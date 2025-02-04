Подмосковные промышленники получили за год около 7 млрд рублей льготных займов

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Федеральный и региональный фонды развития промышленности за прошедший год выдали подмосковном предприятиям без малого 7 млрд рублей льготных займов на инвестпроектов по развитию производств.
Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
ФРП Московской области за тот же период предоставил предприятиям займы примерно на 2,2 млрд рублей для реализации инвестпроектов в Подмосковье. Сумма инвестиций в них превысила 4 млрд рублей. Реализация этих проектов позволит создать свыше 800 рабочих мест.
Как напомнили в Мининвесте региона, подмосковные промышленники могут получить займы в ФРП Подмосковья по льготным ставкам от 0,5% до 5% годовых на срок до 7 лет. Узнать больше о программах можно на сайте.
Помимо этого, предприятия могут получить займы в федеральном фонде по льготным ставкам 3% и 5% годовых. Ознакомиться с программами можно по ссылке.
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«В 2024 году 35 предприятий получили льготные займы от федерального и регионального фондов развития промышленности на 6,8 млрд рублей. Эти средства пойдут на реализацию инвестиционных проектов в промышленном секторе. С учётом собственных средств компаний суммарный объём инвестиций в эти проекты превысит 12 млрд. В регионе появится около 1,3 тыс. рабочих мест», – уточнила Зиновьева.От ФРП России компании из Подмосковья получили в 2024 году 4,6 млрд рублей льготных займов. Объем инвестиций в поддержанные проекты составил 8 млрд рублей. Это позволило создать почти 470 рабочих мест.
ФРП Московской области за тот же период предоставил предприятиям займы примерно на 2,2 млрд рублей для реализации инвестпроектов в Подмосковье. Сумма инвестиций в них превысила 4 млрд рублей. Реализация этих проектов позволит создать свыше 800 рабочих мест.
Как напомнили в Мининвесте региона, подмосковные промышленники могут получить займы в ФРП Подмосковья по льготным ставкам от 0,5% до 5% годовых на срок до 7 лет. Узнать больше о программах можно на сайте.
Помимо этого, предприятия могут получить займы в федеральном фонде по льготным ставкам 3% и 5% годовых. Ознакомиться с программами можно по ссылке.
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Лора Луганская