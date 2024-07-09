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В Подмосковье запустят новое производство смузи и вафель

09 июля 2024, 17:54

Видео: пресс-служба Минимущества МО

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Новое производство по выпуску смузи, напитков и вафель начала строить подмосковная фирма «Первая зелёная компания» на территории Пушкинского городского округа, объём инвестиций в проект оценивается в 250 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Строительство производственно-складского комплекса уже началось. Ввести предприятие в эксплуатацию инвестор планирует в третьем квартале 2026 года. Здесь будет создано 80 рабочих мест», — отметила глава регионального министерства Екатерина Зиновьева.
Сначала на предприятии будут выпускать только смузи, затем запустят производство вафель и напитков. В год планируется выпускать свыше миллиона единиц продукции под брендом Moozi.



В настоящее время продукцию этого бренда компания выпускает на площадях, взятых в аренду в Пушкинском округе. После запуска нового предприятия компания сможет не только нарастить объёмы производства, но и расширить ассортимент.

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Болгария подала в суд на «Газпром» и требует вернуть 400 млн евро
09 июля 2024, 16:34

Фото: istockphoto / Max Zolotukhin

Болгария подала иск на 400 млн евро к «Газпрому» из-за прекращения поставок газа.
Болгарский государственный газовый дистрибутор Bulgargaz подал иск к «Газпрому» о возмещении убытков на сумму 400 миллионов евро в связи с прекращением поставок газа в 2022 году. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление компании.

Иск был подан 8 июля в Международный арбитражный суд при Международной торговой палате в Париже.
В мае Bulgargaz предупредил, что попытается получить компенсацию от российской компании «Газпром экспорт» напрямую. Если переговоры не увенчаются успехом, компания подаст иск в арбитраж.

31 марта 2022 года президент Владимир Путин подписал указ о специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа. Оплата газа должна осуществляться исключительно в рублях после 1 апреля.

Для иностранных покупателей в Газпромбанке открывались специальные рублёвые и валютные счета «К». Покупатель платит за газ в валюте, а Газпромбанк конвертирует её в рубли и переводит «Газпрому». Если условие не исполнено, поставки прекращаются.

«София отказалась от новой системы оплаты, увидев в ней «значительные риски для Болгарии». Болгарские чиновники сомневались в эффективности тяжбы с «Газпромом». Сообщалось также о намерении продолжать получать российский газ в рамках существующего контракта», — говорится в сообщении.

Власти ЕС запретили юридическим компаниям оказывать услуги российским компаниям. Москва считает это препятствием для справедливого судебного разбирательства в ЕС.

Российские суды запретили европейским контрагентам «Газпрома» обращаться в зарубежные суды и арбитражные институты.

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Подмосковье стало вторым в рейтинге эффективности реализации промполитики
09 июля 2024, 14:00

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Подмосковье заняло второе место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в регионах России. Рейтинг составлен Минпромторгом. Его результаты представлены на площадке выставки «ИННОПРОМ-2024». Награду вручил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.
«Московская область уже три года подряд входит в тройку рейтинга эффективности реализации промышленной политики в регионах страны. При этом второй год подряд Подмосковье – на втором месте. Это высокая и важная оценка работы правительства региона. В регионе создана развитая инфраструктура для бизнеса. Это более 90 индустриальных площадок, созданных для работы предприятий: ОЭЗ, индустриальные парки и технопарки», – отметила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Кроме того, по её словам, в Подмосковье приняты меры поддержки предпринимателей. А для их комфортной работы запущен новый онлайн-сервис «Путь инвестора». Он позволяет упростить процесс реализации проектов для инвесторов и увеличить скорость их запуска.

Зампред добавила, что в результате такого подхода к ведению промышленной политики в Подмосковье реализуется 313 проектов технологического суверенитета в разных областях промышленности. 107 таких проектов уже запущено.

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#московская область
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Федрезерв США: дальнейшее заимствование невозможно из-за огромного госдолга
09 июля 2024, 13:44

Фото: istockphoto / alfexe

Федеральная резервная система США объявила, что дальнейшее заимствование невозможно из-за огромного государственного долга. Это может негативно сказаться на всех сферах жизни.
Американские финансовые обязательства достигли 35 триллионов долларов и, по мнению наблюдателей, их необходимо покрывать за счет заимствований, так как расходы бюджета и дефицит растут.

