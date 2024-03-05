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Подмосковные предприниматели получили субсидии по франшизе на 4,5 млн рублей

05 марта 2024, 14:08
Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Первые в текущем году субсидии по франшизе подучили предприниматели Московской области, общая сумма выплат составила четыре с половиной миллиона рублей. Получателями стали 12 предприятий малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«Первыми получателями субсидии по франшизе стали две компании и десять индивидуальных предпринимателей. Субсидии даются на покупку оборудования, аренду помещения и оплату коммунальных услуг», — сообщила глава министерства Екатерина Зиновьева.
В министерстве напомнили, что максимальный размер субсидии по франшизе в регионе составляет один миллион рублей, эта сумма должна покрывать не более 50% расходов. Можно также получить 500 тысяч рублей, это также не должно составлять более половины расходов.


Заявку на получение субсидии по франшизе можно подать в течение всего года.

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В Подмосковье начали выпускать новый препарат для терапии ВИЧ
05 марта 2024, 12:47

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Новый препарат для терапии пациентов с ВИЧ запустила в производства копания «ПСК Фарма», работающая на территории особой экономической зоны «Дубна», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.

«Препарат Лопинавир Ритонавир предназначен для лечения инфекции, вызываемой вирусом иммунодефицита человека у взрослых и детей от трёх лет в составе комбинированной терапии», — отмечается в сообщении.

Новый препарат является уже шестым антиретровирусным средством, которое выпускает «ПСК Фарма». Два препарата для терапии ВИЧ компания поставляет в Московскую область. По мнению главы регионального Мининвеста Екатерины Зиновьевой, запуск нового производства расширит доступ пациентов к антиретровирусным препаратам и обеспечит бесперебойное обеспечение ими жителей Подмосковья.

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#екатерина зиновьева
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В подмосковном тепличном комплексе «Подосинки» выращивают новые сорта роз
05 марта 2024, 12:27

Фото: Евгений Рой

Розы разных цветов и размеров выращивают в тепличном комплексе «Подосинки» под Дмитровом, каждый год в ассортимент добавляют новые сорта. Об этом рассказала глава коммерческого отдела тепличного комплекса Анна Смеркалова, передаёт корреспондент Евгений Рой.
«Наши основные покупатели — мужчины, а они очень консервативны. Но мы все равно рискуем и регулярно выращиваем новые сорта роз для обновления нашего розария», — поделилась Смеркалова.
Она также рассказала, что трендом сезона являются кустовые розы. Эти цветы редко становятся основой подарка, однако прекрасно дополняют букеты.

«Популярными сортами также являются бордовые розы «Ред Сенсейшн», розовые «Кейтлин» и жёлтые «Сильва Санни», — добавила Смеркалова.
Тепличный комплекс «Подосинки» расширяет не только ассортимент, но и площади под выращивание цветов. В настоящее время «Подосинки» — это три теплицы под Дмитровом и три теплицы в Раменском округе. И в этом году в Раменском планируется построить ещё одну теплицу на три гектара.

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#розы
#дмитровский городской округ
#экономика
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«Киви-банк» подал иск в арбитраж против собственников
05 марта 2024, 10:59

Фото: istockphoto/bluesky85

АО «Киви-банк» подал в Арбитражный суд Москвы иск к АО «Киви», гонконгской фирме Fusion Factor Fintech Limited и Qiwi plc (MOEX: QIWI). Третьим лицом по делу выступает АО «Реестр».
Такая информация появилась в электронной картотеке московского Арбитражного суда. Согласно карточке, дело является гражданским. Информация о требованиях, обозначенных в иске, в картотеке отсутствует. Обращение было направлено в суд накануне, 4 марта.

Собственником гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited является главный исполнительный директор группы QIWI Андрей Протопопов. В конце января группа, в которую входит и одноимённый банк, заявила о завершении сделки по продаже российских активов фирме из Гонконга. После этого Протопопов должен был оставить руководящие посты в зарубежных подразделениях и возглавить российские.

21 февраля Центробанк отозвал у Киви-бака лицензию на осуществление банковской деятельности, причиной чего были названы систематические нарушения кредитной организацией законодательства о противодействии легализации доходов, нажитых незаконным путём и финансировании терроризма. Это вызвало массовые сбои в работе платежной системы страны. 1 марта ФСБ начала доследственную проверку банка на предмет вывода за рубеж средств, полученных незаконным путём.

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#центробанк
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Власти начали работу над повышением НДФЛ в России
«Ведомости»: в правительстве начали прорабатывать повышение НДФЛ и новые льготы
05 марта 2024, 08:00

Фото: istock / Nikita Burdenkov

Правительство Российской Федерации начало прорабатывать повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и новые льготы. Об этом информируют «Ведомости», ссылаясь на источники.
Отмечается, что эти вопросы обсуждаются в Министерстве финансов с конца 2023 года. Пот данным источника, сейчас мыслей по преобразованию НДФЛ и распределению этого налога «более справедливо», как того требовал российский президент Владимир Путин, нет.

Снижать нынешнюю ставку НДФЛ власти не планируют, речь идет только о повышении налога, но конкретные показатели не называются. На сегодняшний день ставка находится на уровне в 13% для людей, у которых доход меньше 5 миллионов рублей в год. Для граждан, чьи доходы выше этого значения, ставка составляет 15%.

