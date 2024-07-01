Подмосковные компании смогут попасть на международную кондитерскую выставку

Фото: iStock / AnnaPustynnikova
Представителей малого и среднего бизнеса Подмосковья пригласили принять участие в международной выставке ISM Middle East 2024. Она пройдёт в Дубае 24-26 сентября, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Выставка объединит ключевых игроков кондитерской отрасли, торговые ассоциации и учреждения. На ней будут представлены такие категории товаров, как шоколад, шоколадные и кондитерские изделия из сахара, печенье, закуски, мороженое, замороженные кондитерские изделия. Попасть на выставку предпринимателям региона поможет Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области», – говорится в сообщении.Оставить заявку на участие можно до 15 августа на сайте.
По всем вопросам рекомендуется обращаться к специалисту Фонда поддержки ВЭД МО Сергею Филиппову по телефону +7 (495) 150-39-41 (доб. 14) или по почте: fsn@exportmo.ru. С услугами Фонда можно ознакомиться на сайте.
Читайте также:
10 тысяч вакансий представили на Всероссийской ярмарке трудоустройства в Подмосковье
В Подмосковье создадут транспортный хаб для речных грузоперевозок
Подмосковье вошло в топ-10 регионов-лидеров по уровню доходов населения
Лора Луганская