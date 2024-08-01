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В Подмосковье с начала года провели 120 тыс. исследований мяса, птицы и рыбы

01 августа 2024, 22:59
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

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В Московской области с начала года провели около 120 тыс. исследований мяса. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
«С начала 2024 года в лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы Подмосковья на рынках проведено 119,8 тыс. исследований мяса животных, включая птиц, а также 4,4 тыс. исследований проб рыбы. Пробы продукции отбирают только специально обученные сотрудники государственных ветеринарных учреждений, а результаты ветеринарно-санитарной экспертизы вносятся в ФГИС «Меркурий», – говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, это обеспечивает оперативное оформление ветеринарных сопроводительных документов при продаже продукции животного происхождения. Проведение исследований позволяет не допускать реализацию некачественной продукции населению области.



Как напомнили в министерстве, чтобы быть уверенным в безопасности мяса, нужно приобретать его только в местах санкционированной торговли при наличии ветеринарных сопроводительных документов.

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#безопасность
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#продовольствие
#рынок
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#минсельхозпрод мо
#сельское хозяйство
Производство обуви в Московской области выросло более чем на 74%
01 августа 2024, 22:20

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Производство обуви в Подмосковье по итогам первого полугодия текущего года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 74% .
Такой статистикой поделилась зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«За этот период подмосковные предприятия обувной промышленности значительно увеличили объёмы выпуска продукции. Производство обуви выросло на 74,2%. При этом в целом производство кожи и изделий из кожи увеличилось более чем в 1,5 раза – на 53,5%», – уточнила Зиновьева.
Как напомнили в подмосковном Мининвесте, другие отрасли лёгкой промышленности региона тоже демонстрируют рост производственных показателей. Так, в первом полугодии этого года увеличился выпуск одежды, тканей и текстильных изделий.

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#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#московская область
#екатерина зиновьева
#мининвест мо
#производство
#обувь
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На земле за 1 рубль в Сергиевом Посаде будут производить пельмени и шашлык
01 августа 2024, 18:07

Фото: iStock / camptoloma

В Сергиево-Посадском городском округе появится современное производство замороженных полуфабрикатов. Под этот проект компания «СНГ-Дистрибуция» получила земельный участок по региональной программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Инвестиции в строительство производственно-складского комплекса составят 50 млн рублей. Предприятие запустят в индустриальном парке «М-8 Север». Приступить к строительству инвестор планирует во второй половине будущего года, а завершить его и ввести комплекс в эксплуатацию – во втором квартале 2027-го. Сразу после запуска предприятие сможет производить в месяц около 40-45 тонн готовой продукции, а после выхода на проектную мощность – до 70 тонн», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Запуск предприятия позволит создать на первом этапе порядка 30 рабочих мест. На нём компания будет производить пельмени быстрого приготовления, шашлык, фруктовые салаты и замороженные фрукты. Всю продукцию компания будет выпускать под торговым знаком «Правильные Продукты».
«На земельном участке в индустриальном парке «М-8 Север» компания планирует построить производственное здание площадью более 1100 кв. м., а также склад с морозильными камерами для хранения сырья и готовой продукции. Его площадь составит 450 кв. м.», – добавила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.
Предприятие будет сочетать в себе инновационные методики и компетенции в двух областях – изготовление замороженных полуфабрикатов и создание инновационной упаковки. Так, например, для сохранения оптимальной температуры, будет использоваться двухсоставная «умная упаковка» с ламинированием, позволяющая комплектовать каждую порцию специальной одноразовой вилкой из кукурузного крахмала.

Подобрать земельный участок по инвестпроект и подать заявку на его получение можно на Инвестиционной карте Московской области.

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#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#московская область
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#импортозамещение
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В Подмосковье до конца августа проведут более 200 тематических ярмарок
01 августа 2024, 16:04

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Свыше 200 тематических фермерских ярмарок планируется провести в разных городских округа Московской области в течение августа, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«Посетителей ярмарок ожидает большой ассортимент товаров — от мясных деликатесов и молочной продукции до сладостей и различных ремесленных изделий», — говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что главный акцент при организации ярмарок делается на продукцию, произведённую в Московской области. На ярмарках покупатели смогут непосредственно пообщаться с производителями и узнать максимально полную информацию о том или ином товаре.

Полная информация о датах, местах и времени проведения августовских ярмарок размещена на сайте областного Минсельхозпрода в разделе «Документы».

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#ярмарки
#август
#минсельхозпрод мо
#московская область
#подмосковье
#ярмарка
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Аналитик Антонов назвал главный фактор влияния на цену золота
Аналитик Антонов заявил о влиянии на цену геополитической напряжённости
01 августа 2024, 16:03

Фото: iStock/Nuthawut Somsuk

Финансовый аналитик Владислав Антонов заявил, что геополитическая напряжённость в мире оказывает непосредственное влияние на стоимость золота.
Также на цену влияет и такой фактор, как активная покупка драгметалла ЦБ различных стран, утверждает эксперт.

