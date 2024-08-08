В Солнечногорске открыли комплекс с низкотемпературным режимом хранения продуктов

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
В городском округе Солнечногорск появился производственно-складской комплекс с низкотемпературным режимом хранения продуктов. Строительство третьего комплекса на 45 тыс. паллетомест завершила компания ООО «МУЛЬТИКОЛД», сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Ранее компания построила и сейчас эксплуатирует два оптово-распределительных складских комплекса на территории Солнечногорска. Общий объём хранения, обработки и перевалки – более 18 млн тонн сельскохозяйственной продукции в год. Это птица, мясо, молочная и растительная продукция. Ввод третьего производственного-складского комплекса позволит увеличить объёмы хранения», – рассказали в министерстве.Там отметили, что в складской зоне расположен «тоннель шоковой разморозки» с температурой до минус 50 градусов. Объём инвестиций в проект составил 1,3 млрд рублей.
Для расширения комплекса и организации площадок временного хранения при поддержке правительства Московской области компания получила в аренду два дополнительных земельных участка без проведения торгов.
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Лора Луганская