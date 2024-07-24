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В Щёлкове построят комплекс по производству и ремонту станков

24 июля 2024, 17:41
Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

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Научно-промышленный комплекс по разработке, производству и ремонту станков построит в городском округе Щёлково компания «ДжиЭрСи», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.


«Предприятие будет ориентировано, в первую очередь, на технологическое обеспечение своей деятельности в сфере услуг по металлообработке. Ежегодно компания «ДжиЭрСи» планирует выпускать до десяти новых металлообрабатывающих станков. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2025 год», — отметила зампред регионального правительства — министр инвестиций, промышленности науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что инвестиции в проект составят один миллиард рублей. На предприятии будет создано около 140 рабочих мест.

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#екатерина зиновьева
В Подмосковье будут производить импортозамещающую косметику для кошек и собак
24 июля 2024, 16:58

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В городском округе Солнечногорск будут выпускать косметические средства для домашних животных, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области. Производство на территории индустриального парка «Есипово» запустит компания «Виэнти Продакшн Групп».
«Идея возникла после ухода импортных брендов. Вся линейка наших средств содержит более 96% натуральных компонентов. Перед разработкой формулы продуктов мы ознакомились с десятками исследований и рекомендаций ветеринаров. Сегодня все рецептуры проходят последние тестирования в нашей собственной лаборатории. Выпустить первую партию шампуней для кошек и собак мы планируем уже в конце третьего квартала этого года», – рассказала руководитель отдела исследования и разработок компании «Виэнти Продакшн Групп» Екатерина Черкашина.
На территории цифрового промышленного коворкинга «Индастриал Сити», созданного в формате «Лайт индастриал», компания будет изготавливать средства как для домашнего, так и для профессионального использования. Продукция предприятия будет представлена на полках крупнейших федеральных и региональных ритейлеров, сетевых магазинов и на маркетплейсах.

«Виэнти Продакшн Групп» в прошлом году запустила предприятие в индустриальном парке «Есипово». На нём производят зубные пасты, ополаскиватели для рта, кремы, маски, лосьоны, тоники, шампуни, бальзамы для волос, скрабы, детские средства для купания и многое другое. В планах – запуск производства декоративной косметики.

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Суд арестовал акции ЛУКОЙЛа и «Фосагро» британской экс-«дочки» Сбера
24 июля 2024, 12:32

Фото: istockphoto/ozina

Арбитражный суд Москвы по иску Сбербанка арестовал принадлежащие его бывшей британской дочерней компании Sberbank CIB (UK) Limited около 129 тысяч акций ЛУКОЙЛа и 645 «Фосагро». Данные об этом появились в судебной картотеке.
Указанные ценные бумаги находятся в депозитарии российского Ситибанка. Данные меры были приняты для обеспечения исполнения решения суда, который в июне взыскал со Sberbank CIB (UK) Limited в пользу Сбербанка задолженность по четырем кредитным сделкам. Они были заключены 28 февраля 2022 года, а сумма их составила около 11,9 миллиарда рублей.

19 июля Сбербанк подал заявление о принятии обеспечительных мер. По утверждению истца, ценные бумаги ответчика в Ситибанке могут быть выведены из России в другую юрисдикцию, что причинит убытки акционерам банка, в том числе Российской Федерации.

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#акции
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Нацпроект поможет мытищинской компании поднять эффективность сотрудников на 12%
23 июля 2024, 21:54

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Компания «Хелима Рус» из Мытищ стала участником нацпроекта «Производительность труда». Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
«Хелима Рус» производит алюминиевый профиль и аксессуары для изготовления стеклопакетов. На предприятии прошло совещание с представителями Регионального центра компетенций Московской области. Решено, что эксперты будут помогать в оптимизации рабочих процессов на предприятии на всех этапах.
«В качестве пилотного потока выбран процесс производства дистанционного профиля для стеклопакетов, где будут внедрять методики и инструменты бережливого производства. С помощью реализации нацпроекта команда планирует сократить время протекания процесса минимум на 10%, увеличить эффективность деятельности сотрудников на 12% и уменьшить объем незавершённого производства на 10%», – говорится в сообщении.
Для этого на предприятии будут работать инструкторы, которые помогут внедрить принципы бережливого производства, причём без дополнительных затрат.

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Подмосковье стало лидером по производству творога в России
23 июля 2024, 18:20

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Подмосковные предприятия за пять месяцев 2024 года произвели 14,3 тыс. тонн творога. На долю региона приходится более 22% объёма этой продукции, произведённой в Центральном федеральном округе, и свыше 7% общероссийского. Такие данные привели в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«Подмосковье занимает лидирующую позицию в стране по производству творога. В регионе изготавливают творог классический жирностью 4-18%, обезжиренный жирностью менее 0,1%, домашний жирностью 19-23%, а также творог с добавками из сухофруктов и орехов», – говорится в сообщении.
В числе лидеров отрасли в министерстве назвали крупнейшие региональные предприятия - АО «Дмитровский молочный завод», ООО «БРАТЬЯ ЧЕБУРАШКИНЫ», АО «Озерецкий молочный комбинат», АО «Рузское молоко» и ООО ПК «Ильинское 95.

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#московская область
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На производстве шоколада в Шатуре появится 120 рабочих мест
23 июля 2024, 18:13

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура

Производство шоколада и сахаристых изделий планируют открыть на территории городского округа Шатура, благодаря этому в муниципалитете появится ещё 120 рабочих мест. Подробности реализации проекта врип главы Шатуры Николай Прилуцкий обсудил с представителем инвестора, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Мы рады каждому инвестпроекту. Тем более, если это добросовестный инвестор во всех отношениях, который готов выполнять свои обязательства по срокам реализации, создавать рабочие места для местного населения, гарантировать достойные зарплаты и соблюдать все правила и нормы, в том числе экологические», — сказал Николай Прилуцкий.
Производство планируют переместить в отдалённый посёлок округа из Калининграда. Участок инвестору предоставят на льготных условиях — по программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль».
Подбор персонала для будущего производства ведётся уже сейчас, зарплата высококвалифицированного специалиста там составит около 250 тысяч рублей.

