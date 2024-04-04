В Подмосковье разработали импортозамещающие комплектующие для спецтехники

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В Подмосковье будут производить импортозамещающие комплектующие для специальной техники. Их разработала компания «Интеграл», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Компания специализируется на опытно-конструкторских и испытательных работах в машиностроении. Она разработала приводную механическую муфту для специальной гусеничной техники. Такие муфты применяют для соединения двигателя внутреннего сгорания с рабочим устройством – генератором и гидравлическим насосом», – рассказали в министерстве.Там добавили, что объём инвестиций в разработки составил около 15 млн рублей. 9,5 млн из них – это средства гранта, предоставленные Агентством по технологическому развитию.
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Лора Луганская