросло до 177 млрд долларов с 64,4 млрд годом ранее. Глава Oracle Ларри Эллисон занял пятое место с состоянием в 141 млрд долларов, что сравнимо с 107 млрд долларов годичной давности.

Общее состояние миллиардеров мира, согласно подсчетам Forbes, достигло рекордных 14,2 трлн долларов, что на 2 млрд больше, чем год назад, и на 1,1 трлн выше предыдущего рекорда, установленного в 2021 году.

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#илон маск
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Бизнес Подмосковья приглашают принять участие в выставке-ярмарке в Монголии
02 апреля 2024, 14:43

Фото: iStock/Streluk

Компании из Московской области могут стать участниками международной выставки-ярмарки «Кооперация без границ», которая будет проходить в столице Монголии городе Улан-Батор в мае текущего года, сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.
«Российская торгово-развлекательная ярмарка будет развёрнута в центре города — на площади Сухе-Батора. На ярмарке предприниматели будут представлять гостям свою продукцию. Кроме того, планируется провести серию круглых столов и форум с монгольскими бизнесменами», — отмечается в сообщении.
Подмосковные предприниматели, желающие принять участие в этом мероприятии, могут подать заявку на сайте выставки. Дополнительную информацию можно получить через Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области по электронной почте vsv@exportmo.ru.

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#мининвест мо
#московская область
#подмосковье
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Минпромторг составил список цен на авто для вычисления утильсбора
Минпромторг РФ опубликовал перечень автомобилей для исчисления утилизационного
02 апреля 2024, 14:41

Фото: iStock/ bigtunaonline

Пресс-служба ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) объявила о публикации перечня автомобилей, предназначенных для учета утилизационного сбора, включая информацию о нижней границе их средней стоимости.
Данный список был составлен на основании данных о марке, модели и средней стоимости, предоставленных ФТС России, пишут «Известия».

Всего в перечень вошли 3374 позиции, которые охватывают как автомобили, официально представленные на российском рынке, так и те, которые уже покинули его, такие как Toyota или Volkswagen, а также марки коммерческой техники, включая Scania и другие.

Примеры из списка включают среднюю стоимость автомобилей, таких как Hyundai Palisade, оцененную в 3,3 млн рублей, BMW X5 — в 7,6 млн рублей, Kia Soul — в 1 млн рублей, а Toyota Camry — в 2,7 млн рублей.

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#цены
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ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей из-за цен на яйца
ФАС проверяет торговые сети, включая «Магнит» и «Пятерочку», из-за цен на яйца
02 апреля 2024, 12:17

Фото: iStock/Hleb Usovich

Федеральная антимонопольная служба начала проверки крупнейших торговых сетей из-за цен на яйца. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.
«ФАС России анализирует ценообразование на куриные яйца по всей товаропроводящей цепочке. <...> Сегодня ФАС России начала проверки торговых сетей „Перекресток“, „Магнит“, „Дикси“, „Пятерочка“, „Лента“, „О’Кей“, „Метро“, „Ашан“ и другие», — говорится в релизе.
Ранее ведомство проверило производителей яиц.

Цены на этот продукт выросли на 61,35% за 2023 год, что вынудило президента вмешаться. Владимир Путин отметил на итоговой пресс-конференции, что спрос на яйца увеличился, в то время как производство осталось на том же уровне.

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Разработчик отечественного аналога MS Office закончил 2023 год с убытком
РБК: Выручка разработчика отечественного аналога MS Office упала в 2023 году на 43,8%
02 апреля 2024, 10:24

Фото: Istock/ipuwadol

Разработчик отечественного аналога Microsoft Office «Новые облачные технологии» понес убытки в 2023 году. Выручка компании упала на 43,8% по сравнению с 2022 годом и составила 1,9 миллиарда рублей, сообщает РБК со ссылкой на финансовую отчетность организации.
«По итогам 2023 года выручка «Новых облачных технологий» снизилась на 43,8% по сравнению с 2022 годом и составила около 1,9 миллиарда рублей. ... Она получила чистый убыток 5,2 миллиарда рублей вместо прибыли 386,5 миллиона рублей годом ранее», — говорится в отчетности компании.

По данным издания, несколько лет НОТ была убыточной, но в 2022 году смогла получить чистую прибыль. Сама компания объясняет динамику снижением темпов импортозамещения, недостаточностью или отсутствием финансирования, а также возможностью приобретать лицензии у зарубежных производителей, в частности у Microsoft.

