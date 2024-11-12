Подмосковные предприятия за год увеличили производство кофе на 22%

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Объём производства кофе в Московской области за девять месяцев 2024 года вырос на 21,9 % по сравнению с аналогичным периода прошлого года. Такие данные привели в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
В Подмосковье выпускают кофе в зёрнах разной степени обжарки, а также молотый, сублимированный и в капсулах.
Крупнейшим производителем в регионе там назвали «Московскую кофейню на паяхъ» из Рузского городского округа. Компания выпускает более 6 тыс. тонн готовой продукции в год, а ассортимент насчитывает около 100 позиций.
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«По итогам трёх кварталов в регионе произведено 13,7 тыс. тонн кофе, что превышает 43% от объёма в Центральном федеральном округе. В масштабе страны Московская область выпускает 25% продукции, представленной на отечественном рынке», – уточнили в ведомстве.
Крупнейшим производителем в регионе там назвали «Московскую кофейню на паяхъ» из Рузского городского округа. Компания выпускает более 6 тыс. тонн готовой продукции в год, а ассортимент насчитывает около 100 позиций.
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Лора Луганская