Подмосковные предприниматели смогут обсудить проблемы на приёме в Подольске

Фото: пресс-служба Уполномоченного по защите прав предпринимателей МО
21 августа, в среду, бизнесмены смогут задать вопросы руководителю общественной приёмной уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области по городскому округу Подольск Марине Артяковой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Сеть общественных приёмных Владимира Головнёва охватывает 46 муниципальных образований региона. Руководители приёмных консультируют предпринимателей по широкому спектру вопросов. Большинство вопросов, связанных с предпринимательской деятельностью, решаются на муниципальном уровне. Это показывает опыт работы института по защите бизнеса», – говорится в сообщении.На приёме будут рассматривать вопросы и жалобы, связанные с нарушением прав и законных интересов предпринимателей, а также оперативность реагирования должностных лиц на обращения.
Встреча будет проходить с 16 до 18 часов по адресу: Московская область, Подольск, ул. Фёдорова, д. 19, офис 305, Деловой Центр «Европа», 3 этаж.
На приём необходимо предварительно записаться по телефону: 8 (910) 494-56-39.
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