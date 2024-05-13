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В Коломне запустят производство изделий из полиуретана

13 мая 2024, 17:42
Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

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Предприятие «Коломенское производство полиуретанов» построит новый цех. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области, который выдал разрешение на строительство. Проект находится на сопровождении Центра содействия строительству.
«Подготовить и оформить все необходимые согласования и документы для оперативного начала стройки застройщику помог персональный менеджер. Это позволило получить разрешение на строительство с первого раза и в короткие сроки. Застройщик планирует запустить в Коломне цех по производству полиуретановых изделий в марте 2025 года. С его введением в эксплуатацию там будут выпускать около 1,5 тыс. тонн продукции в год. Инвестиции в проект составят 175 млн рублей», – говорится в сообщении.
Площадь объекта превысит 2 тыс. кв. м. В Коломне начнут выпускать полиуретановые и резинотехнические изделия для металлургии и горнодобывающей отрасли методом машинной заливки. В ассортименте продукции будут уплотнения, ролики, листы и плиты, корпусные детали рабочих колёс для специализированного горно-обогатительного оборудования.



В ведомстве напомнили, что подать заявку на сопровождение в ЦСС можно по электронной почте css@mosreg.ru, на сайте или позвонив по телефону 8(498) 602-00-00. Все услуги оказываются бесплатно.

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Агрофабрика модернизирует производство в Луховицах за 650 млн рублей
13 мая 2024, 17:29

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Агрофабрика «Натурово» модернизирует производство в городском округе Луховицы. Планируется, что объём инвестиций превысит 650 млн рублей, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
На первом этапе модернизации на предприятии установили автоклав для стерилизации овощей и производственную линию по розливу напитков с натуральным яблочным соком прямого отжима. Там будут выпускать более 20 тыс. бутылок в сутки. Первую партию продукции уже отправили в крупнейшие сетевые магазины по всей России.
«За счёт запуска новых производственных линий, в которые инвестировано около 100 млн рублей, на предприятии дополнительно создали 50 рабочих мест. Объём инвестиций в реализацию всего проекта модернизации оценивается более чем в 650 млн рублей. Позже на предприятии планируют запустить новые линии для консервации овощей и фруктов, а также по производству джемов, варенья и конфитюров. Целиком проект инвестор рассчитывает реализовать за 10 лет», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Бренд «Натурово» был создан в 2013 году, а само предприятие работает на рынке 29 лет. В Калининграде и Подмосковье организован полный цикл работ с овощами и фруктами – от хранения и переработки до упаковки готовой продукции.

Сегодня в линейке выпускаемой продукции агрофабрики – более 300 наименований. Это соления, консервы, варёные овощи, соусы, напитки, соки, морсы, джемы и многое другое. Компания производит более 3 тонн готовой продукции в месяц.

В ближайшее время «Натурово» планирует запустить первый в Подмосковье фирменный магазин. Он будет работать на территории предприятия в Луховицах.

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Аналитик Леонков объяснил кандидатуру Белоусова на пост министра обороны РФ
Аналитик Леонков назвал ожидаемым предложение кандидатуры Белоусова
13 мая 2024, 17:20

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что на должность министра обороны предложили назначить Андрея Белоусова для того, чтобы отладить механизмы в экономическом блоке армии.
«То, что произошло, это было ожидаемо, так как современная обстановка и то, что мы получаем в ходе специальной военной операции, требует изменения или отлаживания механизма, прежде всего экономического, в нашей армии», — высказал своё мнение в беседе с RT Леонков.

А военный эксперт Виктор Литовкин считает, что решающим фактором назначения Белоусова стал его опыт в бюрократических делах.

«Произошло объединение в одних руках вопросов, связанных с обеспечением материально-технических и организационно-правовых нужд армии. При Белоусове мы увидим внедрение в продукцию ВПК ряда инноваций. На более высокий уровень выйдет логистика техники и припасов в зону СВО, а законы и подзаконные акты будут своевременно переделываться под актуальные нужды», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Литовкин.

Ранее кандидат на пост министра обороны Андрей Белоусов в Совете Федерации РФ заявил, что необходимо работать над обеспечением жильём участников специальной военной операции.

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#рф
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Для предпринимателей Подмосковья проведут вебинар по экспорту
13 мая 2024, 15:19

Фото: iStock/Tryaging

Бесплатный вебинар на тему «Современные возможности для экспорта» проведут для представителей малого и среднего бизнеса Московской области в четверг, 23 мая, сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.
«На вебинаре планируется осветить все вопросы, касающиеся логистического сопровождения авиапоставок грузов из России. В частности, будет поднята тема таможенного администрирования и складских услуг, возможность комбинации перевозок по воздуху с перевозками по земле и по морю, а также рассмотрены дополнительные виды услуг — страхование, таможенное оформление, упаковка и сертификация», — говорится в сообщении.
Спикером на вебинаре станет глава департамента авиационных перевозок компании «Мэйджор Карго Сервис» Дмитрий Шмелев.

Вебинар продлится час — с 11:00 до 12:00. Для участия желающим надо зарегистрироваться до 23 мая по ссылке.

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Россия увеличила доходы с продажи нефти и газа
Минфин: нефтегазовые доходы России увеличились на 82,2% за четыре месяца
13 мая 2024, 12:03

Фото: iStock/Egor Maltsev

Российские нефтегазовые доходы выросли за первый квартал текущего года до 4,1 триллиона рублей, сообщает Минфин.
Это на 82,2% больше, нежели аналогичный прошлогодний период. Рост объясняется повышением ценника на экспорт черного золота РФ, а также единовременным поступлением доплаты по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) за последний квартал прошлого года. Такая выплата связана с поправками закона в части возмещения акциза на нефтяное сырье.

