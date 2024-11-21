В ОЭЗ Подмосковья с начала года инвестировали более 40 млрд рублей

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Объём инвестиций со стороны резидентов и управляющих компаний на территориях подмосковных особых экономических зон за три квартала этого года превысил 40 млрд рублей.
Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
В подмосковном Мининвесте назвали лидером по объёму инвестиций ОЭЗ «Дубна». Второе место занимает ОЭЗ «Исток», третье – ОЭЗ «Кашира».
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«За этот период резиденты подмосковных ОЭЗ инвестировали в свои проекты около 39,3 млрд рублей. Ещё 800 млн рублей вложили управляющие компании в развитие инфраструктуры площадок. Совокупный объём инвестиций в ОЭЗ Подмосковья за девять месяцев 2024 года составил 40,1 млрд рублей», – пояснила Зиновьева.
В подмосковном Мининвесте назвали лидером по объёму инвестиций ОЭЗ «Дубна». Второе место занимает ОЭЗ «Исток», третье – ОЭЗ «Кашира».
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Лора Луганская