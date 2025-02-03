В Московской области выпускникам колледжей предлагают более 32 тыс. вакансий

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
В Подмосковье для выпускников колледжей сейчас доступно свыше 32 тыс. вакансий. Такие данные привела вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
«В наших колледжах – более 170 направлений обучения в таких сферах, как металлообработка, строительство, транспорт, электротехника и сельское хозяйство. В регионе открыто 32 тыс. вакансий, подходящих для выпускников колледжей. Они могут сразу найти работу с хорошей зарплатой. Так, токари, электрики или мастера по обработке металла могут рассчитывать на 80-100 тыс. рублей в месяц», – привела пример Болатаева.Как уточнили в Минсоцразвития Подмосковья, для безработных в регионе открыто свыше 80 тыс. вакансий. Почти половина подходит для людей со средне-специальным образованием.
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Лора Луганская