Подмосковные предприниматели получили субсидии по франшизе на 4,5 млн рублей

Новый препарат для терапии пациентов с ВИЧ запустила в производства копания «ПСК Фарма», работающая на территории особой экономической зоны «Дубна», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.

«Препарат Лопинавир Ритонавир предназначен для лечения инфекции, вызываемой вирусом иммунодефицита человека у взрослых и детей от трёх лет в составе комбинированной терапии», — отмечается в сообщении.



Новый препарат является уже шестым антиретровирусным средством, которое выпускает «ПСК Фарма». Два препарата для терапии ВИЧ компания поставляет в Московскую область. По мнению главы регионального Мининвеста Екатерины Зиновьевой, запуск нового производства расширит доступ пациентов к антиретровирусным препаратам и обеспечит бесперебойное обеспечение ими жителей Подмосковья.

Читайте также:

В подмосковном тепличном комплексе «Подосинки» выращивают новые сорта роз



В Лобне откроют завод по восстановлению двигателей



Производители из Московской области стали победителями конкурса «Знай наших»



