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Подмосковные предприниматели с начала года получили более 20 тыс. услуг центра «Мой бизнес»

Подмосковные предприниматели получили более 20 тыс. услуг центра «Мой бизнес»
02 августа 2024, 14:00
Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

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Сотрудники центра «Мой бизнес» Московской области с начала года оказали предпринимателям региона более 20 тыс. услуг. Об этом сообщила зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.


«В этом году поддержкой центра «Мой бизнес» Подмосковья воспользовались более 17 тыс. предпринимателей. Суммарно специалисты оказали свыше 20,87 тыс. услуг. Самой востребованной стала консультационная поддержка. Ею воспользовались более 16,7 тыс раз», — сказала Зиновьева.
По данным подмосковного Мининвеста, чаще остальных за консультационной поддержкой в 2024 году обращались предприниматели, занятые в сфере розничной торговли в интернете, образования детей и взрослых, а также в сфере предоставления услуг.

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#подмосковье
#московская область
Стало известно об увеличении зарплат для нескольких профессий
Эксперт Дудаев: зарплата ряда работников бюджетной сферы повысится на 4,5%
02 августа 2024, 03:46

Фото: istockphoto / Drazen Zigic

С 1 октября зарплаты ряда работников балетной сферы бюджетников вырастут на 4,5%, заявил жиректор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев в беседе РИА Новости.
В их числе военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, сельских и лесных хозяйств.

«Единовременное повышение зарплат в конкретную дату может касаться только тех профессий, чьи зарплаты формируются из государственного бюджета», – подчеркнул Дударев.

Эксперт отметил , что коммерческие структуры будут самостоятельно и индивидуально определять условия и размер индексации.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести «Первосентябрьский капитал», в рамках которого на каждого ребёнка школьного возраста будет выделятся выплата в размере 25% от средней зарплаты по региону.

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#военные
#зарплаты
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В Подмосковье с начала года провели 120 тыс. исследований мяса, птицы и рыбы
01 августа 2024, 22:59

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Московской области с начала года провели около 120 тыс. исследований мяса. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
«С начала 2024 года в лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы Подмосковья на рынках проведено 119,8 тыс. исследований мяса животных, включая птиц, а также 4,4 тыс. исследований проб рыбы. Пробы продукции отбирают только специально обученные сотрудники государственных ветеринарных учреждений, а результаты ветеринарно-санитарной экспертизы вносятся в ФГИС «Меркурий», – говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, это обеспечивает оперативное оформление ветеринарных сопроводительных документов при продаже продукции животного происхождения. Проведение исследований позволяет не допускать реализацию некачественной продукции населению области.

Как напомнили в министерстве, чтобы быть уверенным в безопасности мяса, нужно приобретать его только в местах санкционированной торговли при наличии ветеринарных сопроводительных документов.

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#сельское хозяйство
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Производство обуви в Московской области выросло более чем на 74%
01 августа 2024, 22:20

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Производство обуви в Подмосковье по итогам первого полугодия текущего года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 74% .
Такой статистикой поделилась зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«За этот период подмосковные предприятия обувной промышленности значительно увеличили объёмы выпуска продукции. Производство обуви выросло на 74,2%. При этом в целом производство кожи и изделий из кожи увеличилось более чем в 1,5 раза – на 53,5%», – уточнила Зиновьева.
Как напомнили в подмосковном Мининвесте, другие отрасли лёгкой промышленности региона тоже демонстрируют рост производственных показателей. Так, в первом полугодии этого года увеличился выпуск одежды, тканей и текстильных изделий.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
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#производство
#обувь
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На земле за 1 рубль в Сергиевом Посаде будут производить пельмени и шашлык
01 августа 2024, 18:07

Фото: iStock / camptoloma

В Сергиево-Посадском городском округе появится современное производство замороженных полуфабрикатов. Под этот проект компания «СНГ-Дистрибуция» получила земельный участок по региональной программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Инвестиции в строительство производственно-складского комплекса составят 50 млн рублей. Предприятие запустят в индустриальном парке «М-8 Север». Приступить к строительству инвестор планирует во второй половине будущего года, а завершить его и ввести комплекс в эксплуатацию – во втором квартале 2027-го. Сразу после запуска предприятие сможет производить в месяц около 40-45 тонн готовой продукции, а после выхода на проектную мощность – до 70 тонн», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Запуск предприятия позволит создать на первом этапе порядка 30 рабочих мест. На нём компания будет производить пельмени быстрого приготовления, шашлык, фруктовые салаты и замороженные фрукты. Всю продукцию компания будет выпускать под торговым знаком «Правильные Продукты».
«На земельном участке в индустриальном парке «М-8 Север» компания планирует построить производственное здание площадью более 1100 кв. м., а также склад с морозильными камерами для хранения сырья и готовой продукции. Его площадь составит 450 кв. м.», – добавила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.
Предприятие будет сочетать в себе инновационные методики и компетенции в двух областях – изготовление замороженных полуфабрикатов и создание инновационной упаковки. Так, например, для сохранения оптимальной температуры, будет использоваться двухсоставная «умная упаковка» с ламинированием, позволяющая комплектовать каждую порцию специальной одноразовой вилкой из кукурузного крахмала.

