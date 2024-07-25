В Подмосковье сделали удобнее отчёты для бизнеса по использованию субсидий

Фото: iStock/Thx4Stock
Две услуги для предпринимателей на подмосковном госпортале оптимизировали: к ним подключили сервис предпроверки, который позволит избежать ошибок при заполнении отчёта по использованию субсидий, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Оптимизация услуг – одно из направлений нашей работы. (…) Теперь обновлены сразу две услуги для предпринимателей. Благодаря новшествам удастся избежать ошибок при выборе меры поддержки в заявлении. Это позволит сократить количество отказов в предоставлении услуг», – отметила глава регионального министерства Надежда Куртяник.Предпроверку подключили к услугам по предоставлению субсидий малому и среднему бизнесу и по предоставлению субсидий на приобретение нового оборудования. Обе услуги размещены в разделе «Развитие бизнеса».
Читайте также:
В Подмосковье нейросеть выявила тысячу нарушений в питании в соцучреждениях
Названы самые востребованные разделы онлайн-сервиса «Помощь участникам СВО»
В Подмосковье оптимизировали онлайн-услугу по оформлению выплаты для пенсионеров
Лев Каштанов