Также кабмин прорабатывает вопрос налоговых льгот для граждан, которые имеют небольшие доходы. Помимо этого, правительство занимается работой по налогу на прибыль, на который будут претендовать компании, если производят капвложения.

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#льготы
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#ндфл
#ставка
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#налоги
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Европа планирует увеличить темпы своего оборонного производства
Der Spiegel: ЕС планирует существенно увеличить оборонное производство
05 марта 2024, 01:13

Фото: iStock/Michele Ursi

Европейская комиссия хочет значительно увеличить производство оборонной продукции и побудить страны-члены ЕС активно закупать товары у европейских производителей, а не за пределами региона, передает журнал Der Spiegel.
Как сообщается, Еврокомиссия планирует включить свои планы в Европейскую программу оборонных инвестиций, которая будет опубликована 5 марта. Кроме того, ЕК планирует «лучше защищать компании ЕС от международной конкуренции».

Ранее генерал-лейтенант Марк Тис заявил о серьезном дефиците боеприпасов, с которым может столкнуться ЕС в случае начала полномасштабных боевых действий.

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#безопасность
#оборона
#производство
#ес
#европа
#боеприпасы
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Apple обвинили в монополизации «облака»
На Apple подали в суд за монополию на хранение данных в iCloud
05 марта 2024, 00:44

Фото: iStock/Wirestock

Американские пользователи Apple подали в суд на корпорацию за монополизацию рынка облачных сервисов, передает издание Engadget.
Иск был подан 1 марта в суд Северной Калифорнии. По мнению истца, компания создала несправедливые условия в собственной экосистеме для доступа к сторонним облачным сервисам. Согласно документам, использование облачных хранилищ на iPhone и iPad ограничено в пользу фирменного сервиса iCloud.

Интересы пользователей представляет юридическая фирма Hagens Bergman. По словам представителей юридической фирмы, Apple разрешает использовать сторонние хранилища на iPhone, но большинство информации, включая данные приложений и настройки, не может быть синхронизировано без использования iCloud. По мнению компании, потребители должны отказаться от резервного копирования или использовать iCloud и платить соответствующие тарифы.

Apple пока никак не отреагировала на подготовку иска. Компания Hagens Bergmann приглашает пользователей присоединиться к иску, а ее представители оценивают количество потребителей, пострадавших от монополии Apple, в десятки миллионов.

Ранее ФАС сообщил, что Apple платит рекордные штрафы из-за монополизации российского рынка.

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#суд
#сша
#экономика
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В ЕС отказались от продления поставок газа из России через Украину
Еврокомиссар Самсон: ЕС откажется от поставок из России с 2025 года
04 марта 2024, 23:16

Фото: iStock/Bet_Noire

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Евросоюз отказывается от продления соглашения о поставках газа из России через Украину, сообщает РИА Новости.
«ЕС не заинтересован в продлении соглашения о транзите газа с Россией, но мы изучаем, как можно использовать украинскую газовую инфраструктуру в будущем», – отметила она.

Лидеры ЕС не смогли получить «единодушную» поддержку запрета на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России, уточнила Симсон.

Ранее Еврокомиссия сообщила, что планирует в апреле ввести директиву, предполагающую запрет на поставки российского сжиженного природного газа в ЕС.

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#газ
#евросоюз
#украина
#россия
#ес
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Байден продлил на год действия санкций против РФ, введенных в 2014 году
04 марта 2024, 20:50

Фото: iStock/AlexLMX

Президент США Джо Байден еще на один год продлил санкционный режим против России, который был введен еще в 2014 году из-за Украины. Об этом говорится в пресс-релизе, он опубликованном на официальном сайте Белого дома.
«В соответствии с разделом "Закона о национальных чрезвычайных ситуациях" я продолжаю в течение одного года действие антироссийских санкций», — говорится в документе.

Ранее представитель американской делегации на Всемирном фестивале молодежи заявил, что рад прорвать блокаду и американские санкции. По его словам, американская молодёжь не хочет враждовать с российской. Совсем наоборот — Халали заявил, что молодые люди из Соединённых Штатов Америки хотят работать сообща с россиянами и вместе строить мир.

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#сша
#санкции
#мир
#люди
#евросоюз
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В России утвердили перечень из шести экономически значимых организаций
04 марта 2024, 20:21

Фото: iStock/Oleg Elkov

Правительство России утвердило перечень из шести экономически значимых организаций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.
Экономически значимая компания — это организация, которая имеет большое значение для экономического суверенитета и безопасности РФ. Список таких организаций составляет российское правительство.

В этот список вошли: АО «АБ Холдинг» (структура, контролирующая Альфа-банк), ООО «ЮНС-Холдинг» (бенефициар «Альфастрахования»), ООО «Корпоративный центр ИКС 5» (российская холдинговая структура X5), АО «Акрон Групп» (входит в число основных акционеров «Акрон»), ООО «Городской супермаркет» («Азбука вкуса»), ООО «Разрез Аршановский».

27 января президент России Владимир Путин подписал указ, закрепляющий за экономически значимыми организациями право не раскрывать информацию о деятельности.

Теперь, после подписания указа, такие компании и владельцы акций могут не выполнять требования раскрыть сведения, содержащиеся в ряде законов. Для этого им нужно направить уведомление в уполномоченные федеральные органы.

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