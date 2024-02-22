В День предпринимательства на выставке «Россия» представят достижения Подмосковья

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
День предпринимательства проведут на выставке «Россия» на ВДНХ 27 февраля, на стенде Подмосковья к этому дню подготовили насыщенную программу, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Гости подмосковного стенда узнают о работе особых экономических зон региона, смогут побывать на 3D-экскурсии по ОЭЗ «Дубна», познакомиться с продукцией подмосковных брендов, а также посетить в мастер-классы», — цитируются в сообщении слова главы министерства Екатерины Зиновьевой.О предпринимателях Московской области, а также о том, какими мерами поддержки пользуется местный бизнес, как и что производится в регионе, посетителям расскажет голографический гид.
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