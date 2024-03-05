Подмосковные предприниматели получили субсидии по франшизе на 4,5 млн рублей

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
«Первыми получателями субсидии по франшизе стали две компании и десять индивидуальных предпринимателей. Субсидии даются на покупку оборудования, аренду помещения и оплату коммунальных услуг», — сообщила глава министерства Екатерина Зиновьева.В министерстве напомнили, что максимальный размер субсидии по франшизе в регионе составляет один миллион рублей, эта сумма должна покрывать не более 50% расходов. Можно также получить 500 тысяч рублей, это также не должно составлять более половины расходов.
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