«Мы настроены на сотрудничество. Готовы включиться в работу на любом этапе. Поскольку хочется переломить общественное мнение, что за одни и те же деньги не обязательно ездить на работу в Москву», — подчеркнул Николай Прилуцкий.
Проект планируется реализовать в 2026 году. Объём инвестиций составит более 130 миллионов рублей.

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#инвестиции
#экономика
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Финэксперт Солабуто предрёк рост продаж автомобилей в России
23 июля 2024, 17:29

Фото: iStock/dikushin

Эксперт по финансовым рынкам Николай Солабуто заявил, что в России ожидается рост продаж автомобилей.
Существенное влияние на этот процесс будет оказано ростом накоплений граждан, считает специалист.

«Сейчас рынок труда ожидает скачок по заработной плате. Скорее всего, он произойдёт не одномоментно, но к лету следующего года мы будем иметь новый уровень зарплаты. К этому стоит добавить рынок недвижимости, на котором обычный обыватель не может купить квартиру. Быстро сформируются накопления, которые люди направят в основном на покупку автомобиля. Продажи всех авто будут расти», — пояснил в беседе с «Известиями» Солабуто.

До этого вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр назвал факторы, которые могут привести к поломке кондиционера в машине.

«Первое – закончился фреон, газ, который охлаждает воздух. Второе – могут быть просто неисправности в системе, например появилось отверстие в трубке, не работают какие-то еще агрегаты», – отметил в беседе с «Москвой 24» Хайцеэр.

Ранее директор по сервису «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов предупредил, что несвоевременная замена бронепроводов может приводить к повышенному расходу бензина.

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#меры
#покупка
#продажа
#россия
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«Лукойл» переоформляет на другие направления нефть, поставлявшуюся по «Дружбе»
23 июля 2024, 15:54

Фото: istockphoto / BalkansCat

Как стало известно «Интерфаксу», нефть «Лукойла», которая ранее доставлялась в Венгрию и Словакию через Украину, теперь оформляется для других направлений.
По словам источника, компания не возобновляла поставки нефти в эти европейские страны в июле текущего года. Нефть отправляется в соответствии с заявками, которые были приняты к транспортировке.

Также собеседник журналистов предположил, что в настоящее время ведутся консультации о закупках нефти на границе России и Украины.

«Лукойл» — крупный поставщик углеводородов как в Венгрию, так и в Словакию. Страны проводят консультации после остановки транзита по нефтепроводу «Дружба». В середине месяца они прекратили получать нефть от российской компании из-за ужесточения санкций против неё со стороны Украины», — поделились в издании.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что поднимет вопрос о действиях Украины в ЕС. Накануне глава украинской государственной нефтегазовой компании «Нафтогаз» Алексей Чернышов отметил, что объёмы «Лукойла» заменили другими поставщиками и нефтепровод «Дружба» работает как обычно.

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#поставки
#ес
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Новак сообщил о возобновлении эмбарго на экспорт бензина с 1 августа
23 июля 2024, 14:54

Фото: iStock/bizoo_n

Вице-премьер Александр Новак заявил, что эмбарго на экспорт бензина автоматически возобновится с 1 августа текущего года. Об этом Новак сообщил журналистам.
Вице премьер отметил, что Минэнерго обратилось с предложением продлить временный запрет на экспорт бензина на период с сентября по октябрь. Уточняется, что решение по данному ​вопросу будет принято до 1 сентября 2024 года.

Ранее «Российский топливный союз» обратился в правительство с просьбой дать распоряжение нарастить производство высокооктанового бензина (АИ-95 и выше) из-за сильного увеличения спроса.

Напомним, эмбарго на экспорт бензина было введено с марта текущего года на шесть месяцев с целью обеспечения стабильности рынка. С 20 мая оно было временно приостановлено до конца июня. Затем эту приостановку продлили на этот месяц.

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#производство
#правительство
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#рф
#бензин
#экономика
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Россиян предупредили о возможном снижении продаж автомобилей
23 июля 2024, 11:53

Фото: istockphoto / Fahroni

Российский авторынок после роста ожидает падение, предупредили дилеры. Об этом пишет «Газета.Ru».
По словам экспертов, спрос на автомобили сохраняется из-за опасений дальнейшего роста цен. Представитель ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) отметил, что люди, вероятно, спешат покупать автомобили, боясь, что ситуация может ухудшиться.

«Ситуацию могут осложнить растущие ставки по кредитам, утилизационный сбор и проблемы с ввозом иномарок. Несмотря на это, на российском авторынке наблюдается оживление. Существует два возможных сценария развития событий. Согласно оптимистичному прогнозу, по итогам года будет продано 1,65 миллиона автомобилей. В то же время, по пессимистичному сценарию, этот показатель составит 1,3 миллиона», — подчеркнули в издании.

Национальный агентство промышленной информации предлагает немного иной прогноз. По их мнению, в этом году россияне приобретут только 1-1,2 миллиона автомобилей.

В России снизились продажи легковых машин с пробегом до 2,75 миллиона единиц. Расходы россиян на покупку автомобилей в первом полугодии 2022 года составили 6,93 трлн рублей. Из этой суммы 37%, или 2,59 трлн рублей, было потрачено на покупку новых автомобилей.

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