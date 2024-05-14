В Подмосковье 15 мая проведут выводку быков-производителей

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Выводка быков-производителей состоится на базе Головного центра по воспроизводству сельскохозяйственных животных в городском округе Подольск в среду, 15 мая, посмотреть на животных приглашаются все желающие, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В ходе мероприятия планируется продемонстрировать 20 быков-производителей десяти пород зарубежной и отечественной селекции, в том числе быки таких редких пород, как якутская, ярославская, костромская, чёрно-пёстрая и холмогорская», — говорится в сообщении.Мероприятие посетят главы и специалисты предприятий агропромышленного сектора, фермеры, сотрудники профильных научных организаций и студенты профильных учебных заведений.
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Лев Каштанов