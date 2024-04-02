В Подмосковье зарегистрированы почти 664 тысячи самозанятых

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В Московской области зарегистрировались 663,7 тыс. самозанятых граждан. Такими данными поделились в пресс-службе Мособлдумы.
«В прошлом году от самозанятых поступили платежи на 5,2 млрд рублей. Из них в бюджет Московской области направлено 3,3 млрд рублей. Рост поступлений за 2023 год в целом составил 1,8 млрд рублей», – пояснили в региональном парламенте.Вся информация о мерах поддержки самозанятых содержится на Инвестиционном портале Московской области. Там же можно получить консультацию и подать заявку.
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Лора Луганская