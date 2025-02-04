В Подмосковье провели более 41 тыс. исследований качества ягод

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Свыше 41 тысячи лабораторных исследований ягод, предназначенных для продажи на территории Московской области, провели ветеринарно-санитарные специалисты региона в 2024 году, сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«Исследования включали оценку органолептических показателей ягод — их вкус, запах и внешний вид. Кроме того, проводилась проверка содержания в плодах нитратов, а в рамках радиационного контроля — радиометрия и дозиметрия», — говорится в сообщении.По результатам проверок с продажи было снято более 11 килограммов продукции, не соответствующей нормам по органолептическим показателям.
В областном Минсельхозе отметили, что не стоит покупать ягоды, которые потрескались в упаковке, выделяют сок, имеют запах или характерные признаки брожения, а также продукцию с плесенью.
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Лев Каштанов