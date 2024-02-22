Подмосковные магазины вошли в число лучших по итогам покупательского голосования

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода
Магазины Московской области вошли в число лучших по итогам года. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Подведены итоги всероссийской премии «Лучший магазин года», в рамках которой покупатели с помощью голосования определяли, какой сетевой и онлайн-магазин станет лучшим в этом году. На премию номинированы торговые сети и магазины всей страны. В выборе приняли участие более 2 млн 100 тыс. покупателей.
По данным министерства, лучшим сетевым магазином в прошлом году была признана компания «Рузское молоко». Производитель предлагает широкий ассортимент молока, творога, йогуртов, масла, сыра и мёда.
Онлайн-магазином 2023-го стала «Сыроварня Олега Сироты» из Истры. В продаже – большой выбор твёрдых сыров, йогуртов, молочной продукции и подарочных наборов.
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«Не первый год в число лучших входят представители Московской области. В 2022 году звание лучшего онлайн-магазина получила кондитерская фабрика «Конфаэль» из Красногорска, а лучшим сетевым магазином было признано «Рузское молоко» из Рузы. В 2023-м эту награду получили ещё два магазина региональных производителей», – пояснил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев.
Онлайн-магазином 2023-го стала «Сыроварня Олега Сироты» из Истры. В продаже – большой выбор твёрдых сыров, йогуртов, молочной продукции и подарочных наборов.
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Лора Луганская