В Bank of America заявили, что госдолг увеличивается на триллион каждые сто дней, а в МВФ ожидают его рост до 123% ВВП в 2024 году и до 140% к 2032 году. В России он составляет менее 20% ВВП.

С 2008 года госдолг США увеличивался. Ситуация усугубилась из-за расходов на помощь Украине, списание студенческих кредитов и медицинскую страховку. При Байдене финансовые обязательства выросли ещё на 7 трлн долларов.

Демократической партии нужны голоса, и они всё больше тратят на социалку перед выборами. В Федрезерве забили тревогу.

В Америке есть проблемы с экономикой и обороноспособностью. На обслуживание долга уходит два процента ВВП, а ставки растут. Только на обслуживание долга тратят $601 млрд в год. Это не по карману даже Вашингтону.

«Если вы посмотрите на цифры, то поймете, что США никогда не смогут погасить долги, поэтому проблем не избежать», — отметил в интервью РИА Новости известный инвестор Джим Роджерс.

Американский доллар по-прежнему остается основной резервной валютой, но если финансовая стабильность США нарушится, это может привести к серьезным потрясениям на мировых рынках.

«Если произойдет дефолт, то безрисковые активы потеряют свою ценность. Обвалятся фондовые рынки, возникнет эффект домино долговых кризисов в других странах, упадут цены на сырье, вырастут процентные ставки и подорожают кредиты», — отмечает вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова.

Падение курса доллара и кредитоспособности США приведет к тому, что страны и организации будут с необеспеченными активами. Дефолт возможен, но технический. США лишились наивысшего кредитного рейтинга, и это станет триггером для дальнейшего «бегства от доллара».

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#сша
#доллар
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Bloomberg раскрыл размер доходов богатейших миллиардеров России за год
Bloomberg: Богатейшие миллиардеры России получили более ₽1 трлн дивидендов
09 июля 2024, 11:45

Фото: istockphoto/mirza kadic

С 2023 года богатейшие российские миллиардеры получили дивиденды от вложенного капитала на сумму свыше одного триллиона рублей. Список крупнейших получателей дивидендов возглавил бывший президент нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов.
По данным информационного агентства Bloomberg, сумма его доходов за этот период составила 186 миллиардов рублей. В нынешнем году бизнесмен впервые возглавил рейтинг российских миллиардеров по версии Forbes. Его состояние выросло с 20Ю5 до 28,6 миллиарда долларов.

В топ-3 крупнейших получателей дивидендов среди российских бизнесменов также вошли основной бенефициар череповецкого сталелитейного гиганта «Северсталь» Алексей Мордашов (148 миллиардов рублей) и председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин (121 миллиард рублей).

Совокупное состояние миллиардеров из РФ, входящих в топ-500 рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), в январе-июне увеличилось в общей сложности на 28,749 миллиарда долларов и достигло уровня в 354,99 миллиарда.

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В России резко увеличились поставки агропродукции в Китай
«Агроэкспорт»: экспорт гречихи в Китай выросли в четыре раза
08 июля 2024, 13:50

Фото: IStock/Olena Vasylieva

По итогам первых пяти месяцев 2024 года суммарные объемы поставок гречихи из России в Китай выросли почти в четыре раза и достигли уровня в 93,7 тысячи тонн. О резком росте экспорта этого вида агропродукции из РФ в КНР сообщает ТАСС со ссылкой на данные федерального центра «Агроэкспорт».
Согласно оценкам организации, Россия поставила китайским партнерам этого вида продукции на сумму около 35 миллиона долларов. Для сравнения, в прошлом году общий объем экспорта составил менее 13 миллионов. Уточняется, что Россия является крупнейшим экспортером гречихи в Китай.

Ранее сообщалось, что Россия также увеличила количество поставок пшеницы на китайский рынок. Объемы показателей выросли почти в 10 раз. Тем не менее, Россия не вошла даже в тройку экспортеров этого вида товара.

