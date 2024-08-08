Выпуск резиновых и пластмассовых изделий вырос в Подмосковье более чем на треть

Фото: iStock / curtoicurto
Производство резиновых и пластмассовых изделий в Подмосковье с января по июнь текущего года выросло более чем на треть по сравнению с прошлогодним показателем.
Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Зампред добавила, что объём производства резиновых и пластмассовых изделий по итогам первого полугодии в натуральном выражении превысил 136 млн рублей и показал рост в 18% по сравнению с тем же периодом 2023-го.
Зиновьева назвала эту сферу промышленности одной из приоритетных для региона. В Подмосковье она включена в перечень видов деятельности, обеспечивающих технологический суверенитет страны.
Читайте также:
Подмосковному агропредприятию передали в аренду около 290 га земли
Подмосковье заняло первое место в России по объёму производства хлеба
Выпуск лекарств в Московской области увеличился в первом полугодии на 16%
«За шесть месяцев 2024-го рост производства резиновых и пластмассовых изделий составил 35,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом выпуск изделий из резины увеличился на 33,3%, а производство пластмассовых изделий – на 36,6%», – пояснила Зиновьева.
Зампред добавила, что объём производства резиновых и пластмассовых изделий по итогам первого полугодии в натуральном выражении превысил 136 млн рублей и показал рост в 18% по сравнению с тем же периодом 2023-го.
Зиновьева назвала эту сферу промышленности одной из приоритетных для региона. В Подмосковье она включена в перечень видов деятельности, обеспечивающих технологический суверенитет страны.
Читайте также:
Подмосковному агропредприятию передали в аренду около 290 га земли
Подмосковье заняло первое место в России по объёму производства хлеба
Выпуск лекарств в Московской области увеличился в первом полугодии на 16%
Лора Луганская