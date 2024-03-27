Подмосковные производители зоотоваров привезли продукцию на выставку в Казахстане

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Шесть подмосковных производителей участвуют в международной специализированной выставке зоотоваров и услуг в Казахстане ZooExpo 2024. Они отправились туда при содействии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Мероприятие проходит в городе Алматы и продлится до 29 марта. На нём проводят презентации производителей зоотоваров и круглые столы с участием предприятий и покупателей. Подмосковные компании представляют продукцию на коллективном стенде региона. Фонд подготовил экспонентов и обеспечил финансирование их участия в выставке», – уточнили в министерстве.Свою продукцию на выставке представляют производители наполнителей для туалетов животных «РАМЭКО» из Жуковского, «АВК» из Клина и «Топселлер» из Солнечногорска, производитель кормов для животных «Дикей Март» из Щёлкова, производитель товаров для животных «ОптСнаб» из Серпухова, а также индивидуальный предприниматель Тарасова из Лыткарина, которая выпускает одежду и другую текстильную продукцию для питомцев.
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Лора Луганская