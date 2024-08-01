В Подмосковье с начала года провели 120 тыс. исследований мяса, птицы и рыбы

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
В Московской области с начала года провели около 120 тыс. исследований мяса. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
«С начала 2024 года в лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы Подмосковья на рынках проведено 119,8 тыс. исследований мяса животных, включая птиц, а также 4,4 тыс. исследований проб рыбы. Пробы продукции отбирают только специально обученные сотрудники государственных ветеринарных учреждений, а результаты ветеринарно-санитарной экспертизы вносятся в ФГИС «Меркурий», – говорится в сообщении.Как отметили в министерстве, это обеспечивает оперативное оформление ветеринарных сопроводительных документов при продаже продукции животного происхождения. Проведение исследований позволяет не допускать реализацию некачественной продукции населению области.
Как напомнили в министерстве, чтобы быть уверенным в безопасности мяса, нужно приобретать его только в местах санкционированной торговли при наличии ветеринарных сопроводительных документов.
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Лора Луганская