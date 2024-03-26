Ступинское предприятие расширит выпуск инновационных обогревателей на земле за 1 рубль

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Андрей Семибратов
Ступинская компания «Луч тепла» планирует расширить инновационное производство благодаря программе «Земля за 1 рубль». Предприятие выпускает инновационные тепловые панели для обогрева помещений.
«Компания получила участок площадью 2,2 га в промзоне города Ступино по программе поддержки. Участок находится рядом с основным производством. Через три года там построят производственно-складской комплекс инновационных систем отопления. В ближайшее время приступим к проектным работам», – сказал гендиректор компании «Луч тепла» Роман Овчинников.Инновационные системы отопления разработаны российскими учеными. Основа разработки – углеродосодержащая жидкость, которую можно наносить на любую диэлектрическую поверхность, от обычной стены до гипсокартона.
Сейчас компания производит 1,5 тыс. единиц изделий в месяц, а с появлением производственно-складского комплекса намерена нарастить объёмы до 6 тыс. единиц.
Читайте также:
Новый молочный комплекс построят в Московской области
Подмосковные производители представили свою продукцию на форуме UzFood 2024
В Московской области состоялся Форум креативных индустрий
Лора Луганская