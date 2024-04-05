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В Подмосковье заключили уже более 300 договоров на размещение летних веранд

05 апреля 2024, 16:36
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Уже 322 договора на размещение летних веранд при кафе, ресторанах и предприятиях быстрого питания заключили в Московской области, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Рестораторы отмечают, что спрос на столики под навесом ежегодно растёт. Сейчас веранды являются визитной карточкой Подмосковья, они позволяют развивать гастрономический туризм. По состоянию на 1 апреля заключено уже 322 договора на установку летних веранд», — отметил глава министерства Владислав Мурашов.
В министерстве добавили, что заключить договор на размещение летней веранды в Московской области можно удобно и быстро благодаря цифровизации. Заявка отправляется через региональный портал госуслуг, и в течение двух часов приходит ответ.


Всего в этом сезоне в Подмосковье планируют открыть более 500 летних веранд.

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#московская область
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Подмосковные предприниматели могут принять участие в конкурсе «Экспортер года 2024»
05 апреля 2024, 17:21

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Подмосковных предпринимателей приглашают принять участие в конкурсе «Экспортер года 2024». Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Подать заявку на участие в конкурсе могут крупные компании, малый и средний бизнес и индивидуальные предприниматели.

«Мы давно говорим, что экспортеры — настоящие герои, и хотим, чтобы их истории и имена звучали чаще. За время проведения конкурса мы узнали более 6 тысяч таких вдохновляющих историй от компаний со всех уголков России. Звание «Экспортер года» — это возможность заявить о своих успехах на всю страну. Это гордость, знак качества продукции, надежности компании и подтверждение того, что ей могут доверять как потребители, так и партнеры. Традиционно в конкурсе участвуют производители и поставщики самой разнообразной продукции: от конфет с кедровыми орехами, кинопродукции, облачных решений и систем слежения до сувениров ручной работы, сервисов по созданию программ лояльности, вертолетов и оборудования для предприятий АПК», — поделилась гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

​Оставить заявку н а участие в конкурсе все желающие могут на официальном сайте проекта до 30 июня 2024 года.

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#компании
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#подмосковье
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В Московской области появится новое производство изделий из пластмасс
05 апреля 2024, 15:50

Фото: istockphoto / valtron84

В Сергиевом Посаде расширят производство изделий из пластмасс. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Предприятие «ПОЛИСТАР» расширит производство автомобильных ковров и брызгозащиты.

«Инвестиции в проект составят порядка 100 млн рублей. Из них 79,7 млн рублей, или почти 80% от общей суммы, инвестор получит в подмосковном Фонде развития промышленности в виде льготного займа по программе «Импортозамещение». За счет развития предприятия компания создаст около 40 рабочих мест для жителей округа», — поделилась министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Стоит отметить, что на данный момент предприятие уже занимается производством алюминиевых порогов для кроссоверов, текстильных ковриков, а также пластиковых крыльев для грузовой спецтехники.

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#подмосковье
#инвестиции
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#екатерина зиновьева
#импортозамещение
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В Красногорске прошла торгово-закупочная сессия с новым агрегатором
05 апреля 2024, 10:46

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Доме правительства Московской области прошла вторая торгово-закупочная сессия с новым агрегатором фермерской продукции. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Конференция проводилась для товаропроизводителей региона и была посвящена поставкам натуральной продукции в магазины «Х5 Group».

«Это первый агрегатор, который появился у нас в Московской области. На сессии все желающие смогли задать все интересующиеся их вопросы. Напомню, что они сами покупают продукцию у фермера и централизованно поставляют ее в торговые сети. Кроме того, в рамках проекта возможна работа с самыми минимальными объемами продукции. К каждому фермерскому продукту компания прорабатывает индивидуальный подход и готова рассмотреть любые предложения», — поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Стоит отметить, ​что участие в мероприятие также приняли Россельхознадзор, ​отраслевые специалисты Минсельхозпрода и сельхозтоваропроизводители со всего Подмосковья.

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«Ведомости»: США точечно угрожают иностранным банкам за сотрудничество с Россией
05 апреля 2024, 10:17

Фото: iStock/SSV-Photo

Власти США предпринимают усилия по отсечению РФ от системы международных расчетов и угрожают международным банкам за связи со страной. Об этом со ссылкой на собеседника в крупной сырьевой компании сообщают «Ведомости».
Сообщается, что Вашингтон интересуется банками из Турции, КНР, ОАЭ, Катара и стран-участников СНГ. Таким образом, Штаты пытаются воздействовать на банки государств, которые Россия использует для обхода санкций. По этой причине, по мнению экспертов, «срок жизни» открытых корреспондентских счетов у российских банков в иностранных не более полугода, подчеркивают эксперты.

Представитель американского финансового ведомства подтвердил, что официальные лица страны проводят беседы с государственным и частным сектором иностранных государств, в которых предупреждают о рисках ведения бизнеса с банками РФ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страны начали всё чаще отказываться от обслуживания российских карт. Это связано, по его мнению, с давлением, которое оказывают США на эти государства.

