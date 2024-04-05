В Подмосковье заключили уже более 300 договоров на размещение летних веранд

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Уже 322 договора на размещение летних веранд при кафе, ресторанах и предприятиях быстрого питания заключили в Московской области, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Рестораторы отмечают, что спрос на столики под навесом ежегодно растёт. Сейчас веранды являются визитной карточкой Подмосковья, они позволяют развивать гастрономический туризм. По состоянию на 1 апреля заключено уже 322 договора на установку летних веранд», — отметил глава министерства Владислав Мурашов.В министерстве добавили, что заключить договор на размещение летней веранды в Московской области можно удобно и быстро благодаря цифровизации. Заявка отправляется через региональный портал госуслуг, и в течение двух часов приходит ответ.
Всего в этом сезоне в Подмосковье планируют открыть более 500 летних веранд.
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