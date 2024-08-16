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Подмосковные предприниматели смогут обсудить проблемы на приёме в Подольске

16 августа 2024, 19:07
Фото: пресс-служба Уполномоченного по защите прав предпринимателей МО

Фото: пресс-служба Уполномоченного по защите прав предпринимателей МО

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21 августа, в среду, бизнесмены смогут задать вопросы руководителю общественной приёмной уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области по городскому округу Подольск Марине Артяковой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Сеть общественных приёмных Владимира Головнёва охватывает 46 муниципальных образований региона. Руководители приёмных консультируют предпринимателей по широкому спектру вопросов. Большинство вопросов, связанных с предпринимательской деятельностью, решаются на муниципальном уровне. Это показывает опыт работы института по защите бизнеса», – говорится в сообщении.
На приёме будут рассматривать вопросы и жалобы, связанные с нарушением прав и законных интересов предпринимателей, а также оперативность реагирования должностных лиц на обращения.



Встреча будет проходить с 16 до 18 часов по адресу: Московская область, Подольск, ул. Фёдорова, д. 19, офис 305, Деловой Центр «Европа», 3 этаж.

На приём необходимо предварительно записаться по телефону: 8 (910) 494-56-39.

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Минпромторг подал в суд на финского совладельца Невского судозавода
Минпромторг просит приостановить права финского совладельца Невского судозавода
16 августа 2024, 13:41

Фото: iStock/richard johnson

Министерство промышленности и торговли России потребовало приостановления корпоративных прав финской компании Arctech Helsinki Shipyard OY в отношении ООО «Невский судостроительный-судоремонтный завод». Об этом сообщается в переданном в Арбитражный суд Московской области заявлении.
Отмечается, что заявление поступило в регулятор 14 августа и в тот же день было принято к производству. Рассмотрение дела состоится 12 сентября.

Также суд привлёк к делу третьи лица: ООО «Невский судостроительный-судоремонтный завод», АО «Объединённая судостроительная корпорация» и налоговая служба – МИФНС №10 по Ленинградской области.

В сентябре прошлого года в России приняли закон «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями». Согласно документу, организации через суд могут требовать приостановления корпоративных прав зарубежной холдинговой компании. После запрета компании не смогут получать дивиденды, распоряжаться своими акциями и голосовать на общих собраниях.

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#суд
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США признали, что не могут контролировать подсанкционный российский бизнес
Пентагон признал неэффективными санкции США против 4800 лиц и компаний в России
15 августа 2024, 19:03

Фото: сайт Конгресса США

Пентагон признал, что санкции США против России оказались неэффективными. Об этом стало известно 15 августа из доклада ведомства. В отчете говорится, что американские власти столкнулись с трудностями в поддержании ограничений против России.
Трудности у Запада возникли со списком из 4800 физических и юридических лиц, более 80% из которых входят в банковскую систему России. Несмотря на все усилия, организации обходят запреты, признают в США.
«Мы видим, что подсанкционные лица продолжают действовать, и это вызывает у нас серьезные опасения», - отмечается в докладе Пентагона.

Американские власти осознают, что необходимо искать новые подходы.

Бывший американский посол в Москве Джон Салливан ранее заявлял, что у Вашингтона иссякли рычаги давления на Россию. Кроме этого западные эксперты высказывают мнение, что США не вводит новые антироссийские санкции, опасаясь роста цен на нефть внутри Штатов перед ноябрьскими выборами президента.

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Иностранные инвесторы вложат в новые подмосковные проекты более 136 млрд рублей
15 августа 2024, 18:54

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Объём инвестиций компаний с участием иностранного капитала в новые подмосковные проекты превысили 136,5 млрд рублей.
Такие данные привела зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Сегодня в регионе на различных стадиях реализации – около 40 новых инвестпроектов с участием иностранного капитала. Суммарный объём заявленных инвестиций – 136,6 млрд рублей. Строительством и оснащением новых объектов в Московской области сейчас занимаются инвесторы из стран СНГ, Китая, Турции, Индии и других государств», – отметила Зиновьева.
Она добавила, что реализация этих проектов позволит создать в регионе более 16 тыс. рабочих мест.

В числе крупнейших проектов китайских инвесторов – создание второй очереди бизнес-парка «Гринвуд» в Красногорске; строительство в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске производства осевых агрегатов «Хуацзин»; расширение в Дмитровском городском округе терминально-логистического центра «Белый Раст».

Также среди самых крупных проектов зарубежных инвесторов – строительство комплекса по изготовлению лакокрасочной продукции турецкой компании «ИНОВА» в Дмитровском городском округе; создание производства текстильных изделий и профилей ПВХ белорусского предприятия «ЛентаБел» в Павловском Посаде.

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#китай
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Московскую область признали лучшим экспортёром ЦФО
15 августа 2024, 18:37

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Московская область стала абсолютным лидером по числу призовых мест в конкурсе за Всероссийскую премию «Экспортёр года» среди представителей Центрального федерального округа. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Итоги конкурса подвела окружная конкурсная комиссия премии. Предприятия Московской области заняли 22 призовых места в ЦФО.
«Таким образом, Подмосковье с отрывом заняло первое место среди всех регионов округа, у второго места – 11 победителей. Подмосковный регион стал лидером и по количеству занятых первых мест: наши экспортёры стали лучшими сразу в шести номинациях. Таким образом, Московская область оказалась абсолютным экспортным лидером в Центральном федеральном округе», – уточнила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По её словам, большой вклад в достижение таких результатов внёс Фонд ВЭД Подмосковья, который активно поддерживает региональных экспортёров в их внешнеэкономической деятельности.