Подобрать земельный участок по инвестпроект и подать заявку на его получение можно на Инвестиционной карте Московской области.

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#экономика
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#московская область
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#земля за 1 рубль
#импортозамещение
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В Подмосковье до конца августа проведут более 200 тематических ярмарок
01 августа 2024, 16:04

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Свыше 200 тематических фермерских ярмарок планируется провести в разных городских округа Московской области в течение августа, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«Посетителей ярмарок ожидает большой ассортимент товаров — от мясных деликатесов и молочной продукции до сладостей и различных ремесленных изделий», — говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что главный акцент при организации ярмарок делается на продукцию, произведённую в Московской области. На ярмарках покупатели смогут непосредственно пообщаться с производителями и узнать максимально полную информацию о том или ином товаре.

Полная информация о датах, местах и времени проведения августовских ярмарок размещена на сайте областного Минсельхозпрода в разделе «Документы».

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#ярмарки
#август
#минсельхозпрод мо
#московская область
#подмосковье
#ярмарка
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Аналитик Антонов назвал главный фактор влияния на цену золота
Аналитик Антонов заявил о влиянии на цену геополитической напряжённости
01 августа 2024, 16:03

Фото: iStock/Nuthawut Somsuk

Финансовый аналитик Владислав Антонов заявил, что геополитическая напряжённость в мире оказывает непосредственное влияние на стоимость золота.
Также на цену влияет и такой фактор, как активная покупка драгметалла ЦБ различных стран, утверждает эксперт.

«С одной стороны, большинство экспертов прогнозируют дальнейший рост цен на золото во второй половине 2024 года. С другой стороны, цены уже находятся на исторических максимумах. Я бы рекомендовал рассмотреть золото как часть диверсифицированного инвестиционного портфеля, но не вкладывать в него все средства», — добавил в беседе с RT Антонов.

В то же время стало известно о новом подорожании газа и топливного бензина в Крыму. Как пишут argumenti.ru, например, бензин марки А-95 «Ультра» подскочил в цене на 50 копеек, а АИ-95 прибавил в стоимости 40 копеек. До этого цены поднимались три дня назад.

Ранее сообщалось, что цена на золото в четверг утром впервые превысила отметку в 2 500 долларов за тройскую унцию.

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Нетающее мороженое из Щёлкова на днях появится на маркетплейсах
01 августа 2024, 15:13

Фото: iStock /Alexandr Macovetchi

Предприятие из Щёлкова создало нетающее мороженое. «Шоколадная студия» Валентины Ким более 10 лет производит фигурки и открытки из шоколада, и вот теперь разработала новое лакомство – хрустящее мороженое на основе обычного пломбира.
«Летом и весной мы участвуем в ярмарках и фестивалях, в том числе нас приглашают в Москву в Подмосковье. Это лето в Московском регионе выдалось очень жарким, и нам пришлось непросто из-за большого количества солнечных дней и жаркой погоды. Мы решили, что нужен новый продукт, который можно было бы реализовывать на ярмарках в Подмосковье, но который при этом не боялся бы солнца и жары», – рассказала предприниматель «Радио 1».
По словам Ким, из обычного пломбира удалили влагу. Теперь он стал хрустящим и долго хранится.
«На нашем производстве есть разное оборудование, в том числе сублимационные камеры. Процесс сублимации – это когда вся влага вытягивается в вакууме из продукта, и остаётся только сухой продукт. В виде эксперимента мы попробовали сублимировать мороженое, и вышел очень вкусный продукт – сухой, хрустящий со вкусом пломбира. Мы поняли, что его можно предлагать на ярмарках и фестивалях всё лето. То есть жаркое лето способствовал созданию нового продукта. Форма сохраняется, но там нет веществ, которые могут растаять», – пояснила собеседница «Радио 1».
Первым решили изготавливать классическое мороженое – пломбир.
«К его вкусу мы привыкли с детства. Есть и новинки – шоколадное мороженое, клубничное. Мы провели опрос в фокус-группе, давали людям пробовать разное мороженое. Выяснилось, что всё-таки пломбир – классика, его ни с чем не спутаешь», – рассказала Валентина Ким.
Форма мороженого сохраняется. Самый популярный продукт – брикет с вафлей с двух сторон.
«Это небольшие брусочки, буквально 2-3 сантиметра. Его очень удобно положить в рот, взять с собой. Оно содержится в прозрачной упаковке, которую удобно открыть и сразу попробовать. Есть и большие порции, но с собой удобно брать именно небольшие», – отметила мастер.
Сейчас компания регистрирует товарный знак и название. Через несколько дней хрустящее мороженое появится на маркетплейсах.
«Мороженое будет называться «Хрустящий пломбир». Есть и короткое название, но так как мы ещё проходим регистрацию, пока его не раскрываем. День-два – и наше мороженое уже появится на наших маркетплейсах, интернет-площадках. Планируем развивать производство, потому что такое мороженое очень популярно у детей и у родителей. Его можно даже давать детям, у которых часто болит горло», – добавила предприниматель.
По словам Ким, срок хранения такого продукта по документам – два года.

