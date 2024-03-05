В подмосковном тепличном комплексе «Подосинки» выращивают новые сорта роз

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«Наши основные покупатели — мужчины, а они очень консервативны. Но мы все равно рискуем и регулярно выращиваем новые сорта роз для обновления нашего розария», — поделилась Смеркалова.Она также рассказала, что трендом сезона являются кустовые розы. Эти цветы редко становятся основой подарка, однако прекрасно дополняют букеты.
«Популярными сортами также являются бордовые розы «Ред Сенсейшн», розовые «Кейтлин» и жёлтые «Сильва Санни», — добавила Смеркалова.Тепличный комплекс «Подосинки» расширяет не только ассортимент, но и площади под выращивание цветов. В настоящее время «Подосинки» — это три теплицы под Дмитровом и три теплицы в Раменском округе. И в этом году в Раменском планируется построить ещё одну теплицу на три гектара.
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