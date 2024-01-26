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Подмосковные компании представят свою продукцию на фестивале в Китае

26 января 2024, 10:45
Фото: istockphoto / Urbanscape

Фото: istockphoto / Urbanscape

Четыре компании из Подмосковья представляют продукцию в Китае. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Российско-китайская торгово-экономическая ярмарка открылась в китайском городе Чунцинь.

«Подмосковье и Китай являются давними надежными партнерами, и такие мероприятия — прекрасная возможность для укрепления дальнейшего сотрудничества между предприятиями двух стран. При поддержке Фонда поддержки ВЭД Московской области участниками регионального стенда стали четыре компании — компания «Смарт» из Долгопрудного, Торговый дом «Сан Гран» из Сергиева Посада, ООО «Торговый Дом Шоколада» из Химок, а также компания «Деловое партнерство» из Подольска», — поделилась зампред Московской области Екатерина Зиновьева.


Стоит отметить, что компаниями представлены маринованные соления, соки, морсы, шоколад и шоколадные конфеты. Помимо участия в выставке представители компаний смогут посетить крупные промышленные предприятия по производству электромобилей, тяжелой промышленности и технопарков.

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#екатерина зиновьева
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Bloomberg: США опередили Китай в гонке за статус первой экономики мира
26 января 2024, 11:04

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Соединённые Штаты Америки обошли Китай и получили статус первой экономики мира, об этом пишет Bloomberg.
По информации агентства, за минувший год показатель ВВП в Соединённых Штатах вырос на 6,3 процента, в то время как в Китае только на 4,6 процента.

«Это поразительный поворот судьбы», — описал происходящее бывший глава китайского подразделения МВФ Эсвар Прасад.

О более успешном росте американской экономики свидетельствует и рынок ценных бумаг. В рамках текущей недели, американские акции побили рекорды, в то время как китайские испытывают проблемы.

Как отметил Прасад, нынешняя ситуация заставляет аналитиков сомневаться в том, что Китаю удастся вырвать ветвь экономического первенства у США.

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#экономика
#сша
#китай
#акции
#ввп
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Подмосковье стало одним из лидеров страны по производству семенного картофеля
26 января 2024, 10:27

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Московская область занимает одну из лидирующих позиций по производству семенного картофеля в Центральном федеральном округе и в целом по стране, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Семена из Подмосковья реализуются не только в нашем регионе. География поставок — от Калининграда до Дальнего Востока. В 2023 году семенного картофеля отечественной селекции было высажено на шесть процентов больше, чем в 2022 году», — отметил глава областного Минсельхозпрода Владислав Мурашов.

Семенной картофель производят в 14 хозяйствах Московской области, ежегодно они поставляют свыше 60 тонн посадочного материала. Кроме того, три подмосковных хозяйства — ФХ «СеДеК», ЗАО «Озёры» и «Дока-Генные Технологии» — выводят новые сорта. В прошлом году они создали шесть новинок.

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#картофель
#сельское хозяйство
#минсельхозпрод мо
#подмосковье
#московская область
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Россия заработала на экспорте свинины 750 млн долларов
Мясная ассоциация: в 2023 году РФ вывезла свинины на 750 млн долларов
26 января 2024, 10:06

Фото: IStock/industryview

В 2023 году Россия экспортировала 41 тысяч тонн говядины. При этом, по прогнозам центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, в 2024 году поставки могут превысить этот показатель на 11% и достичь почти 45 тысяч тонн. Роста экспорта ожидают и в части свинины, рассказал «Радио 1» руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
По словам специалиста, в 2023 году Россия экспортировала 250 тысяч тонн свинины и свиных субпродуктов на сумму 750 млн долларов. В будущем планируется увеличить эти показатели за счёт роста производства.
«Наша цель — как можно больше поставлять за рубеж, потому что темпы роста сохранятся высокие. В прошлом году мы, по предварительным оценкам, прибавили процентов пять в производстве свинины. И в этом наступившем году мы ожидаем, что вырастем также процентов на пять», — отметил Юшин.
Накануне стало известно, что Китай разрешил России импортировать свинину и свиные субпродукты впервые с 2008 года. По мнению специалиста, это серьёзный шаг для отрасли.
«В России первые случаи африканской чумы были отмечены в конце 2007 года. И, к сожалению, не были приняты жёсткие шаги по предотвращению распространения опасного заболевания, смертельного для свиней и безопасного для людей. В результате в 2008 году не только Китай, но и многие другие страны ввели запрет на поставки свинины из России. Переговоры относительно открытия китайского рынка шли все 15 лет», — заключил эксперт.
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#россия
#поставки
#китай
#мясо
#экспорт
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Серпуховский завод произвёл современные лифты для нового пешеходного моста
25 января 2024, 22:17

Фото: СЛЗ

Серпуховский лифтостроительный завод изготовил три пассажирских лифта для пешеходного моста в Серпухове. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«На предприятии трудятся 270 человек. Московская область – главный заказчик завода. Между правительством области и предприятием заключено стратегическое соглашение. Мы действуем в рамках этого соглашения, не забывая при этом и о других, в том числе новых регионах, которые нуждаются в современном лифтовом парке», — заявил управляющий заводом Леонид Черноног.
Пешеходный мост на железнодорожном вокзале Серпухова строится по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва. Сооружение оборудуют тремя лифтами завода грузоподъёмностью 1 тыс кг и вместимостью до 14 человек.

