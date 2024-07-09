В Подмосковье запустят новое производство смузи и вафель

Видео: пресс-служба Минимущества МО
Новое производство по выпуску смузи, напитков и вафель начала строить подмосковная фирма «Первая зелёная компания» на территории Пушкинского городского округа, объём инвестиций в проект оценивается в 250 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Строительство производственно-складского комплекса уже началось. Ввести предприятие в эксплуатацию инвестор планирует в третьем квартале 2026 года. Здесь будет создано 80 рабочих мест», — отметила глава регионального министерства Екатерина Зиновьева.Сначала на предприятии будут выпускать только смузи, затем запустят производство вафель и напитков. В год планируется выпускать свыше миллиона единиц продукции под брендом Moozi.
В настоящее время продукцию этого бренда компания выпускает на площадях, взятых в аренду в Пушкинском округе. После запуска нового предприятия компания сможет не только нарастить объёмы производства, но и расширить ассортимент.
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Лев Каштанов