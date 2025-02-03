В Мытищах запустили производство уникальных взрывобезопасных лифтов

Фото: пресс-служба лифтостроительного завода ПУЛЬС
Лифтостроительный завод ПУЛЬС, входящий в ГК LIFT-IMPORT, начал выпускать эксклюзивную продукцию. Это взрывобезопасные лифты, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Завод расположен в городском округе Мытищи. Разработанные там подъёмники с применением новейших технологий будут использовать в зонах повышенной опасности. В их числе – объекты с высоким риском взрыва или пожара, например, из-за горючих газов, паров или пыли. ПУЛЬС уже принимает заказы на подобное оборудование.
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«Инвестиции в разработку и производство взрывобезопасных лифтов на заводе составили 60 млн рублей. Мощности предприятия позволят выпускать около 100 единиц этой уникальной продукции ежегодно», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Как отметил гендиректор предприятия ПУЛЬС Артём Исаев, взрывобезопасные лифты – штучный продукт. Каждый проект зависит от параметров здания и специфики предприятия. Контракты заключаются индивидуально.
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Лора Луганская