В частности, в апреле доходы составляют более 1,2 триллиона рублей, это меньше, чем мартовские 1,3, даже если учесть разницу в количестве дней, однако выше январских и февральских показателей.

Итого доходы российского бюджета за первый квартал 2024 года достигли 7,526 триллиона рублей, что на 36,8 процента больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. По мнению Минфина, результат говорит за себя, он значительно превышает запланированную динамику. Расходы же выросли на 21,5 процента, до 13,168 триллиона рублей. Так, бюджетный дефицит составил 1,484 триллиона. Согласно итогам года, он запланирован в размере 1,595 триллиона.

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#рф
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Патрушев: Урожай 2024 года обеспечит России продовольственную безопасность
12 мая 2024, 15:38

Фото: istockphoto/Aleksandr Rybalko

Урожай, собранный в России в 2024 году, будет достаточным для обеспечения продовольственной безопасности страны. Сложные погодные условия и заморозки в некоторых регионах этому не помешают.
Об этом заявил кандидат на должность вице-премьера Дмитрий Патрушев. На заседании комитета Государственной думы по аграрным вопросам он отметил, что, несмотря на трудности, в этом году стоит ожидать не только урожая в необходимых объёмах. То же самое можно отнести к продукции животноводства, рыбохозяйственного комплекса и продуктов переработки.

По словам Патрушева, это позволит в достаточной степени насытить внутренний рынок, а также продолжать должным образом выполнять экспортные обязательства. Он подчеркнул, что это является не только заслугой работы аграриев, работающих в любых, даже самых сложных условиях, но и результатом постоянной поддержки государством сельскохозяйственной отрасли.

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#сельское хозяйство
#урожай
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Силуанов пообещал возврат к «нормальному» бюджетному процессу
12 мая 2024, 14:35

Фото: сайт Кремля

Для стабилизации инфляционных процессов необходимо двигаться в сторону возврата к «нормальному» бюджетному процессу. Об этом заявил кандидат на пост министра финансов РФ Антон Силуанов.
Выступая на заседании комитета Государственной думы по бюджету он сообщил о заинтересованности правительства в том, чтобы все депутаты участвовали в этом процессе. В частности, те задачи, которые поставил президент, и которые требуют соответствующих бюджетных ассигнований, будут решаться через внесение поправок в закон о бюджете, уточнил Силуанов.

Среди основных задач министерства финансов он назвал поддержку людей, нуждающихся в государственной помощи, технологический суверенитет и обеспечение безопасности государства. Исходя из этих целей будут определяться бюджетные приоритеты, заключил кандидат на должность главы Минфина.

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Новак анонсировал переход России к новой модели экономического развития
12 мая 2024, 14:17

Фото: istockphoto/vladj55

По словам кандидата на должность вице-премьера, исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Александра Новака, Россия в ближайшее время перейдёт к новой модели экономического развития.
В ходе заседания комитета Государственной думы РФ по энергетике он уточнил, что эта модель будет основана на росте предложения. По словам Новака, для достижения этой цели будет запущен новый национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика». Он будет сформирован в ближайшие несколько месяцев.

К ключевым задачам топливно-энергетического комплекса страны Новак отнёс обеспечение внутреннего рынка страны качественными энергоресурсами в надлежащем объёме, а также реализацию экспортного потенциала отрасли.

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#экономика
#страны
#рф
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Некоторым россиянам запретили выезд за границу из-за ремонта
12 мая 2024, 03:30

Фото: iStock/Bogdanhoda

Незаконная перепланировка жилых помещений может привести к тому, что их владельцам запретят выезд за границу, рассказала в интервью «Прайм» адвокат Елена Кудерко.
По ее словам, запретить выезд за границу может и закон об исполнительном производстве. При этом должники зачастую узнают об этом только при прохождении таможни.

«Коварство этой меры в том, что о ее наложении должник может не знать, если не получил на руки постановление пристава», – отметила Кудерко.

Она уточнила, что данная мера применяется не только к финансовым, но и к нефинансовым долгам. Речь идет о действиях, которые должны совершить граждане, например, восстановить квартиру, то есть отменить перепланировку, признанную незаконной.

Ранее российские путешественники начали массово жаловаться на то, что не могут выехать за границу из-за ошибок в паспортах.

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#эксперты
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На Украине оценили размер транша от замороженных российских активов
«Почти ничто»: министр Малюська о получении Украиной 3 млрд евро с активов РФ
12 мая 2024, 03:23

Фото: iStock/darkojow

Министр юстиции Украины Денис Малюська прокомментировал возможность получения Украиной ежегодного транша за счет прибыли от замороженных российских активов. Об этом он рассказал в интервью изданию Politico.
Малюська оценил получение трех миллиардов евро от российских активов как «почти ничто». По его словам, Киеву для военных успехов нужны «сотни миллиардов». Однако министр назвал это решение «хорошим первым шагом».

Малюська подчеркнул, что украинские власти намерены конфисковать все замороженные российские активы.

6 мая было объявлено, что Бельгия решила поставлять Украине боеприпасы для ПВО за счет замороженных российских активов. Министр обороны Людивин Дедондер объявила, что Бельгия поставила Киеву компоненты подводных беспилотников и обучила украинских пилотов.

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