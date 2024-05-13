В Коломне запустят производство изделий из полиуретана

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Предприятие «Коломенское производство полиуретанов» построит новый цех. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области, который выдал разрешение на строительство. Проект находится на сопровождении Центра содействия строительству.
«Подготовить и оформить все необходимые согласования и документы для оперативного начала стройки застройщику помог персональный менеджер. Это позволило получить разрешение на строительство с первого раза и в короткие сроки. Застройщик планирует запустить в Коломне цех по производству полиуретановых изделий в марте 2025 года. С его введением в эксплуатацию там будут выпускать около 1,5 тыс. тонн продукции в год. Инвестиции в проект составят 175 млн рублей», – говорится в сообщении.Площадь объекта превысит 2 тыс. кв. м. В Коломне начнут выпускать полиуретановые и резинотехнические изделия для металлургии и горнодобывающей отрасли методом машинной заливки. В ассортименте продукции будут уплотнения, ролики, листы и плиты, корпусные детали рабочих колёс для специализированного горно-обогатительного оборудования.
В ведомстве напомнили, что подать заявку на сопровождение в ЦСС можно по электронной почте css@mosreg.ru, на сайте или позвонив по телефону 8(498) 602-00-00. Все услуги оказываются бесплатно.
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