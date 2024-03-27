В Лыткарине построят два склада для мясоперерабатывающего завода

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Два склада для нужд Лыткаринского мясоперерабатывающего завода построят на территории городского округа Лыткарино, это позволит увеличить производство и создать дополнительные рабочие места в муниципалитете, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Выдано разрешение на строительство двух складов — площадью 1192 и 1414 квадратных метров. Один из складов будет холодильной камерой вместимостью до 1000 тонн, там будет хранить мясное сырьё, на втором складе планируют хранить готовую продукцию — мясные консервы», — отмечается в сообщении.Общие инвестиции в проект составляют около 200 миллионов рублей. После ввода в эксплуатацию новых складов объём производства Лыткаринского мясоперерабатывающего завода планируют увеличить на 18%. Кроме того, на предприятии откроется 20 дополнительных вакансий.
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