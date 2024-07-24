В Щёлкове построят комплекс по производству и ремонту станков

Подмосковные предприятия за пять месяцев 2024 года произвели 14,3 тыс. тонн творога. На долю региона приходится более 22% объёма этой продукции, произведённой в Центральном федеральном округе, и свыше 7% общероссийского. Такие данные привели в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.