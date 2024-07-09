Подмосковные предприниматели с начала года получили более 50 участков за 1 рубль

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Более 30 компаний Московской области с начала года присоединились к программе «Земля за 1 рубль».
Об этом зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2024». По её словам, все планируют реализовать в регионе инвестпроекты, направленные на укрепление технологического суверенитета России.
Подобрать земельный участок и подать заявку на его получение в рамках программы «Земля за 1 рубль» можно в режиме одного окна на Инвестпортале Московской области.
Подать заявку на получение земельного участка в аренду без торгов по ставке 1 рубль в год могут предприниматели, готовые развивать бизнес в области сельского хозяйства, производства продуктов и одежды, химии, лекарств, электроники, оптических и пластмассовых изделий и другой импортозамещающей продукции.
Земля предоставляется в аренду на три года. Если предприниматель за это время полностью реализовал бизнес-план, он может выкупить его за 15% от кадастровой стоимости.
Инвестор может выбрать доступную локацию для проекта на инвестиционной карте Подмосковья. Также он может подать заявку на подбор участка по ссылке.
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«С начала текущего года мы предоставили инвесторам 54 участка по программе «Земля за 1 рубль» для реализации 33 инвестиционных проектов. Объём заявленных инвестиций составляет порядка 20 млрд рублей. Запуск новых предприятий позволит создать в регионе более 1,3 тыс. рабочих мест», – пояснила Зиновьева.
Подобрать земельный участок и подать заявку на его получение в рамках программы «Земля за 1 рубль» можно в режиме одного окна на Инвестпортале Московской области.
Подать заявку на получение земельного участка в аренду без торгов по ставке 1 рубль в год могут предприниматели, готовые развивать бизнес в области сельского хозяйства, производства продуктов и одежды, химии, лекарств, электроники, оптических и пластмассовых изделий и другой импортозамещающей продукции.
Земля предоставляется в аренду на три года. Если предприниматель за это время полностью реализовал бизнес-план, он может выкупить его за 15% от кадастровой стоимости.
Инвестор может выбрать доступную локацию для проекта на инвестиционной карте Подмосковья. Также он может подать заявку на подбор участка по ссылке.
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Лора Луганская