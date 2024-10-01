Подмосковные предприниматели побывали с бизнес-миссией в Бишкеке

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Подмосковные предприниматели стали участниками многоотраслевой бизнес-миссии производителей в Киргизии. Поездку в Бишкек организовал Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области, сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Регион представляли девять компаний, в том числе металлообрабатывающее предприятие «Нимбус», производитель пластмассовых изделий для строительства «Алекс Байтлер Рус», производитель бумажных салфеток ТЕТРА, выпускающая полимеры компания НИКАТОР, производитель монтажной пены «Люксполихим» и другие.
Там добавили, что Фонд поддержки ВЭД региона профинансировал аренду площадей для проведения делового мероприятия, поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей, техническое сопровождение переговоров.
Узнать больше о поддержке экспортёров можно на Инвестпортале Московской области.
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«В Бишкеке прошли встречи с потенциальными покупателями подмосковной продукции. На переговоры были приглашены ключевые игроки рынка – дистрибьюторы, крупные торговые сети и маркетплейсы. Также участники бизнес-миссии посетили предприятия города», – отметили в министерстве.
Там добавили, что Фонд поддержки ВЭД региона профинансировал аренду площадей для проведения делового мероприятия, поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей, техническое сопровождение переговоров.
Узнать больше о поддержке экспортёров можно на Инвестпортале Московской области.
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Лора Луганская