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#компании
#it
#финансы
#россия
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Нефть марки Brent торговалась по $88 за баррель впервые за полгода
02 апреля 2024, 10:16

Фото: istockphoto/Bet_Noire

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне текущего года на лондонской бирже ICE поднималась до отметки $88 за баррель. Это произошло впервые с 30 октября 2023 года.
Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в мае торговался на уровне $84,27 за баррель, свидетельствуют данные торгов. По показателям на 09:11 по московскому времени, цена нефти Brent росла на 0,26%, до $88,04 за баррель. Затем рост цены несколько замедлился.

В середине марта цена нефти Brent после четырехмесячного перерыва закрепилась выше $85 за баррель. Стоимость российской Urals достигла отметки $73 за баррель. Аналитики связывают рост цены на «чёрное золото» с дисбалансом спроса и предложения, связанным с продолжающимися атаками хуситов на торговые суда, в том числе танкеры, перевозящие нефть.

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Карибские «золотые паспорта» подорожали до $200 тысяч
Карибские «золотые паспорта» подорожали до $200 тыс. на фоне давления ЕС и США
02 апреля 2024, 03:51

Фото: iStock/ hamzehsh12

Такие карибские страны как Доминика, Гренада, Сент-Китс и Невис, а также Антигуа и Барбуда поднимут с 30 июня минимальную цену своих «золотых паспортов» до $200 тыс. в ответ на давление со стороны Соединенных Штатов и Европейского союза, пишет Bloomberg. Более того, они договорились закрыть лазейки, позволяющие продавать паспорта со скидкой.
В январе стоимость «золотого паспорта» Антигуа и Барбуды составляла $100 тыс.; а чтобы стать гражданином Сент-Китс и Невис, нужно совершить безвозвратный взнос в госфонд на сумму от $250 тыс.

«Золотые паспорта» дают их обладателям безвизовый доступ в ЕС, Великобританию и ряд других стран, поэтому пользуются высоким спросом. Исходя из прошлогодней оценки Евросоюза, пять стран Карибского бассейна (четыре вышеперечисленные и Сент-Люсия), по программам CBI предоставили гражданство в обмен на инвестиции по меньшей мере 88 тыс. человек, большинство из которых — китайцы, россияне и нигерийцы.

Данные программы приносят карибским странам свыше $579 млн в год. Европейские и американские регуляторы не приветствуют эти программы из-за обхода иммиграционного контроля и роста преступности.

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Юрист предупредила о звонках мошенников от лица налоговиков
Юрист Мурылева-Казак предупредила о звонках мошенников от лица налоговой службы
02 апреля 2024, 02:59

Фото: iStock/ fizkes

Звонки и сообщения якобы от налоговой службы с требованием отправить декларацию по ссылке должны стать сигналом, что это действуют мошенники, рассказала агентству «Прайм» руководитель налоговой практики МКА «Аронов и партнеры» Виталия Мурылева-Казак.
Она обратила внимание на то, что по закону инспекторы налоговой общаются к гражданам через личный кабинет налогоплательщика или «Госуслуги», отправляют бумажные письма по почте, а также вручают их лично при визите в налоговый орган.

Информирование о налоговых задолженностях через СМС и электронную почту возможно только при условии, что налогоплательщик предоставил в налоговый орган соответствующее согласие в письменной форме. Если он не оформлял такое согласие, то это письмо от мошенников, объяснила адвокат.

В случае подозрительного звонка от имени налогового инспектора она посоветовала уточнить, в какой инспекции он работает. Если собеседник не может назвать номер или называет налоговую, на учете в которой вы не стоите, юрист призвала класть трубку. При верном названии номера она рекомендовала также название отдела и попросить представиться. После этого, по ее словам, следует положите трубку, перезвонить в налоговую и выяснить, есть ли такой сотрудник.

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#налоговый вычет
#юрист
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Экономист предупредил россиян о росте доли отказов в ипотеке до 86 %
Экономист Шедько: доля отказов россиянам в ипотеке вырастет в июне до 86 %
02 апреля 2024, 02:25

Фото: iStock/ Jirapong Manustrong

Доля отказов россиянам в ипотеке к июню 2024 года увеличится на 25-30% — до 81-86%, спрогнозировал доктор экономических наук, профессор кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве России Юрий Шедько, о чем передает «Газета.Ru».
«Банки будут стремиться сформировать более надежный кредитный портфель. Затем доля отказов, скорее всего, начнет снижаться и стабилизируется к концу 2024 года», — отметил экономист.

По его оценкам, к концу года этот показатель вернется к отметке в 56%.

При этом специалист заявил, что ситуация с отказами в ипотеке в России не критична. Банки стремятся снизить риски, и это нормально, заявил экономист.

Ранее газета РБК сообщила, что доля отказов россиянам в ипотеке на новостройки и готовое жилье в 2024 году составила в среднем 56%. Такую статистику привело Национальное бюро кредитных историй.

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