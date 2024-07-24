В Щёлкове построят комплекс по производству и ремонту станков

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Научно-промышленный комплекс по разработке, производству и ремонту станков построит в городском округе Щёлково компания «ДжиЭрСи», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Предприятие будет ориентировано, в первую очередь, на технологическое обеспечение своей деятельности в сфере услуг по металлообработке. Ежегодно компания «ДжиЭрСи» планирует выпускать до десяти новых металлообрабатывающих станков. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2025 год», — отметила зампред регионального правительства — министр инвестиций, промышленности науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.Она добавила, что инвестиции в проект составят один миллиард рублей. На предприятии будет создано около 140 рабочих мест.
Читайте также:
В Подмосковье будут производить импортозамещающую косметику для кошек и собак
Нацпроект поможет мытищинской компании поднять эффективность сотрудников на 12%
Подмосковье стало лидером по производству творога в России
Лев Каштанов