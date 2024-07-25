Подмосковный бизнес получил от Фонда микрофинансирования 200 льготных займов

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Подмосковный Фонд микрофинансирования за полгода выдал бизнесу около 200 льготных займов. Их сумма превысила 357 млн рублей, сообщил председатель комитета Мособлдумы по инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов.
«Фонд за этот период выдал 194 займа на сумму 357,7 млн рублей. Самыми востребованными оказались программы «Социальный бизнес» с объёмом выдачи 68,2 млн и «Производство» с объёмом выдачи 66,3 миллиона рублей», – уточнил Ефимов.Фонд был создан в 2009 году. Помимо общих условий предоставления займов, подмосковному бизнесу доступны 12 спецпрограмм льготных кредитов. Подробную информацию об условиях выдачи займов можно найт на сайте фонда.
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Лора Луганская