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Подмосковный фермер Климович стал финалистом национальной премии
04 апреля 2024, 22:57

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Глава крестьянско-фермерского хозяйства «ТехноВелес» Артём Климович стал финалистом национальной премии «Россия – страна возможностей». Об этом рассказал зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
«Рады видеть, как подмосковные фермеры активно принимают участие во всероссийских конкурсах и проектах, представляя достижения и продукцию региона. Финалисты определены, начался этап народного голосования. Все желающие могут поддержать Московскую область в лице нашего фермера из городского округа Лотошино», – отметил Мурашов.
Национальная премия выделяет людей с уникальной историей, которые своими достижениями вдохновляют общество. Климович представлен в номинации «Предпринимательство». Он участвует в конкурсе с собственным проектом создания мультифермерского хозяйства с нуля.

Проголосовать за Артёма можно на странице соцсети «ВКонтакте» по ссылке.

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#московская область
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В Подмосковье разработали импортозамещающие комплектующие для спецтехники
04 апреля 2024, 22:30

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Подмосковье будут производить импортозамещающие комплектующие для специальной техники. Их разработала компания «Интеграл», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Компания специализируется на опытно-конструкторских и испытательных работах в машиностроении. Она разработала приводную механическую муфту для специальной гусеничной техники. Такие муфты применяют для соединения двигателя внутреннего сгорания с рабочим устройством – генератором и гидравлическим насосом», – рассказали в министерстве.
Там добавили, что объём инвестиций в разработки составил около 15 млн рублей. 9,5 млн из них – это средства гранта, предоставленные Агентством по технологическому развитию.

«Интеграл» уже разработал опытный образец муфты и провёл его ресурсные испытания. Приводная механическая муфта сможет стабильно функционировать в широком диапазоне температур, но главное – заместит импортные аналоги. На первом этапе изделие будут производить для компании «ДСТ Техинком СМ», а в дальнейшем планируют запустить его в массовое производство.

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В Солнечногорске производят инновационные виды мороженого
04 апреля 2024, 21:56

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Подмосковная компания «Иль Мио Мороженко» выпускает в городском округе Солнечногорск инновационные виды мороженого, соответствующие ГОСТу. Об этом сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
В ассортименте компании – более 40 видов мороженого, в том числе веганские варианты, разработанные для детей, людей с непереносимостью лактозы и диабетиков. Также выпускают протеиновое мороженое, не повышающее сахар в крови, сливочные пломбиры, ягодные сорбеты, напитки в форме эскимо из ягод, фруктов и пряностей.
«Подмосковье уверенно лидирует в производстве мороженого. «Иль Мир Мороженко» работает по принципу полного цикла, включающего получение сырья и его переработку. Компания выпускает продукты, не содержащие консервантов и запрещённых химических добавок, так как намерена обеспечивать жителей региона натуральной и качественной продукцией», – отметил Мурашов.
Как рассказали в подмосковном Минсельхозпроде, компания активно развивается не только на российском рынке, но и за рубежом. С 2017 года она экспортирует продукцию в Объединённые Арабские Эмираты, Белоруссию, Казахстан, а сейчас ведут переговоры с партнёрами из Китая.

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Путин заявил о затяжном кадровом дефиците
Путин: экономика России в ближайшие годы продолжит испытывать дефицит кадров
04 апреля 2024, 19:52

Фото: iStock/Liubomyr Vorona

Российская экономика в ближайшие годы будет испытывать кадровый дефицит. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Он подчеркнул, что справиться с этой проблемой не удастся в среднесрочной перспективе.

Негативное влияние на российский рынок труда, помимо всего прочего, будут оказывать «демографические вызовы». Работодатели продолжат испытывать серьёзную потребность в новых сотрудниках.

Это абсолютно точный прогноз, который нужно осознавать и к которому нужно готовиться, подчеркнул президент.

В качестве первых шагов для решения этой проблемы Путин пообещал российским учреждениям высшего образования оказывать дополнительную поддержку для подготовки квалифицированных кадров. По словам Путина, постоянное повышение профессиональных навыков стало требованием нынешнего времени.

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#экономика
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#работодатель
#дефицит
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Минпромторг России аккредитовал первый в Подмосковье экопромышленный парк
04 апреля 2024, 18:05

Фото: пресс-службе Мининвеста МО

«Экопромышленный парк в Московской области» включили в федеральный реестр. Перед этим он прошёл проверку на соответствие федеральным требованиям, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Парк планируют запустить в городском округе Егорьевск. Его создают в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» Государственной программы «Охрана окружающей среды».
«Общая площадь экопромышленного парка превышает 8,7 га. Объём инвестиций в проект – более 4 млрд рублей. Плановый срок ввода – IV квартал текущего года. Это уже шестой индустриальный парк региона, получивший аккредитацию Минпромторга, и первый среди экопромышленных парков», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
На территории парка планируют разместиться четыре предприятия, которые займутся переработкой древесины, стекла, резинотехнических изделий и многого другого. Переработанный материал будет возвращён в производственный цикл и повторно использован для изготовления разнообразной продукции. Предполагается, что проект улучшит экологическую обстановку в регионе. Суммарно компании создадут более 200 рабочих мест.
«Документация экопромышленного парка в Московской области успешно прошла проверку на соответствие требованиям Минпромторга России. Включение в федеральный реестр министерства позволит резидентам парка воспользоваться государственными мерами поддержки», – сообщил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.
Как напомнили в Мининвесте, подобрать площадку под проект в индустриальных парках Подмосковья можно на инвестиционной карте региона.

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