«С одной стороны, большинство экспертов прогнозируют дальнейший рост цен на золото во второй половине 2024 года. С другой стороны, цены уже находятся на исторических максимумах. Я бы рекомендовал рассмотреть золото как часть диверсифицированного инвестиционного портфеля, но не вкладывать в него все средства», — добавил в беседе с RT Антонов.

В то же время стало известно о новом подорожании газа и топливного бензина в Крыму. Как пишут argumenti.ru, например, бензин марки А-95 «Ультра» подскочил в цене на 50 копеек, а АИ-95 прибавил в стоимости 40 копеек. До этого цены поднимались три дня назад.

Ранее сообщалось, что цена на золото в четверг утром впервые превысила отметку в 2 500 долларов за тройскую унцию.

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Нетающее мороженое из Щёлкова на днях появится на маркетплейсах
01 августа 2024, 15:13

Фото: iStock /Alexandr Macovetchi

Предприятие из Щёлкова создало нетающее мороженое. «Шоколадная студия» Валентины Ким более 10 лет производит фигурки и открытки из шоколада, и вот теперь разработала новое лакомство – хрустящее мороженое на основе обычного пломбира.
«Летом и весной мы участвуем в ярмарках и фестивалях, в том числе нас приглашают в Москву в Подмосковье. Это лето в Московском регионе выдалось очень жарким, и нам пришлось непросто из-за большого количества солнечных дней и жаркой погоды. Мы решили, что нужен новый продукт, который можно было бы реализовывать на ярмарках в Подмосковье, но который при этом не боялся бы солнца и жары», – рассказала предприниматель «Радио 1».
По словам Ким, из обычного пломбира удалили влагу. Теперь он стал хрустящим и долго хранится.
«На нашем производстве есть разное оборудование, в том числе сублимационные камеры. Процесс сублимации – это когда вся влага вытягивается в вакууме из продукта, и остаётся только сухой продукт. В виде эксперимента мы попробовали сублимировать мороженое, и вышел очень вкусный продукт – сухой, хрустящий со вкусом пломбира. Мы поняли, что его можно предлагать на ярмарках и фестивалях всё лето. То есть жаркое лето способствовал созданию нового продукта. Форма сохраняется, но там нет веществ, которые могут растаять», – пояснила собеседница «Радио 1».
Первым решили изготавливать классическое мороженое – пломбир.
«К его вкусу мы привыкли с детства. Есть и новинки – шоколадное мороженое, клубничное. Мы провели опрос в фокус-группе, давали людям пробовать разное мороженое. Выяснилось, что всё-таки пломбир – классика, его ни с чем не спутаешь», – рассказала Валентина Ким.
Форма мороженого сохраняется. Самый популярный продукт – брикет с вафлей с двух сторон.
«Это небольшие брусочки, буквально 2-3 сантиметра. Его очень удобно положить в рот, взять с собой. Оно содержится в прозрачной упаковке, которую удобно открыть и сразу попробовать. Есть и большие порции, но с собой удобно брать именно небольшие», – отметила мастер.
Сейчас компания регистрирует товарный знак и название. Через несколько дней хрустящее мороженое появится на маркетплейсах.
«Мороженое будет называться «Хрустящий пломбир». Есть и короткое название, но так как мы ещё проходим регистрацию, пока его не раскрываем. День-два – и наше мороженое уже появится на наших маркетплейсах, интернет-площадках. Планируем развивать производство, потому что такое мороженое очень популярно у детей и у родителей. Его можно даже давать детям, у которых часто болит горло», – добавила предприниматель.
По словам Ким, срок хранения такого продукта по документам – два года.

Она также рассказала, что компания получает поддержку Московской области. Сейчас она задумывается о том, чтобы поставлять продукцию на экспорт, в том числе, возможно, в Китай, где традиционно любят подмосковное мороженое.

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#подмосковье
#щёлково
#кондитерские изделия
#московская область
#продукты
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Подмосковным предприятиям рассказали, продажу каких товаров могут блокировать
01 августа 2024, 14:45

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Московской области работает механизм блокировки продажи товаров, подлежащих обязательной маркировке, если они находятся в незаконном обороте или у них истёк срок годности. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
Как напомнили в ведомстве, нововведение распространяется на четыре товарные группы. Это пиво, табачная и молочная продукция, а также упакованная вода. А 1 ноября блокировка продаж на кассах станет обязательной для антисептиков, БАДов, обуви, фотоаппаратов, шин, одежды и духов.
«Проверка товаров происходит онлайн через кассовое программное обеспечение. Оно обращается к системе маркировки «Честный знак» по индивидуальному коду. Если товар запрещён к продаже, продавец получит уведомление об этом. Если связи с информационной системой маркировки нет, используется режим «офлайн» на основе локальной базы данных продавца», – пояснили в министерстве.
Продажа маркированных товаров запрещена, если в системе нет информации о маркировке, товар выведен из оборота, запрещён к реализации по решению контрольных органов или у него истёк срок годности. Другие поводы для запрета – когда цена ниже или выше максимальной, либо код маркировки не соответствует характеристикам.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области напомнили, что для подготовки к режиму проверок на кассах нужно получить ключ доступа в системе маркировки, обновить кассовое программное обеспечение, обучить кассиров, настроить бизнес-процессы и проводить выборочные проверки через мобильное приложение.