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#рынок
#китай
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Российская дочерняя компания American Express подала заявление о ликвидации
08 июля 2024, 11:40

Фото: istockphoto/igoriss

Руководство компании American Express International Inc приняло решение о прекращении деятельности российской дочерней фирмы ООО «Америкэн Экспресс Банк». Уже подано соответствующее заявление о ликвидации.
«Америкэн Экспресс Банк» стала первой дочерней организацией иностранных банков, сделки с долями которых требуют специального разрешения, которая захотела добровольно сдать лицензию вместо продажи бизнеса в стране, напоминает «Интерфакс». В октябре 2022 года президент Владимир Путин утвердил перечень из 45 кредитных организаций, в отношении которых установлен запрет на сделки с долями и акциями. В этот список попал и «Америкэн Экспресс Банк».

В мае нынешнего года президент подписал распоряжение, разрешающее добровольную ликвидацию компании. American Express приостановила сотрудничество с российскими партнерами в марте 2022 года. Чистый убыток «Америкэн Экспресс Банка» в 2023 году по РСБУ составил 87,4 миллиона рублей. Годом ранее фирма закончила финансовый год с прибылью в размере 428,5 миллиона рублей.

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«Нефть на исходе»: стало известно о последних открытых нефтяных месторождениях
Известия: в 2023 году нашли минимальное количество новой нефти
07 июля 2024, 19:05

Фото: IStock/zhengzaishuru

В прошлом году объем найденной в недрах нефти установил исторический минимум. Почему это произошло и как обстоят с добычей нефти дела у России, передают «Известия».
В 2023 году было открыто вдвое меньше месторождений нефти чем в 2022 и в десять раз — чем в 2013. Самой главной и очевидной причиной этого является то, что все основные залежи нефти уже найдены в период 1950-х годов прошлого века. В настоящее время большинство стран-экспортеров «черного золота» могут развивать только открытые крупные месторождения нефти и осваивать на них новые участки. Нефть также сложно обнаружить в связи с высокой себестоимостью поисковых работ, уточнили в издании.

Президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов заявил агентству, что в России дела с обнаружением новой нефти стоят лучше, чем в мире. В прошлом году было открыто 43 новых месторождения, в которых потенциальное наличие нефти перекрывает нынешний объем ее добычи.

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Посол Моргулов: движение БРИКС в направлении создания единой валюты очевидно
07 июля 2024, 11:08

Фото: iStock/Andrea Nicolini

Посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что страны БРИКС ведут переговоры о единой валюте. Об этом Моргулов сообщил на полях 12-го Всемирного форума мира в Пекине.
Моргулов отметил, что в ближайшее время создание валюты маловероятно, однако движение в этом направлении происходит. По словам посла, была проделана серьезная работа в рамках Нового банка развития БРИКС и многого другого.

Ранее сообщалось, что доля БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности по итогам прошлого года достигла рекордных 35,7%. С 2006 года удельный вес организации в глобальной экономике вырос на 10,2%.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны БРИКС «взяли паузу» по вопросу вступления новых членов в организацию.

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Правительство продлило до конца 2024 года запрет на экспорт риса из России
06 июля 2024, 18:12

Фото: iStock/piotr_malczyk

Правительство России продлило до 31 декабря 2024 года запрет на вывоз в некоторые страны риса и рисовой крупы. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале кабмина. В публикации указано, что постановление о продлении временного ограничения на экспорт данной продукции уже подписано.
Как пояснили в кабмине, такое решение приняли, чтобы поддержать стабильность на внутреннем рынке продовольствия.

В сообщении добавили, что запрет распространяется не на все страны и имеет ряд исключений.

«В частности, он не будет распространяться на поставки этой продукции в государства – члены Евразийского экономического союза, а также Абхазию и Южную Осетию. Кроме того, рис и рисовую крупу можно будет отправлять за рубеж для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок», – отметили в кабмине.
Изначально временное ограничение на экспорт риса и рисовой крупы ввели в 2022 году, а затем продлили до 30 июня 2024 года включительно.

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