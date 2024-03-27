В Серпухове стартовала реконструкция комплекса по переработке овощей

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Первый этап масштабной реконструкции комплекса по переработке овощей начался в деревне Ивановское городского округа Серпухов, ход работ проверили сотрудники регионального Главгосстройнадзора, сообщает пресс-служба ведомства.
«В первый этап реконструкции входит постройка двухэтажного здания для твёрдых бытовых отходов (ТБО) площадью более 1,2 тыс. квадратных метров. Сейчас на объекте вырыт котлован, обустроен фундамент, установлены несущие и ограждающие конструкции будущей постройки. Идёт обустройство внутренних инженерных систем и отделка помещений», — говорится в сообщении.Всего реконструкция комплекса будет проводиться в три этапа. На втором этапе построят корпус для переработки овощей, на третьем — дополнительный склад и систему очистных сооружений.
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Лев Каштанов