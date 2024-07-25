Подмосковные предприниматели оформили 200 договоров аренды недвижимости за рубль

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По программе для подмосковных предпринимателей «Недвижимость за 1 рубль» заключено уже более 200 договоров аренды.
Такие данные привёл председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Как напомнили в пресс-службе Мособлдумы, выбрать помещение или здание можно на Инвестиционном портале Московской области.
Получить недвижимость за 1 рубль без торгов в Подмосковье может малое или среднее предприятие, на котором работают не более 250 человек, а выручка составляет до 2 млн рублей.
Если износ объекта превышает 80%, стоимость аренды составляет 1 рубль за квадратный метр в год, если она менее 80% – по ставке налога на имущество.
Взять в аренду помещение предприниматель может на 10 лет, здание – на 15 лет. При этом арендатор обязан отремонтировать недвижимость в течение 1,5 лет или реконструировать его за три года.
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«Это ещё одна мера поддержки наряду с программой «Земля за 1 рубль», которой могут воспользоваться представители бизнеса в нашем регионе. Программа стартовала в прошлом году, и по ней уже заключено более 200 договоров аренды. Сейчас для аренды доступно около 200 объектов недвижимости», – пояснил Брынцалов.
Как напомнили в пресс-службе Мособлдумы, выбрать помещение или здание можно на Инвестиционном портале Московской области.
Получить недвижимость за 1 рубль без торгов в Подмосковье может малое или среднее предприятие, на котором работают не более 250 человек, а выручка составляет до 2 млн рублей.
Если износ объекта превышает 80%, стоимость аренды составляет 1 рубль за квадратный метр в год, если она менее 80% – по ставке налога на имущество.
Взять в аренду помещение предприниматель может на 10 лет, здание – на 15 лет. При этом арендатор обязан отремонтировать недвижимость в течение 1,5 лет или реконструировать его за три года.
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Лора Луганская