Подмосковные компании представят свою продукцию на фестивале в Китае

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Четыре компании из Подмосковья представляют продукцию в Китае. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Российско-китайская торгово-экономическая ярмарка открылась в китайском городе Чунцинь.
Стоит отметить, что компаниями представлены маринованные соления, соки, морсы, шоколад и шоколадные конфеты. Помимо участия в выставке представители компаний смогут посетить крупные промышленные предприятия по производству электромобилей, тяжелой промышленности и технопарков.
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«Подмосковье и Китай являются давними надежными партнерами, и такие мероприятия — прекрасная возможность для укрепления дальнейшего сотрудничества между предприятиями двух стран. При поддержке Фонда поддержки ВЭД Московской области участниками регионального стенда стали четыре компании — компания «Смарт» из Долгопрудного, Торговый дом «Сан Гран» из Сергиева Посада, ООО «Торговый Дом Шоколада» из Химок, а также компания «Деловое партнерство» из Подольска», — поделилась зампред Московской области Екатерина Зиновьева.
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Мира Полтева