Премия «Экспортёр года» присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности. Первые места на окружном этапе премии заняли подмосковные компании ООО «МЕТИЗ ПРОИЗВОДСТВО», АО «Капитал-ПРОК», ООО «Вайлдберриз». А ООО «Торговая компания «Мираторг» победило сразу в трёх номинациях.

Победители премии в ЦФО будут представлять свой регион и округ на всероссийском этапе, который состоится в конце года. Конкурс проводится в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» при поддержке Минпромторга, Минэкономразвития России и Минсельхоза России.

Полный список победителей и призёров конкурса «Экспортер года» в ЦФО размещён по ссылке.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
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В Китае провели акцию по поддержке российских товаров
15 августа 2024, 15:07

Фото: iStock/btgbtg

Акцию по поддержке товаров из РФ под слоганом «Сделано в России» — сделано с любовью» провели в Китае, её приурочили к традиционному местному Дню влюблённых «Цисицзе», который отмечается 10 августа. Организатором акции выступил Российский экспортный центр, сообщает пресс-служба РЭЦ.
«В рамках акции, к которой были привлечены китайские блогеры с совокупной аудиторией 7 млн человек, проводились прямые эфиры, на которых рассказывалось про российские товары, при этом акцент делался на той продукции, которую можно подарить своей «второй половинке»: это, в первую очередь, различные кондитерские изделия — пряники, конфеты, шоколад и прочее», — говорится в сообщении.
Рассматривались и другие произведённые в России товары: сыры, алкогольные напитки, косметика и БАДы.

Организованы были также воркшопы, В2В-конфренции, дегустации и прочие активности, способствующие продвижению товаров из России на китайском рынке. Всего в промоакции приняли участие 45 компаний-производителей из 25 российских регионов.

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В Сергиевом Посаде запустят производство навесного оборудования для техники
15 августа 2024, 14:43

Фото: iStock/Amorn Suriyan

Завод по производству навесного оборудования для сельскохозяйственной и прочей техники построят в Сергиево-Посадском округе, участок инвестор — компания «Платикс-ПРО» — получил по льготной программе по поддержке импортозамещения «Земля за 1 рубль», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Объём инвестиций в создание нового производства оценивается в 150 миллионов рублей, на заводе будет создано свыше 20 рабочих мест для жителей округа. Запустить производство планируется в середине 2027 года», — рассказала зампред регионального правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
В свою очередь, глава областного Минимущества Наталья Адигамова рассказала, что площадь участка земли, который инвестор получил в аренду на льготных условиях под реализацию проекта, составляет 3,4 гектара.

На предприятии будут выпускать навесное оборудование для тракторов, экскаваторов, погрузчиков, бульдозеров, коммунальной техники и пр.

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Озвучено условие, при котором доллар может вернуться к 120 рублям
Аналитик Бабин: Доллар вернётся к 120 рублям при снижении цен на нефть
14 августа 2024, 19:51

Фото: iStock/Irina Tiumentseva

Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин предположил, что доллар может достичь 120 рублей при падении стоимости нефти.
«Если котировки нефти марки Brent уйдут ниже $70 и надолго там закрепятся, то доллар через относительно короткое время способен вернуться к 120 рублям или даже выше», — заявил в беседе с NEWS.ru Бабин.

Он также выразил уверенность в том, что в ближайшее время рубль будет продолжать ослабевать. Однако, добавил эксперт, процесс этот будет небыстрым.

Ранее аналитик Руслан Дында заявил, что вероятность снижения доллара до 60 рублей крайне мала. Согласно его прогнозу, до конца этого года доллар будет держаться на уровне 87-92 рубля.

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#рубль
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#курс
#экономика
#валюта
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Аналитик Дында оценил вероятность снижение доллара до 60 рублей
14 августа 2024, 19:32

Фото: iStock/SSV-Photo

Аналитик Руслан Дында заявил, что вероятность снижения доллара до 60 рублей крайне мала.
«Произойти может что угодно, но при долларе по 60 рублей может образоваться дефицит бюджета: экспортёры будут недополучать валютную выручку, продавая доллар по 60 рублей. Более того, государство дало послабления предпринимателям и снизило требования о продаже валютной выручки до 40%, чтобы избежать слишком сильного укрепления рубля», — пояснил в беседе с Газета.ру специалист.

Он спрогнозировал, что до конца этого года доллар будет держаться на уровне 87-92 рубля.

Ранее аналитик Денис Буйволов допускал курс доллара на начало осени в районе 90-95 рублей.

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#курс
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#валюта
#рубль
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Глава Щёлкова Булгаков пообещал помочь с расширением предприятия ФЗЭА
14 августа 2024, 18:16

Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково

Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков побывал на предприятии ФЗЭА, которое работает в подмосковном Фрянове. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
ФЗЭА – это крупный проектировщик и производитель электротехнического оборудования, один из лидеров в производстве распределительных сетевых сооружений. Среди крупных проектов – Олимпийская деревня и горнолыжный курорт «Роза Хутор» в Сочи; автодороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург» и М-12 «Москва – Казань»; аэропорты Домодедово, Внуково, Шереметьево и Краснодар.
«Пообщался с руководством и с рабочими. Большинство – местные. Средняя зарплата достойная – около 100 тысяч. Недавно предприятие перерегистрировалось из Москвы к нам в Щёлково. Это увеличит отчисления налогов в бюджет Московской области и нашего округа. А расширение даст жителям муниципалитета новые рабочие места. Обсудили, чем можем помочь. Окажем содействие», – пообещал Булгаков.
Он добавил, что предприятие полностью перешло на российские лицензии и составляющие. Сейчас оно расширяется: арендованы новые участки земли. На территории наводят порядок.

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