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#экономика
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#серпухов
#лифты
#пешеходный переход
#железная дорога
#подмосковье
#московская область
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Путин разрешил компании «Лучшее решение» купить бывшие угольные активы Ахметова
25 января 2024, 21:50

Фото: iStock/Thapana Onphalai

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, по которому российской компании «Лучшее решение» разрешается приобрести 100% акций предприятий «Донской антрацит» и «Шахтоуправление "Обуховская"», принадлежащих Fabcell Limited. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Сообщается, что ранее предприятия были в собственности у украинского бизнесмена Рината Ахметова. Однако в ноябре минувшего года бизнесмен Ахметов хотел подать новый иск к РФ с требованием компенсации убытков, которые он понес в результате потери активов и инвестиций в Донбассе.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин разрешил Росбанку приобрести принадлежащие Societe Generale акции ВТБ, «Роснефти», «Газпрома», «Норникеля» и других российских компаний. В 2022 году финансовая группа Societe Generale прекратила свою работу в РФ. Примечательно, что Росбанк принадлежал к данной группе.

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#владимир путин
#украина
#бизнесмен
#предприятия
#компенсации
#акции
#рф
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Число россиян с несколькими кредитами увеличилось
25 января 2024, 19:40

Фото: istockphoto.com/Natalia Rusanova

В Центробанке сообщили, что число россиян с тремя и более кредитами увеличилось во второй половине 2023 года.
Отмечается, что особенно это касается ипотечного кредитования.

«Мы видим, что рост задолженности по кредитам значительно опережает рост доходов населения, и это приводит к увеличению долговой нагрузки граждан. На 1 декабря 2023 года розничный кредитный портфель в годовом выражении вырос на 24%. Особенно это заметно в ипотеке», — прокомментировали в беседе с Газета.ру в пресс-службе ЦБ.

Ранее Банк России сообщил, что в России собираются расширить список мониторинга крупнейших экспортёров, включив в него компании с выручкой от экспорта или задолженностью перед нерезидентами в размере более одного миллиарда долларов.

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#банк
#цб
#кредит
#россияне
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Финансист Бабин спрогнозировал ослабление рубля
25 января 2024, 19:02

Фото: istockphoto.com/SSV-Photo

Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин заявил, что после 29 января ожидается ослабление рубля.
Согласно его прогнозу, доллар может достичь 90 рублей.

«Приближение пика налоговых платежей экспортёров, которое обычно приводит к заметному укреплению курса рубля, пока не может вызвать устойчивой позитивной тенденции. Это увеличивает вероятность новой волны ослабления рубля после завершения налогового периода. Рубль после негативного открытия быстро восстановился, но удержаться в умеренном плюсе вновь не сумел», — пояснил в беседе с Газета.ру Бабин.

Ранее финансовый аналитик Николай Рясков заявил, что доллар может вырасти до 90 рублей из-за продажи валюты.

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#доллар
#рубль
#валюта
#экономика
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Международные резервы РФ за неделю снизились на $5,9 млрд
Международные резервы РФ за неделю снизились на $5,9 млрд — ЦБ
25 января 2024, 17:12

Фото: iStock/Lazy_Bear

Международные резервы РФ за неделю снизились на $5,9 млрд и составили $586,7 млрд. Об этом сообщили в Центробанке (ЦБ).
«По состоянию на конец дня 19 января 2024 года международные резервы составили $586,7 млрд, сократившись за неделю на $5,9 млрд, или на 1%, преимущественно под воздействием отрицательной переоценки, а также операций, проводимых в рамках бюджетного правила», — проинформировали в Банке России.

Уточняется, что на момент 12 января текущего года объём резервов Российской Федерации составлял $592,6 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, ​находящиеся в распоряжении российского правительства и ЦБ. ​Они состоят из ​иностранной валюты, монетарного золота, резервной позиции в МВФ и специальных прав заимствования.

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#активы
#цб
#россия
#валюта
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Московская область производит четверть фармацевтической продукции России
25 января 2024, 17:02

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Четверть российской фармпродукции производится в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
На территории Московской области работает свыше 90 фармацевтических предприятий, десять из которых являются крупными.

«Подмосковные фармпредприятия производят порядка 25% от всего объема фармацевтической продукции, выпускаемой в России. В этом секторе в регионе работает свыше 90 компаний, при этом сегодня отрасль находится в стадии активного развития», — объяснила зампред правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Стоит отметить, что фарма является импортозамещающем направлением промышленности, из-за чего инвестиционные проекты в этой сфере имеют приоритетное значение. Кроме этого, в Подмосковье работают 11 проектов нового строительства производств и 6 — по модернизации.

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#подмосковье
#проекты
#екатерина зиновьева
#фармацевтика
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#импортозамещение
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