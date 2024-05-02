Подмосковные компании приняли участие в крупной ярмарке в Китае

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области
Шесть компаний из Подмосковья участвуют в крупной ярмарке в Гуанчжоу. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Кантонская ярмарка импортных и экспортных товаров (CIEF) — самая крупная в Китае торговая выставка, главная витрина китайской промышленности, которая проходит в выставочном центре «Пачжоу».
Стоит отметить, что в рамках ярмарки компании провели ряд встреч с потенциальными бизнес-партнерами.
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«Участниками ярмарки стали производитель мороженого и молочной продукции ООО «Иль Мио Мороженко» из Солнечногорска, ЛВЗ Долгопрудный и ЛВЗ Шереметьевский из Долгопрудного, выпускающая рыбную продукцию и полуфабрикаты ООО «Фуд Тим» из Дмитрова, компания ООО «Смарт» из Долгопрудного, а также производитель мясных полуфабрикатов ООО «Щелковский МПК», — поделились в пресс-службе.
Стоит отметить, что в рамках ярмарки компании провели ряд встреч с потенциальными бизнес-партнерами.
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Мира Полтева