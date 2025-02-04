В Подмосковье провели более 41 тыс. исследований качества ягод

Заморозка цен на жилье и стройматериалы, о которой упомянул глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин, может привести к деформации отрасли. Об этом заявил доктор экономических наук, профессор КФУ Игорь Кох в беседе с «Татар-информом».