Несоблюдение правил маркировки товаров повлечёт наказание. Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму до 10 тыс. рублей, а юрлица – до 300 тыс.

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#товары
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#подмосковье
#московская область
#минсельхозпрод мо
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В Подмосковье на субсидии социальным предприятиям на год заложено 100 млн рублей
01 августа 2024, 14:30

Фото: пресс-служба Мособлдумы

На субсидии социальным предприятиям Московской области в 2024 году предусмотрено 100 млн рублей. Кроме того, предусматриваются гранты, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв объявил, что 1 августа в регионе стартуют конкурс на получение субсидий для социальных предприятий, а также конкурс на получение грантов для социальных предприятий и молодых предпринимателей.
«Московская область лидирует среди регионов по количеству социальных предпринимателей. Этот статус получили уже свыше 1 тыс. субъектов. Это не просто бизнес, а предприятия, помогающие людям, принимающие на работу граждан из социально уязвимых категорий. Важно всесторонне поддерживать их. В Московской области для социальных предприятий предусмотрена субсидия до 2 млн рублей. На такую меру поддержки в этом году предусмотрено 100 миллионов рублей», – пояснил Брынцалов.
Кроме этого, по его словам, предусматриваются гранты на реализацию новых проектов или развитие действующих. Размер гранта может достигать 500 тыс. рублей.

Как напомнили в пресс-службе Мособлдумы, в июле в Подмосковье была запущена витрина социальных предприятий. Там можно подать заявку на признание предприятия социальным.

Об условиях конкурса за субсидии социальным предприятиям, а также гранты социальным предприятиям и молодым предпринимателям, можно прочитать по ссылке.

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#мособлдума
#игорь брынцалов
#бизнес
#социальная поддержка
#гранты
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В Подмосковье назвали топ-5 онлайн-услуг для бизнеса
01 августа 2024, 12:59

Фото: iStock/Thapana Onphalai

На подмосковном портале госуслуг предпринимателям доступно свыше 160 услуг и сервисов, о самых востребованных из них рассказали в Мингосуправления региона.
«Наиболее популярной онлайн-услугой для бизнеса госпортале Подмосковья стало оформление разрешения на деятельность такси. С начала года за таким разрешением обратились свыше 43 тысяч раз», — говорится в сообщении.
Второе место по популярности заняла выдача разрешений на земляные работы: этой услугой с начала года воспользовались 20,8 тыс. раз. На третьем месте оказалась услуга по выдаче техусловий, договоров и актов подключения к инженерным сетям: 20,3 тыс. заявок. Четвёртое место заняло получение согласования на установку средств размещения информации — 15,8 тыс. обращений. А замыкает топ-5 выдача разрешения на размещение объектов — этой услугой воспользовались 14,3 тыс. раз.

«Преимущество цифровых услуг — удобство. Сейчас бизнес может смело переходить на электронные сервисы. Это не просто тренд, а реальная возможность упростить многие процессы и повысить эффективность работы», — отметила первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.
В министерстве также сообщили, что с начала года на региональном портале госуслуг стало более чем на 160 тысяч больше представителей бизнеса.

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#портал
#бизнес
#предприниматели
#мингосуправления мо
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье стартовал приём заявок на два вида поддержки для бизнеса
01 августа 2024, 09:32

Фото: iStock/chekat

Приём заявок на гранты для молодых предпринимателей и социального бизнеса, а также на субсидии для социальных предприятий стартовал в Московской области в четверг, 1 августа, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«Подмосковные предприниматели, получившие социальный статус, могут подать заявку на получение субсидии размером до 2 млн рублей, но не более 85% затрат. Заявки принимаются до 30 августа», — отметила глава областного министерства Екатерина Зиновьева.
Она пояснила, что эту субсидию можно потратить на оборудование соцпредприятия, мебель, арендные и коммунальные платежи и пр.

«Кроме того, с 1 августа предприниматели Московской области, чей бизнес включён в реестр социальных предприятий, а также предприниматели в возрасте до 25 лет включительно могут подать заявку на грант размером от 100 до 500 тысяч рублей. Эти заявки также принимаются до 30 августа», — добавила Екатерина Зиновьева.
Отмечается, что получатель гранта должен самостоятельно вложить в бизнес не менее четверти всех расходов.

Подробная информация о подаче заявок и условии получения поддержки для бизнеса размещена на инвестиционном портале региона.

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#бизнес
#предприниматели
#гранты
#субсидии
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#мининвест мо
#подмосковье
#екатерина зиновьева
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