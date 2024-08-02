Подмосковные предприниматели с начала года получили более 20 тыс. услуг центра «Мой бизнес»

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Сотрудники центра «Мой бизнес» Московской области с начала года оказали предпринимателям региона более 20 тыс. услуг. Об этом сообщила зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«В этом году поддержкой центра «Мой бизнес» Подмосковья воспользовались более 17 тыс. предпринимателей. Суммарно специалисты оказали свыше 20,87 тыс. услуг. Самой востребованной стала консультационная поддержка. Ею воспользовались более 16,7 тыс раз», — сказала Зиновьева.По данным подмосковного Мининвеста, чаще остальных за консультационной поддержкой в 2024 году обращались предприниматели, занятые в сфере розничной торговли в интернете, образования детей и взрослых, а также в сфере предоставления услуг.
Читайте также:
В Подмосковье с начала года провели 120 тыс. исследований мяса, птицы и рыбы
Производство обуви в Московской области выросло более чем на 74%
На земле за 1 рубль в Сергиевом Посаде будут производить пельмени и шашлык
Лора Луганская