Она также рассказала, что компания получает поддержку Московской области. Сейчас она задумывается о том, чтобы поставлять продукцию на экспорт, в том числе, возможно, в Китай, где традиционно любят подмосковное мороженое.

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#подмосковье
#щёлково
#кондитерские изделия
#московская область
#продукты
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Подмосковным предприятиям рассказали, продажу каких товаров могут блокировать
01 августа 2024, 14:45

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Московской области работает механизм блокировки продажи товаров, подлежащих обязательной маркировке, если они находятся в незаконном обороте или у них истёк срок годности. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
Как напомнили в ведомстве, нововведение распространяется на четыре товарные группы. Это пиво, табачная и молочная продукция, а также упакованная вода. А 1 ноября блокировка продаж на кассах станет обязательной для антисептиков, БАДов, обуви, фотоаппаратов, шин, одежды и духов.
«Проверка товаров происходит онлайн через кассовое программное обеспечение. Оно обращается к системе маркировки «Честный знак» по индивидуальному коду. Если товар запрещён к продаже, продавец получит уведомление об этом. Если связи с информационной системой маркировки нет, используется режим «офлайн» на основе локальной базы данных продавца», – пояснили в министерстве.
Продажа маркированных товаров запрещена, если в системе нет информации о маркировке, товар выведен из оборота, запрещён к реализации по решению контрольных органов или у него истёк срок годности. Другие поводы для запрета – когда цена ниже или выше максимальной, либо код маркировки не соответствует характеристикам.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области напомнили, что для подготовки к режиму проверок на кассах нужно получить ключ доступа в системе маркировки, обновить кассовое программное обеспечение, обучить кассиров, настроить бизнес-процессы и проводить выборочные проверки через мобильное приложение.

Несоблюдение правил маркировки товаров повлечёт наказание. Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму до 10 тыс. рублей, а юрлица – до 300 тыс.

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#торговля
#продажа
#товары
#маркировка
#подмосковье
#московская область
#минсельхозпрод мо
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В Подмосковье на субсидии социальным предприятиям на год заложено 100 млн рублей
01 августа 2024, 14:30

Фото: пресс-служба Мособлдумы

На субсидии социальным предприятиям Московской области в 2024 году предусмотрено 100 млн рублей. Кроме того, предусматриваются гранты, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв объявил, что 1 августа в регионе стартуют конкурс на получение субсидий для социальных предприятий, а также конкурс на получение грантов для социальных предприятий и молодых предпринимателей.
«Московская область лидирует среди регионов по количеству социальных предпринимателей. Этот статус получили уже свыше 1 тыс. субъектов. Это не просто бизнес, а предприятия, помогающие людям, принимающие на работу граждан из социально уязвимых категорий. Важно всесторонне поддерживать их. В Московской области для социальных предприятий предусмотрена субсидия до 2 млн рублей. На такую меру поддержки в этом году предусмотрено 100 миллионов рублей», – пояснил Брынцалов.
Кроме этого, по его словам, предусматриваются гранты на реализацию новых проектов или развитие действующих. Размер гранта может достигать 500 тыс. рублей.

Как напомнили в пресс-службе Мособлдумы, в июле в Подмосковье была запущена витрина социальных предприятий. Там можно подать заявку на признание предприятия социальным.

Об условиях конкурса за субсидии социальным предприятиям, а также гранты социальным предприятиям и молодым предпринимателям, можно прочитать по ссылке.

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#мособлдума
#игорь брынцалов
#бизнес
#социальная поддержка
#гранты
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