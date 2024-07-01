В Подмосковье создадут транспортный хаб для речных грузоперевозок

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Московской области планируют создать мультимодальный транспортный узел для перевозки грузов по реке.
Перспективы развития внутренних водных путей региона губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв обсудил с руководителем Росморречфлота Андрей Тарасенко.
«Это очень важные проекты и для нашей страны, и для развития Московской области. Они касаются двух направлений – экономики, всего, что связано с речным транспортом и логистикой, а также прилегающих к каналу имени Москвы территорий, которые очень популярны для отдыха. Наша задача – сделать так, чтобы людям там было комфортно. Надеюсь, наша совместная работа позволит увидеть заметные результаты уже в ближайшее время», – сказал глава региона.
Мультимодальный транспортный узел предполагается сформировать на базе речного порта в городском округе Дмитровский. Проекта подразумевает модернизацию портовой инфраструктуры, строительство перевалочно-складских комплексов, инженерных объектов и подъездных путей.
Речные перевозки должны стать полноправной альтернативой железнодорожным и автодорожным. Они позволят увеличить объём транспортировки грузов по внутренним водным артериям Подмосковья.
«Мы планируем создать в Подмосковье хаб, где будет формироваться грузовая база, концентрироваться продукция местных промышленных предприятий. Далее будем отправлять её в разные регионы, поскольку Московская область располагается на стыке пяти морей и обладает высоким транзитным потенциалом», – отметил Тарасенко.Подведомственное Росморречфлоту учреждение – Канал имени Москвы обеспечивает содержание 484 км внутренних водных путей и судоходных гидротехнических сооружений в области, а также безопасность судоходства.
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Лора Луганская